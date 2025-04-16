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Kompleks mieszkalny New Becici - 60K

Boreti, Czarnogóra
od
$143,363
;
11
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ID: 38113
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 10
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti
  • Adres
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks Bečići 60K to nie tylko nowe osiedle, ale prawdziwe miasteczko wypoczynkowe w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Riwiery Budvańskiej. Położone na wzgórzu zaledwie trzysta metrów od plaży, zajmuje działkę o powierzchni około 60 000 m² i składa się z kilku nowoczesnych budynków oraz części hotelowej. Roztaczają się stąd panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie, a sama lokalizacja łączy ciszę górskiego powietrza z bliskością życia Budvy. W kompleksie dostępny jest szeroki wybór mieszkań: od kompaktowych kawalerek po przestronne apartamenty z kilkoma sypialniami. Wszystkie mieszkania są przekazywane z wysokiej jakości wykończeniem „pod klucz”, wyposażonymi łazienkami i klimatyzacją, a dzięki korzystnej orientacji będą wypełnione słońcem i oferować widoki na morze.  Kompleks jest również wyposażony w rozbudowaną infrastrukturę osiedlową. Na parterach znajdą się duży supermarket, kilka sklepów i centrum fitness, a teren ozdobią restauracja i basen. Dla samochodów przewidziano wielopoziomowe parkingi podziemne, a bezpieczeństwo zapewnią ochrona i obsługa concierge. Innymi słowy, wszystko, co niezbędne do życia, wypoczynku i biznesu, jest na wyciągnięcie ręki – nie trzeba nawet opuszczać kompleksu. Biorąc pod uwagę prestiż dzielnicy, bliskość morza w zasięgu spaceru i rozwiniętą własną infrastrukturę, Bečići 60K jest jedną z najatrakcyjniejszych ofert na rynku. Kompleks łączy wysoki poziom komfortu, żywą atmosferę kurortu i potencjał wzrostu wartości, dlatego nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i do wynajmu lub odsprzedaży w przyszłości.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 42.0 – 57.5
Cena za m², USD 3,413 – 3,671
Cena mieszkania, USD 143,363 – 210,947
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 42.0
Cena za m², USD 3,606
Cena mieszkania, USD 151,437

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Kompleks mieszkalny New Becici - 60K
Boreti, Czarnogóra
od
$143,363
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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