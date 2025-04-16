  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny A Star Serenity

Kumbor, Czarnogóra
od
$145,920
;
14
ID: 27437
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Wioska
    Kumbor

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

O kompleksie

W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji.

🏊‍♂️ Na terenie:
• duży basen o powierzchni ok. 200 m²
• ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren
• nowoczesny plac zabaw dla dzieci
• spokojna okolica – idealna dla rodzin i wypoczynku

🌊 Atuty lokalizacji:
• tylko 300 metrów od morza
• 5 minut samochodem do Portonovi – jednego z najbardziej prestiżowych kurortów Adriatyku
• 5 minut do największego SPA w Herceg Novi
• 5 minut do dwóch nowoczesnych marin dla właścicieli jachtów
• zachwycający panoramiczny widok na Zatokę Kotorską

🗓 Przewidywany termin zakończenia budowy — wrzesień 2026.

💼 Atuty inwestycyjne:
• wysoki potencjał wynajmu dzięki wyjątkowej lokalizacji
korzystne warunki na etapie budowy – gwarantowany wzrost wartości do momentu oddania inwestycji
• wygodny system płatności ratalnych
• to już 3. udany projekt dewelopera – gwarancja jakości i niezawodności
ponad połowa mieszkań już sprzedana – potwierdzenie wysokiego popytu

✨ Ten kompleks to idealne połączenie życia nad morzem, rodzinnego komfortu i bezpiecznej inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Kumbor, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
