Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków w Czarnogórze
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków w Czarnogórze
Jaka jest średnia cena za metr kwadratowy dla nowych budynków w Czarnogórze?
Metr kwadratowy nowego lokalu w kompleksie mieszkalnym w Czarnogórze jest najdroższy w popularnych kurortach Kotor i Bečići. Tutaj średnia cena wynosi 3000 euro. W pozostałych miastach ceny wahają się od 700 do 2000 euro. Koszt nieruchomości zależy od ich lokalizacji. Im bliżej plaży, tym drożej są wyceniane.
Jakie są korzyści z zakupu mieszkania w nowym budynku w Czarnogórze?
Nowe nieruchomości charakteryzują się szeregiem udogodnień: oryginalnym układem, wysokiej jakości wykończeniem, przestronną przestrzenią mieszkalną. Kupując nieruchomość za dowolną kwotę, właściciele otrzymują czarnogórskie zezwolenie na pobyt, umożliwiające im legalny pobyt w kraju.
W których miastach Czarnogóry nieruchomości są najbardziej poszukiwane?
Na wakacje w kurorcie kupujący wybierają Kotor i Herceg Novi. Mieszkania i wille dobrze się tu sprzedają. Na pobyt stały więcej osób przenosi się do stolicy, Podgoricy.
Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu mieszkania w nowym budynku w Czarnogórze?
Cudzoziemcy potrzebują jedynie zagranicznego paszportu. Jeśli mieszkanie w kompleksie mieszkalnym w Czarnogórze jest kupowane przez osobę prawną, wymagana będzie ustawowa dokumentacja.