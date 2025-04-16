Kompleks mieszkalny Heights

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HEIGHTS — panoramiczne rezydencje nad Marina Village w Luštica Bay
HEIGHTS — nowa dzielnica mieszkaniowa w ramach Luštica Bay, położona na wzniesieniu między dzielnicą Centrale a pierwszym w Czarnogórze mistrzowskim polem golfowym Gary Player Design. Dzięki unikalnej lokalizacji rezydencje oferują panoramiczne widoki na Zatokę Trašte, Zatokę Kotorską, Morze Adriatyckie i marinę Luštica Bay.
Projekt został stworzony jako nowoczesna śródziemnomorska społeczność z naciskiem na światło, przestrzeń, prywatność i naturalne otoczenie. Architektura HEIGHTS łączy tradycyjne czarnogórskie elementy z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi: naturalny kamień, jasne naturalne odcienie, panoramiczne przeszklenia i przestronne tarasy tworzą atmosferę spokojnego życia nad morzem.
HEIGHTS obejmuje kolekcję studiów, apartamentów i penthouse'ów z przestronnymi balkonami, tarasami i otwartymi strefami wypoczynku. Układy są zorientowane na maksymalną ilość naturalnego światła i płynne połączenie wnętrza z otaczającym krajobrazem.
Koncepcja HEIGHTS
panoramiczne widoki na morze i Zatokę Kotorskąpołożenie między Centrale a polem golfowym The Peaksnowoczesna śródziemnomorska architekturaprzestronne balkony i tarasyjasne wnętrza w naturalnych odcieniachnaturalne materiały i zagospodarowanie krajobrazuogrody lawendowe i oliwkoweduży prywatny basenoddzielny basen dla dziecistrefy wypoczynku wśród zieleniprzestrzenie do jogi i fitnessupodziemne garaże dla wybranych rezydencjiotwarte miejsca parkingowewysoki poziom prywatności i obsługiWłaściciele nieruchomości HEIGHTS otrzymują dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay:
marina z promenadą spacerową5-gwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bayrestauracje, kawiarnie i butikiklub golfowy i akademia golfapole treningowe do golfa i symulator golfaSPA i infrastruktura wellnesskorty tenisowe i do padlaboiska sportowe i otwarte strefy ćwiczeńtrasy piesze i roweroweprywatne plaże i kluby plażowecałodobowa ochrona i monitoringobsługa concierge i usługi zarządzania nieruchomościami