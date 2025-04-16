Kompleks mieszkalny A Star Serenity

W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji.
🏊♂️ Na terenie:
• duży basen o powierzchni ok. 200 m²
• ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren
• nowoczesny plac zabaw dla dzieci
• spokojna okolica – idealna dla rodzin i wypoczynku
🌊 Atuty lokalizacji:
• tylko 300 metrów od morza
• 5 minut samochodem do Portonovi – jednego z najbardziej prestiżowych kurortów Adriatyku
• 5 minut do największego SPA w Herceg Novi
• 5 minut do dwóch nowoczesnych marin dla właścicieli jachtów
• zachwycający panoramiczny widok na Zatokę Kotorską
🗓 Przewidywany termin zakończenia budowy — wrzesień 2026.
💼 Atuty inwestycyjne:
• wysoki potencjał wynajmu dzięki wyjątkowej lokalizacji
• korzystne warunki na etapie budowy – gwarantowany wzrost wartości do momentu oddania inwestycji
• wygodny system płatności ratalnych
• to już 3. udany projekt dewelopera – gwarancja jakości i niezawodności
• ponad połowa mieszkań już sprzedana – potwierdzenie wysokiego popytu
✨ Ten kompleks to idealne połączenie życia nad morzem, rodzinnego komfortu i bezpiecznej inwestycji.