Kompleks mieszkalny The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort

Witamy w pierwszym ośrodku golfowym z 18-dołkowym polu golfowym w Czarnogórze - Zatoka Peaks Lustica!

To wyjątkowe miejsce oferuje idealne warunki dla golfistów na wszystkich poziomach. Zaprojektowany we współpracy z renomowanym projektantem Gary Player, pole golfowe Peaks zachwyca swoim pięknem, widokiem na morze lazur oraz harmonijną integracją z otaczającą przyrodą. W tym zakątku spokoju i spokoju zanurzysz się w dziewiczej naturze Czarnogóry.

Specjalny PLAN PŁATNOŚCI - OFERTA CZASOWA LIMITED!



Ci, którzy chcą dołączyć do nas jako rezydenci w Luštica Bay lub chcą zainwestować w rozszerzenie swojego portfela, mogą skorzystać z ograniczonej możliwości czasu do 30 czerwca, aby dostać się do następującej oferty specjalnego planu płatności:



• Zabezpieczenie z zaledwie 25% potrącenia

• Interest- wolny pięcioletni plan płatności z kwartalnymi ratami

• Wprowadzić lub rozpocząć zarabianie dochodów z wynajmu przy dostawie nieruchomości

• Zarządzanie planem płatności poprzez generowanie dochodów z czynszu, trzy lata przed ostateczną ratą.

Projekt architektoniczny jest znakomitym rezultatem współpracy lokalnej firmy architektonicznej NRA Atelier z słynnymi architektami z bloku 722, ucieleśniając koncepcję luksusu.



W bliskim sąsiedztwie nowej dzielnicy, znajdziesz również pięć malowniczych plaż, nadmorskich salonów i przystani jachtu na promenadzie z żywymi restauracjami, barami i sklepami.



Zatoka Peaks Lustica jest nie tylko pięknym polem golfowym, ale także wyjątkowym miejscem, gdzie odosobnienie łączy się z bliskością całej infrastruktury miasta kurortu zatoki Luštica. Tutaj znajdziesz doskonałą równowagę pomiędzy spokojem a życiem miasta. Pozwól sobie zwolnić, doświadczyć atmosfery, która pozostanie w pamięci przez długi czas.

Każdy szczegół jest przemyślany w rezydencjach The Peaks, a tylko naturalne materiały, takie jak kamień i drewno są używane w wykończeniu, dając im specjalny urok.



Tutaj znajdą Państwo eleganckie łuki ozdobione miejscowym kamieniem, jak również zadaszone tarasy, które zapewniają prywatność, spokój i pożądany chłód w gorący dzień.



Ośrodek oferuje apartamenty, kamienice i wille różnych rozmiarów na sprzedaż.

Dla apartamentów znajduje się wspólny obszar z basenem, barbecue i plac zabaw dla dzieci. 20% przestrzeni przeznacza się na tarasy, oferując zapierające dech w piersiach widoki.



Wszystkie domy posiadają widok na morze, basen, ogród i kamienny taras.



Wille zachwycają się widokiem na morze, basen, ognisko, ogród i barbecue. Wyrafinowane wnętrze w naturalnych kolorach, otwarty układ i panoramiczne okna wypełniają przestrzeń dużą ilością światła i tworzą wyjątkową atmosferę.



Kupując nieruchomości w Luštica Bay, stajesz się nie tylko właścicielem przestrzeni mieszkalnej, ale także członkiem społeczności Luštica Bay. Tutaj można spodziewać się ciepłego powitania, komfortu i wsparcia ze strony zespołu obsługi klienta:

• Zarządzanie nieruchomościami i ich utrzymanie

• Krajobraz

• Dostęp do plaż i basenów

• Usługi wynajmu

• Usługi wellness

• 24 / 7 ochrona i nadzór

• Usługi transferu.