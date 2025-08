Kompleks mieszkalny Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool

Nowo wybudowany kompleks mieszkalny z basenem.

Nowy premium kompleks mieszkalny w malowniczym mieście Djenovici na riwierze Herceg Novi. Panoramiczne okna oferują wspaniałe widoki na morze, góry i ekskluzywny projekt Portonovi.



Na strzeżonym terenie kompleksu znajduje się 5 stylowych budynków o niskim wzniesieniu z 22 mieszkaniami, garażami w każdym budynku, podgrzewanym basenem, siłownią, sauną fińską i tureckim hammatem. Transfer jest zapewniony na plażę w komfortowych samochodach. Apartamenty o różnych rozmiarach i układach są oferowane na sprzedaż: 2 i 3-pokojowe apartamenty od 70 m2 do 225 m2, a także penthouses z dużymi tarasami z jacuzzi.

Panoramiczne okna tworzą poczucie przestrzeni, pozwalają cieszyć się pięknym widokiem na morze w domu. Materiały naturalne w pastelowych kolorach były używane do dekoracji: Włoski marmur, dębowy parkiet, trawertyn. Ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacji, inteligentny system domu "Control4" z możliwością mobilnego sterowania urządzeniem. Kuchnie mogą być wyposażone w meble w dwóch stylach z wyboru: klasyczny lub nowoczesny styl, z urządzeń gospodarstwa domowego Miele. Niektóre z apartamentów są wyposażone w kominki opalane drewnem, co dodaje dodatkowej przytulności domu.

W całym kompleksie jest monitoring wideo, szybki Internet.

W odległości spaceru znajduje się projekt Portonovi z światowej klasy udogodnienia: luksusowy One & Only hotel, plaża, marina jachtu i deptak z sklepami i restauracjami.



Przykłady apartamentów dostępnych w kompleksie można znaleźć na następujących linkach: trzypokojowe apartamenty, dwupokojowe apartamenty i apartamenty z prywatnym podwórkiem.