Metr kwadratowy nowego lokalu w kompleksie mieszkalnym w Czarnogórze jest najdroższy w popularnych kurortach Kotor i Bečići. Tutaj średnia cena wynosi 3000 euro. W pozostałych miastach ceny wahają się od 700 do 2000 euro. Koszt nieruchomości zależy od ich lokalizacji. Im bliżej plaży, tym drożej są wyceniane.