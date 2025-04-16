Kompleks mieszkalny New Becici - 60K

Kompleks Bečići 60K to nie tylko nowe osiedle, ale prawdziwe miasteczko wypoczynkowe w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Riwiery Budvańskiej. Położone na wzgórzu zaledwie trzysta metrów od plaży, zajmuje działkę o powierzchni około 60 000 m² i składa się z kilku nowoczesnych budynków oraz części hotelowej. Roztaczają się stąd panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie, a sama lokalizacja łączy ciszę górskiego powietrza z bliskością życia Budvy. W kompleksie dostępny jest szeroki wybór mieszkań: od kompaktowych kawalerek po przestronne apartamenty z kilkoma sypialniami. Wszystkie mieszkania są przekazywane z wysokiej jakości wykończeniem „pod klucz”, wyposażonymi łazienkami i klimatyzacją, a dzięki korzystnej orientacji będą wypełnione słońcem i oferować widoki na morze. Kompleks jest również wyposażony w rozbudowaną infrastrukturę osiedlową. Na parterach znajdą się duży supermarket, kilka sklepów i centrum fitness, a teren ozdobią restauracja i basen. Dla samochodów przewidziano wielopoziomowe parkingi podziemne, a bezpieczeństwo zapewnią ochrona i obsługa concierge. Innymi słowy, wszystko, co niezbędne do życia, wypoczynku i biznesu, jest na wyciągnięcie ręki – nie trzeba nawet opuszczać kompleksu. Biorąc pod uwagę prestiż dzielnicy, bliskość morza w zasięgu spaceru i rozwiniętą własną infrastrukturę, Bečići 60K jest jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku. Kompleks łączy wysoki poziom komfortu, żywą atmosferę kurortu i potencjał wzrostu wartości, dlatego nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajmu lub odsprzedaży w przyszłości.