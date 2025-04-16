Kompleks mieszkalny A Star Serenity

W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji.

🏊‍♂️ Na terenie:

• duży basen o powierzchni ok. 200 m²

• ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren

• nowoczesny plac zabaw dla dzieci

• spokojna okolica – idealna dla rodzin i wypoczynku

🌊 Atuty lokalizacji:

• tylko 300 metrów od morza

• 5 minut samochodem do Portonovi – jednego z najbardziej prestiżowych kurortów Adriatyku

• 5 minut do największego SPA w Herceg Novi

• 5 minut do dwóch nowoczesnych marin dla właścicieli jachtów

• zachwycający panoramiczny widok na Zatokę Kotorską

🗓 Przewidywany termin zakończenia budowy — wrzesień 2026.

💼 Atuty inwestycyjne:

• wysoki potencjał wynajmu dzięki wyjątkowej lokalizacji

• korzystne warunki na etapie budowy – gwarantowany wzrost wartości do momentu oddania inwestycji

• wygodny system płatności ratalnych

• to już 3. udany projekt dewelopera – gwarancja jakości i niezawodności

• ponad połowa mieszkań już sprzedana – potwierdzenie wysokiego popytu

✨ Ten kompleks to idealne połączenie życia nad morzem, rodzinnego komfortu i bezpiecznej inwestycji.