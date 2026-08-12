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Nowe budynki na sprzedaż w Czarnogóra

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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Pokaż wszystko Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Czarnogóra
od
$175,806
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 28–51 m²
25 obiekty nieruchomości 25
Crowne Plaza Kolašin: Twoje aktywa w Czarnogórze, zarządzane przez Global Brand, z gwarantowanym dochodem w wysokości 8% rocznie w euro od momentu PURCHASE🏔️Pierwsza lokalizacja - Serce KolašinNowoczesny 4-gwiazdkowy hotel (całkowita powierzchnia 11,368 m ²) położony w centrum głównej góry i…
Deweloper
Mereha Developments
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Mereha Developments
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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Pokaż wszystko Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Czarnogóra
od
$322,198
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 41–112 m²
13 obiekty nieruchomości 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium apartamenty nad morzem z gwarantowaną 8% roczny zyskAlivia Hotel & Residences to ekskluzywny hotel w samym sercu Czarnogóry, w legendarnej zatoce Sveti Stefan. Jest to więcej niż tylko dom nad morzem - jest pełnowymiarowym narzędziem inwestycyj…
Deweloper
Mereha Developments
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Deweloper
Mereha Developments
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Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Boreti, Czarnogóra
od
$166,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 53–67 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезидентов. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Agencja
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
Zespół mieszkaniowy OLEA Residence
, Czarnogóra
od
$143,760
Rok realizacji 2026
Kompleks mieszkalny OLEA Residence, Bar Oferujemy na sprzedaż mieszkania w kompleksie mieszkalnym OLEA Residence — dwa już wybudowane budynki w Barze, w pobliżu Starego Miasta. Oddanie do użytku i zasiedlenie spodziewane są za około 1–1,5 miesiąca, co czyni kompleks jednym z najbliższych uko…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Budva, Czarnogóra
od
$96,166
Rok realizacji 2026
Nowy kompleks mieszkalny butikowy format w okolicy Dubovica, Budva - spokojne zielone zbocze kilka minut od centrum miasta, z dala od zgiełku turystycznego, ale z szybkim wyjściem do całej infrastruktury wybrzeża. Dom jest kompaktowym 5-piętrowym budynkiem: piwnica i pierwszy poziom są zarez…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$171,527
Turystyczny kompleks apartamentowy w Becici — jednej z najbardziej poszukiwanych miejscowości wypoczynkowych Riwiery Budwańskiej, zaledwie kilka minut spacerem od promenady i plaży. Architektura budynku łączy okładziny z naturalnego kamienia i drewnianych paneli z panoramicznymi balkonami na…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Czarnogóra
od
$244,779
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Porta Rai - ekskluzywne rezydencje nad morzem nad AdriatykiemPorta Rai jest nowym premium rozwoju mieszkalnego i inwestycyjnego na wybrzeżu Czarnogóry, położony na legendarnej Velika Plaža, najdłuższej piaszczystej plaży na Adriatyku. Projekt łączy w sobie luksusowy nadmorski styl życia, pię…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Zespół mieszkaniowy v Dobrote
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Życie, o którym marzyłeśPrzedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.D…
Agencja
MD Realty
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Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Pokaż wszystko Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Hotel SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$161,692
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Hotel C Residences - Luksusowe górskie Doliny Żywych 124; KolašinLokalizacja: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, CzarnogóraTyp budynku: Hotel Ski- in / ski- out & rezydencje markiWysokość: 1,450m nad poziomem morzaSpa & Wellness: ekskluzywny obiekt o powierzchni 1000 m ²O rozwoju…
Deweloper
Kolasin Valleys
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie elitySprzedaż mieszkań z oddzielną sypialnią w prywatnym kompleksie klasy premium.Idealny do życia i inwestowania.✨ O kompleksie:• Terytorium zamknięte• Parking jest wliczone w cenę• Atlas z widokiem na zachód słońca 🌇• Obszar SPA• Prze…
Agencja
Montenegro Intel city
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Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Czarnogóra
od
$297,487
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 53–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny w Dobrocie.Nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 150 metrów od morza w malowniczej miejscowości Dobrota, w Zatoce Kotor.Kompleks składa się z dwóch niezależnych budynków z nazwami, które odzwierciedlają ich unikalny charakter: Le Soleil i La Lune.Oba budynki są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
294,980 – 359,195
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
467,836
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Pokaż wszystko Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Hotel Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$193,173
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Położenie: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, CzarnogóraTyp budynku: Boutique hotel & rezydencje z premium udogodnieniaWysokość: 1,600m nad poziomem morzaZakończenie: Zima 2025O rozwojuThyme Residences znajduje się w centrum mieszkalnym społeczności K16 Peak w 1600 Vil…
Deweloper
Kolasin Valleys
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$205,984
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 50–81 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy kompleks wielofunkcyjny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva w Tivat, na płaskim gruncie. Odległość od morza i promenady wynosi tylko 550m, a do Porto-Czarnogóry 1,5 km. Kompleks otoczony jest całą niezbędną infrastrukturą dla komfortowego życia i wypoczynku. Pierwsze budyn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
228,749
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 81.0
283,520 – 415,831
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Zespół mieszkaniowy a Radanovici
Sisici, Czarnogóra
od
$106,146
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny z basenem na wybrzeżu CzarnogóryW jednym z najbardziej malowniczych zakątków Adriatyku powstaje nowy kompleks mieszkalny dla 54 apartamentów. Projekt łączy nowoczesną architekturę, wygodną infrastrukturę i dobrą lokalizację - wszystko to dla komfortowego życia …
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Meljine, Czarnogóra
od
$299,691
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Radovici, Czarnogóra
od
$668,819
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 51–138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — nowa prestiżowa dzielnica mieszkaniowa w Luštica Bay, położona na wzniesieniu między Morzem Adriatyckim a przyszłym polem golfowym mistrzowskim. Projekt został stworzony jako prywatna śródziemnomorska społeczność z panoramicznymi widokami na morze, marinę i na…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.1
669,360
Mieszkanie 3 pokoi
138.3
2,01M
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Czarnogóra
od
$191,598
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52–84 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Brand- nowy, nowoczesny budynek mieszkalny w popularnym kurorcie Bečići. Budynek znajduje się na Adriatyku autostrady, zaledwie 10 minut jazdy od centrum Budva. W pobliżu znajduje się supermarket i restauracje z owocami morza. Jest to piąty budynek w nowym rozwoju przez tego samego deweloper…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
210,041
Mieszkanie 3 pokoi
84.0
339,296
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Pokaż wszystko Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Czarnogóra
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe apartamenty w Dukley Gardens - pierwsza linia do morza!Apartamenty o powierzchni 133 m ² z bezpośrednim widokiem na Adriatyk.Wyposażenie: dwie sypialnie, dwie łazienki (wanna i prysznic), salon z dużym stołem jadalnym, kuchnia w pełni wyposażona w urządzenia i szafkę na wino.Infras…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Powierzchnia 130–328 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ultranowoczesny kompleks mieszkalny klasy premium w stylu secesyjnym na półwyspie Lustica w miejscowości Krasici. Możesz wybrać między dwupoziomowe mieszkania duplex lub lofty na jednym poziomie z dostępem do basenu. Na terenie kompleksu znajduje się prywatny dziedziniec z miejscem rela…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
157.0
610,732
Mieszkanie 2 pokoi
129.6
584,766
Willa
328.0
1,50M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Pokaż wszystko Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)Kąpiele: 2Cena za m ²: 10,027 €/ m ²Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Zespół mieszkaniowy A STAR BAY
Prcanj, Czarnogóra
od
$151,304
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$115,160
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 53–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 88.0
279,573 – 410,041
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 124.0
369,475 – 569,014
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$881,695
Powierzchnia 69–281 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny - Dreams by Dukley znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Porto Czarnogóra.Obejmuje trzy bloki mieszkalne i basen na dachu. Każdy budynek oferuje luksusowe apartamenty i przestronne penthouses, zaprojektowane doskonale z najwyższej jakości umeblowania, w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
864,398
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
1,94M
Mieszkanie 3 pokoi
281.0
4,04M
Nieruchomości komercyjne
81.0 – 164.0
3,25M – 3,41M
Agencja
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Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$778,607
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 86–147 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowa kolekcja rezydencji w zatoce Peaks Luštica!Nowa kolekcja rezydencji w The Peaks znajduje się w zatoce Luštica, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na wybrzeżu Adriatyku. Położony przy wejściu do pierwszej i jedynej społeczności golfowej Czarnogóry, rozwój oferuje unikalną kombinacj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
86.0
785,921
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Mieszkanie 3 pokoi
129.0
1,64M
Agencja
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Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Czarnogóra
od
$365,595
Liczba kondygnacji 3
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.Najważniejsze …
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Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$114,562
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 44–109 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt w Tivat, położony zaledwie 2,5 km od centrum miasta i Porto- Czarnogóra, w otoczeniu zieleni i pięknych krajobrazów. Odległość do morza wynosi tylko 800 m. Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się panoramicznym widokiem na morze i zieleń…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
177,380
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 109.0
360,878 – 611,657
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Boreti, Czarnogóra
od
$144,098
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 42–57 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks Bečići 60K to nie tylko nowe osiedle, ale prawdziwe miasteczko wypoczynkowe w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Riwiery Budvańskiej. Położone na wzgórzu zaledwie trzysta metrów od plaży, zajmuje działkę o powierzchni około 60 000 m² i składa się z kilku nowoczesnych budy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Mieszkanie
42.0
152,337
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Tivat, Czarnogóra
od
$449,786
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Vero & Versa rezydencje - apartamenty premium w samym sercu Porto- Czarnogóra.Vero & Versa Rezydencje to nowy premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Porto Czarnogóra, zaledwie kilka kroków od morza, przystani jachtowej, sklepów, centrum wellness, obiektów kulturalnych i rozrywkowy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
618,581
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
959,032
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$734,932
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 165 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks willi w nowoczesnym stylu otoczony gaju oliwnego na przedmieściach miasta Herceg Novi.W sumie 8 willi z trzema sypialniami dostępne są na sprzedaż, od 165 m2 powierzchni wewnętrznej.Kompleks położony jest w cichej i zielonej okolicy, zaledwie trzy kilometry od centrum miasta. W…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
, Czarnogóra
od
$985,487
Rok realizacji 2029
3 obiekty nieruchomości 3
The Peaks — pierwsza golf-rezydencja w Czarnogórze The Peaks to najbardziej prestiżowa i prywatna dzielnica w ramach dużego kompleksu wypoczynkowego Luštica Bay na półwyspie Luštica, między Morzem Adriatyckim a Zatoką Kotorską. Projekt został stworzony jako unikalne połączenie luksusowego st…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 207 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym kompleksem mieszkalnym z panoramicznym widokiem na zatokę i szerokim zestawem własnych udogodnień.Kompleks składa się z 3 faz budowy, które obejmują 200 + luksusowe wille, z których każda podzielona jest …
Agencja
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Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$312,472
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 44–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny w pobliżu morza w Kotor.Mamy przyjemność przedstawić nowy kompleks mieszkalny w Zatoce Kotor.Region ten słynie z łagodnego klimatu, wiekowych gajów oliwnych i krystalicznie czystych wód zatoki. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza, oferując…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.5
185,805
Mieszkanie 2 pokoi
75.0
344,951
Mieszkanie 3 pokoi
75.0
383,036
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$634,225
Powierzchnia 295 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blizikuće Hills Pool Residences — kompleks mieszkalny składający się z 9 domów szeregowych na Riwierze Budwańskiej, z panoramicznym widokiem na wyspę Sveti Stefan, morze i góry. Kompleks został stworzony jako połączenie luksusowego życia, otoczenia przyrody i przemyślanej infrastruktury dla …
Agencja
MD Realty
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Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Pokaż wszystko Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Opcje wykończenia Gotowe
Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infras…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$1,65M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 195–235 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny willi z basenem i dziedzińcem na przedmieściach Herceg Novi. Kompleks składa się z 12 willi, z których każdy posiada przestronne, otwarte tarasy i panoramiczne widoki na morze, zieleń i kort tenisowy. Te działki są hojne.Lokalizacja kompleksu zapewnia i…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Czarnogóra
od
$824,014
Liczba kondygnacji 2
Mountain Retreat by Dukley to kompleks klasy premierowej położony w samym sercu popularnego ośrodka narciarskiego Kolasin. To tutaj znajdują się nowe ośrodki narciarskie "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600", połączone kolejką linową. W 'Kolašin 1450' narciarze i snowboardziści mogą korzystać z 7 …
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Zespół mieszkaniowy A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Czarnogóra
od
$204,870
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 83 m²
1 obiekt nieruchomości 1
A new gem in Kotor - a complex of luxury apartments with 5-star hotel service. This is a unique concept that combines luxury, investment, and homely warmth. The complex is located between the mountains and the Adriatic Sea, surrounded by nature. The windows offer stunning views of the gree…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
83.0
455,622
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Zespół mieszkaniowy Torre A Cona
Sutomore, Czarnogóra
od
$166,458
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 55–63 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0 – 63.0
166,592 – 236,178
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Becici, Czarnogóra
od
$230,385
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 29–50 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Ilino Susan
Zespół mieszkaniowy Ilino Susan
Zespół mieszkaniowy Ilino Susan
Zespół mieszkaniowy Ilino Susan
Bar, Czarnogóra
od
$153,466
Rok realizacji 2026
Powierzchnia mieszkalna 55 m2W Europie można płacić gotówką!!
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Trebesin, Czarnogóra
od
$132,611
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 43–53 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 53.0
137,334 – 171,956
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Czarnogóra
od
$406,695
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–81 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty w Premium Residential Complex w nowym dystrykcie Tivat pod kierownictwem Radisson Blu!Kompleks jest zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi 5-gwiazdkowymi standardami hotelu. Składa się z dwóch oddzielnych budynków i obejmuje 33 markowe rezydencje.Każdy budynek wyposażony jest …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
410,739
Mieszkanie 2 pokoi
81.0
712,720
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Zespół mieszkaniowy New building, ready to move in.
Bar, Czarnogóra
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
For sale — one-bedroom apartment with sea view in Bar (Čeluga). New building, ready to move in. Details: • Area: 45.78 m² • Floor: 6th (building with elevator) • Layout: kitchen-living room, bedroom, bathroom, terrace • Building: new • Parking: in front of the building • Completion…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$633,628
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
630,122
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$490,207
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 101–138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
101.0
1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
138.0
2,01M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Zespół mieszkaniowy Rhizon Trinity
Risan, Czarnogóra
od
$220,904
1 obiekt nieruchomości 1
Rhizon Trinity — nowy kompleks mieszkaniowy w mieście Risan, położony w jednej z najbardziej malowniczych części Zatoki Kotorskiej. Projekt łączy nowoczesną architekturę, prywatną atmosferę i naturalne otoczenie, tworząc komfortową przestrzeń do życia i wypoczynku. Kompleks znajduje się w sp…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w ratach z pierwszą płatnością 50%.Na sprzedaż 2-pokojowe apartamenty, 51.19m2 z widokiem na góry lub morze, NEXUS w Kavache (Tivat) w ratach lub na pełną kwotę.Nowy kompleks mieszkalny w Kavache (Tivat) nowoczesny dom dla 43 apartamentów, z zamkniętym obszarem.Dodatkowo: dwa bas…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Becici, Czarnogóra
od
$144,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na sprzedaż przez morze w Bečići - Tylko 350 Metrów od Promenady!Ceny od 81000 EURApartamenty w nowym kompleksie zaledwie 350 metrów od wybrzeża Azure Bečići, w pobliżu najlepszych plaż, restauracji i prestiżowych hoteli, takich jak Splendid i Iberostar 4 *. Tutaj atmosfera kuror…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Mrcevac, Czarnogóra
od
$116,121
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy Parkside Residences, położony w dzielnicy Mrčevac, Tivat. Projekt znajduje się na wzniesieniu pośród śródziemnomorskiej zieleni, około 2 km od centrum miasta i w pobliżu wybrzeża Zatoki Tivatskiej. Dzięki lokalizacji na wysokości około 100 metrów nad poziomem morza, wię…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$787,883
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 99–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z prywatnymi basenami w ekskluzywnym rozwoju w Tivat.Te unikalne apartamenty, zaprojektowane dla najbardziej wymagających nabywców, posiadają prywatne baseny i są częścią ekskluzywnego projektu w nowej dzielnicy Tivat. Jest to druga faza kompleksu składająca się z trzec…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0 – 134.0
785,921 – 1,10M
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
892,788
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Pokaż wszystko Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Hotel Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
od
$215,289
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Kolašin Valleys jest największym górskim ośrodkiem rozwoju na Bałkanach, arcydzieło Ecosign - kanadyjskiej firmy za Whistler Blackcomb i ponad 400 ośrodków narciarskich na całym świecie. Położony w Alpach Czarnogóry w ramach chronionej rezerwatu przyrody, kurort obejmuje dwie elewacje (1450 …
Deweloper
Kolasin Valleys
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$195,870
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 42–76 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny w malowniczej i komfortowej okolicy Tivat.Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej położony w jednym z najbardziej malowniczych i komfortowych obszarów Tivat. Jest to wyjątkowa okazja dla osób poszukujących połączenia komfortu, jakości i doskonałej lokalizacji.Prz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.3
157,339
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
317,369
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 180 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$267,528
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 72–210 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Anatolia — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w miejscowości Bečići, na Riwierze Budwańskiej, położony na niewielkim wzniesieniu w odległości 300–400 metrów od morza. Projekt łączy cztery budynki o różnej wysokości i łączy rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną, panoramiczne widoki na morze i gó…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
267,744
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$659,461
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 236–286 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Letnia oferta specjalna!Nowy falisty kompleks mieszkalny klasy premierowej znajduje się w nowej dzielnicy Tivat. Kompleks położony jest na małej elewacji otoczonej zielenią, blisko całej infrastruktury miejskiej. Odległość od morza wynosi 400 metrów. Panoramiczne okna oferują zapierające dec…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Zespół mieszkaniowy The House Montenegro
Skaljari, Czarnogóra
od
$160,738
Rok realizacji 2020
Powierzchnia 33–253 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.0 – 64.0
160,868 – 278,934
Mieszkanie 2 pokoi
136.0 – 173.0
491,100 – 1,15M
Mieszkanie 3 pokoi
192.0
1,20M
Mieszkanie 4 pokoi
198.0 – 253.0
747,972 – 986,665
Mieszkanie
33.0
168,547
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Czarnogóra
od
$5,043
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Początek sprzedaży mieszkań w zamkniętym kompleksie, w elitarnej miejscowości Blizikuche12 km od centrum BudvaZaletą kompleksu jest to, że znajduje się w miejscu, gdzie spotykają się róże wiatraka, gdzie jest gwarantowany widły na morzu i cichej okolicy.Kompleks znajduje się na terytorium 25…
Agencja
Montenegro Intel city
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$217,199
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budva, w Bečići, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko w lecie tworzy przyjemne chło…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
260,019
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
Pokaż wszystko Apart - hotel Kolasin Valleys
Apart - hotel Kolasin Valleys
, Czarnogóra
od
$292,920
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 35–76 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Wyjątkowe Hotele w Kolasin Valleys - Zainwestuj w luksus i relaks w Czarnogórze Opis projektu: Kolasin Valleys otwiera nową kartę w świecie hotelarstwa i inwestycji w górzystym regionie Czarnogóry. Ten całoroczny projekt obejmuje 23 wysokiej klasy hotele, opracowane przez wiodącą kanad…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 72.0
318,523 – 586,060
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 76.0
513,434 – 530,410
Condo
35.0
211,195
Deweloper
Kolasin Valleys
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$340,175
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–131 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny nad morzem w Tivat.Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej z widokiem na morze i bezpośrednim dostępem do plaży. Jest to elitarna oferta w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Tivat. Stylowa architektura, zapierające dech w piersiach widoki na Adriatyk, wys…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0 – 83.0
340,450 – 396,077
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
646,279
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Pokaż wszystko Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Czarnogóra
od
$498,932
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z widokiem na morze w cenie apartamentu - KrimovicaNowy dom z pięknym widokiem na Adriatyk, położony nad plażami Jaz, Trsteno i Ploce.Przestronny układ i duży taras na dachu czynią ten dom idealnym wyborem dla życia nad morzem.• Powierzchnia całkowita: 110 m ²• 3 sypialnie, …
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Czarnogóra
od
$162,067
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 47–77 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny "ROYAL CENTRALNY RESIDENCE" znajduje się w samym sercu Budvy, opracowany przez wiodącego dewelopera Riwiery Budva. Projekt wyróżnia się doskonałą lokalizacją i elegancką architekturą. Oferuje nowoczesny styl, przestronne pokoje i wysokiej jakości prace budowlane i wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
273,918
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
435,430
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Czarnogóra
od
$308,160
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 55–72 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wyjątkowy kompleks mieszkalny nad morzem z prywatną łodzią w Zatoce Kotor.Doświadcz unikalnej harmonii natury i architektury w jednym z najpiękniejszych zatok na świecie.Ten kompleks mieszkalny oferuje styl życia, który łączy w sobie nowoczesny komfort, panoramiczne widoki na morze, stylową …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
311,599
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
415,465
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$183,045
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 44–72 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
183,016
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
297,554
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 92–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Na sprzedaż 3 penthouse'y w Bečići na 7. piętrze z panoramicznym widokiem na morze. Ekskluzywna lokalizacja w pobliżu najlepszej piaszczystej plaży w Czarnogórze, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli. Trzy penthouse'y zajmują całe piętro. Z każdego z nich jest indywidualne wyjście na …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
92.0
225,044
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Radovici, Czarnogóra
od
$416,250
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 41–160 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Ostatnia kolekcja rezydencji Mirta w Marina Village!Mirta jest najnowszą i ostatnią kolekcją mieszkalną w Marina Village, najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy nabrzeża Luštica Bay. Położony nad mariną, rozwój oferuje wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości w ramach ustalonej i bardzo wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 62.0
650,895 – 750,145
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
1,21M
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
2,18M
Mieszkanie
41.0
421,235
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$768,151
Powierzchnia 107–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny hotel na nabrzeżu. Condo- hotel jest nowoczesnym projektem rozwojowym, komfortowo położony w Rafailovici na Riwierze Budva - najbardziej rozwiniętym i atrakcyjnym miejscem turystycznym w Czarnogórze. Apartamenty znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Adriatyku i na 2 km piaszc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
812,465
Mieszkanie 3 pokoi
137.0
1,00M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$138,626
Rok realizacji 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$152,267
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–135 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.5
166,763
Mieszkanie 2 pokoi
134.7
333,526
Kawalerka
31.8
149,960
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Radovici, Czarnogóra
od
$455,489
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 37–417 m²
14 obiekty nieruchomości 14
Marina Village — nadmorska dzielnica Luštica Bay Marina Village — nadmorska dzielnica w obrębie Luštica Bay, zbudowana wokół nowoczesnej mariny jachtowej i promenady nad morzem. To pierwsza w pełni zrealizowana część projektu Luštica Bay, gdzie już ukształtowała się pełna infrastruktura do ż…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.3 – 75.7
455,857 – 1,04M
Mieszkanie 2 pokoi
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Mieszkanie 3 pokoi
107.5
1,96M
Mieszkanie 4 pokoi
234.5 – 416.5
2,48M – 5,20M
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
od
$232,775
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Onia Hills Resort & Residences oferuje niezwykły wybór 55 jednopokojowych i 10 dwupokojowych w pełni umeblowane rezydencje, w zakresie od 63 do 92 metrów kwadratowych. Każdy dom łączy wzornictwo, wysokiej jakości materiały i wyjątkowe wykończenia z praktyczną funkcjonalnością
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Mrcevac, Czarnogóra
od
$184,252
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy Dumidran 149-5 to nowoczesny, kameralny projekt w Tivacie, położony w dzielnicy Mrčevac, niedaleko centrum miasta, Porto Montenegro oraz międzynarodowego lotniska w Tivacie. Projekt obejmuje tylko 5 mieszkań, co zapewnia prywatność, komfort i spokojną atmosferę do życia…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$750,771
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny z basenem.Nowy premium kompleks mieszkalny w malowniczym mieście Djenovici na riwierze Herceg Novi. Panoramiczne okna oferują wspaniałe widoki na morze, góry i ekskluzywny projekt Portonovi.Na strzeżonym terenie kompleksu znajduje się 5 stylowych budynków …
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Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
, Czarnogóra
od
$363,238
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 39–97 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Centrale — nowe centrum życia w Luštica Bay Centrale w Luštica Bay to dzielnica, która powstaje nie jako klasyczna kurortowa dzielnica nad morzem, ale jako pełnoprawne śródziemnomorskie centrum do życia przez cały rok. Wszystko tutaj jest zbudowane wokół codziennego komfortu: deptaki bez sam…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.2 – 69.0
363,532 – 525,102
Mieszkanie 2 pokoi
96.9
750,145
Agencja
MD Realty
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Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Pokaż wszystko Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Czarnogóra
od
$173,587
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 41–51 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Crowne Plaza Kolašin to luksusowy kurort zarządzany przez międzynarodową markę, położony w samym centrum Kolašina. Projekt powstaje jako nowoczesny górski kurort wellness, nastawiony na całoroczny wypoczynek, turystykę uzdrowiskową oraz inwestycje w nieruchomości w formacie condo-hotelu. Kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.5
275,969
Gotowy biznes
50.9
346,783
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ekskluzywnego minimiasta składającego się z szesnastu domów. Kompleks ten wyróżnia się doskonałą lokalizacją, w tym bliskością Porto Czarnogóra, a także szkołami i przedszkolami, co czyni go szczególnie…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$312,902
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 56–102 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu Tivat, położony po drugiej stronie drogi od zielonego parku z zacienionymi alejami i plażami. Projekt łączy komfort życia miejskiego z bliskością przyrody, tworząc unikalną przestrzeń dla życia, relaksu i harmonii.Architektura i układKompl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
317,420
Mieszkanie 2 pokoi
101.0 – 102.0
460,836 – 478,653
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
od
$280,226
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riverside to kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Igalo, w pobliżu wybrzeża Herceg Novi i promenady nad Morzem Adriatyckim. Projekt znajduje się niedaleko morza i w sąsiedztwie Institute Dr Simo Milošević — jednego z najbardziej znanych centrów medycznych i rehabilitacyjnych w Czarnogórze. Dzię…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
418,224
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$398,638
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
New Gated Cottage Wspólnoty z 30 domów, Położony 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac.Powierzchnia kompleksu wynosi 23 000 m ². Wszystkie domy oferują panoramiczny widok na zatokę Tivat.Następujące domy są dostępne na sprzedaż:• Dwupiętrowa kamienica (Typ A) - 120 m ² z prywatną dział…
Agencja
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Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$184,879
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Deweloper
Kraft Construction
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Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
TivatApartamenty na sprzedaż w ekskluzywnym kompleksie, zaledwie kilka minut spacerem od Porto Czarnogóra i centrum Tivat.Cechy:Widok na zielony park ŽupaNowoczesna architektura płynnie zintegrowana z naturąPrzestronne, jasne apartamenty z tarasamiGated kompleks z projektowaniem krajobrazuW …
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Przno, Czarnogóra
od
$326,914
Rok realizacji 2026
1 obiekt nieruchomości 1
Alivia Hotel & Residences to kompleks apartamentów premium oraz infrastruktury hotelowej, położony w pobliżu Sveti Stefan na Riwierze Budwańskiej. Projekt łączy w sobie możliwości zamieszkania na własny użytek, wypoczynku nad morzem oraz czerpania dochodów z wynajmu w jednej z najbardziej pr…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sea view in Orahovac
Donji Orahovac, Czarnogóra
od
$167,657
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 43–56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny z widokiem na morze w OrahovacUnikalny kompleks mieszkalny o niskiej gęstości położony w cichej części wybrzeża Czarnogóry, zaledwie 200 metrów od morza lazurowego. Projekt jest идеально nadaje się zarówno do inwestycji i dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy cenią s…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
223,889
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
265,436
Agencja
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Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Zespół mieszkaniowy High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Czarnogóra
od
$1,82M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
W Zatoce Kotor budowana jest wysokiej klasy społeczność willi, składająca się z 6 willi z panoramicznym widokiem na Zatokę.Każda willa oferuje mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradycyjnej architektury Czarnogóry, ustawione na tle Adriatyku i gór, z zapierającym dech w piersiach widokiem n…
Agencja
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Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Czarnogóra
od
$360,758
Liczba kondygnacji 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
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Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w najlepszej lokalizacji na Riwierze Herceg Novi, 150 metrów od morza i projektu Portonovi. Wspaniały widok na morze otoczony nietkniętą przyrodą, bezpieczeństwo okrągłego zegara i skomplikowana infrastruktura sprawi, że pobyt będzie komfortowy i ni…
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$885,113
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,21M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,43M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Budva, Czarnogóra
od
$198,511
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
W Budva, w obszarze Dubovica Luxury, uruchomiono nowy projekt mieszkaniowy, który łączy wysoki poziom komfortu i doskonałej lokalizacji - tylko w odległości spaceru są Uniwersytet i nowoczesne centrum handlowe Mega Mall.Kompleks przeznaczony jest dla 38 apartamentów różnego typu: od przytuln…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
, Czarnogóra
od
$449,723
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 45–108 m²
4 obiekty nieruchomości 4
HEIGHTS — panoramiczne rezydencje nad Marina Village w Luštica Bay HEIGHTS — nowa dzielnica mieszkaniowa w ramach Luštica Bay, położona na wzniesieniu między dzielnicą Centrale a pierwszym w Czarnogórze mistrzowskim polem golfowym Gary Player Design. Dzięki unikalnej lokalizacji rezydencje o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.8
609,349
Mieszkanie 2 pokoi
92.4
834,392
Mieszkanie 3 pokoi
107.9
994,808
Condo
44.5
450,087
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Rok realizacji 2027
Wprowadzenie Synchro Yards - długo oczekiwanej nowej dzielnicy mieszkalnej Porto Czarnogóra, zaprojektowanej dla tych, którzy cenią luksus, komfort i inspirację.Położony na nabrzeżu, tuż przy wodzie, obszar ten ma stać się numerem jeden wybór popularności w Porto Czarnogóra. W nowej dzielnic…
Agencja
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Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
BUY Z CRYPTO - zarobić w euro! Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem.Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.Inwestując w nieruchomości naszego ko…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Czarnogóra
od
$491,351
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–338 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
571,264
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 118.0
673,400 – 1,57M
Willa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,97M
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Boreti, Czarnogóra
od
$100,323
Powierzchnia 27–199 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Belvedere Residence w Bečići to nowoczesny kompleks mieszkaniowy na Riwierze Budvańskiej, położony około 3 km od Budvy, w zasięgu spaceru od morza, promenady i całej infrastruktury kurortowej tej okolicy. Kompleks został otwarty w 2016 roku i postrzegany jest nie tylko jako miejsce sezonoweg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
256,203
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Mieszkanie
36.0
171,956
Condo
27.0
111,945
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$163,012
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkalny w samym sercu malowniczego przedmieścia Tivat, zaledwie kilka minut jazdy od centrum miasta.Kompleks składa się z sześciu unikalnych budynków składających się z 54 apartamentów o powierzchni od 37 do 76 m ², oferujących szeroki wachlarz układów nadających się zarówno…
Agencja
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Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$217,976
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53–78 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty z widokiem na morze w Budva.Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Budva, zaledwie 550 metrów od plaży. Kompleks łączy w sobie nowoczesny śródziemnomorski design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.Główne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
210,827
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
316,519
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Czarnogóra
od
$1,00M
Liczba kondygnacji 2
Witamy w pierwszym ośrodku golfowym z 18-dołkowym polu golfowym w Czarnogórze - Zatoka Peaks Lustica!To wyjątkowe miejsce oferuje idealne warunki dla golfistów na wszystkich poziomach. Zaprojektowany we współpracy z renomowanym projektantem Gary Player, pole golfowe Peaks zachwyca swoim pięk…
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Czarnogóra
od
$225,936
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 54 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Risan, Zatoka Kotor.Nowy kompleks mieszkalny położony w mieście Risan - jednym z najstarszych miast w Czarnogórze, z bogatym dziedzictwem historycznym. Znajduje się w malowniczej północno-zachodniej części Zatoki Kotor. Pokojowa atmosfera, bliskość morza i ch…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.3
187,894
Agencja
VALUE.ONE
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Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Pokaż wszystko Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$405,029
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny premium położony w malowniczej dzielnicy Tivat, w Donja Lastva. Tylko 7 apartamentów w zamkniętym obszarze chronionym gwarantuje wysoki poziom prywatności i komfortu.Zalety kompleksu:Położenie: pierwsza linia brzegowa, pano…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu AdriatykuKompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione cis…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
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Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Czarnogóra
od
$304,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowy kompleks Seafront w Becici, BudvaRozmieszczenie: Becici, Budva, CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 40,800 m ²Format: 142 rezydencje i 154 pokoje hoteloweNiezawodny deweloper z potwierdzonymi wynikami udanych projektów w Czarnogórze.Doskonała mieszanka przybrzeżnego luksusu, komfortu…
Agencja
DOO MNG Built
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Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Czarnogórze

Jak i za ile można kupić mieszkanie w Czarnogórze
Jak i za ile można kupić mieszkanie w Czarnogórze
Podatki od zakupu i sprzedaży nieruchomości w Czarnogórze
Podatki od zakupu i sprzedaży nieruchomości w Czarnogórze

Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Czarnogórze

Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy dla nowych budynków w Czarnogórze?

Metr kwadratowy nowego lokalu w kompleksie mieszkalnym w Czarnogórze jest najdroższy w popularnych kurortach Kotor i Bečići. Tutaj średnia cena wynosi 3000 euro. W pozostałych miastach ceny wahają się od 700 do 2000 euro. Koszt nieruchomości zależy od ich lokalizacji. Im bliżej plaży, tym drożej są wyceniane.

Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w nowym budynku w Czarnogórze?

Nowe nieruchomości charakteryzują się szeregiem udogodnień: oryginalnym układem, wysokiej jakości wykończeniem, przestronną przestrzenią mieszkalną. Kupując nieruchomość za dowolną kwotę, właściciele otrzymują czarnogórskie zezwolenie na pobyt, umożliwiające im legalny pobyt w kraju.

W których miastach Czarnogóry nieruchomości są najbardziej poszukiwane?

Na wakacje w kurorcie kupujący wybierają Kotor i Herceg Novi. Mieszkania i wille dobrze się tu sprzedają. Na pobyt stały więcej osób przenosi się do stolicy, Podgoricy.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu mieszkania w nowym budynku w Czarnogórze?

Cudzoziemcy potrzebują jedynie zagranicznego paszportu. Jeśli mieszkanie w kompleksie mieszkalnym w Czarnogórze jest kupowane przez osobę prawną, wymagana będzie ustawowa dokumentacja.
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