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Kompleks mieszkalny Heights

, Czarnogóra
od
$447,427
;
9
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ID: 38119
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 17
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

HEIGHTS — panoramiczne rezydencje nad Marina Village w Luštica Bay HEIGHTS — nowa dzielnica mieszkaniowa w ramach Luštica Bay, położona na wzniesieniu między dzielnicą Centrale a pierwszym w Czarnogórze mistrzowskim polem golfowym Gary Player Design. Dzięki unikalnej lokalizacji rezydencje oferują panoramiczne widoki na Zatokę Trašte, Zatokę Kotorską, Morze Adriatyckie i marinę Luštica Bay. Projekt został stworzony jako nowoczesna śródziemnomorska społeczność z naciskiem na światło, przestrzeń, prywatność i naturalne otoczenie. Architektura HEIGHTS łączy tradycyjne czarnogórskie elementy z nowoczesnymi rozwiązaniami projektowymi: naturalny kamień, jasne naturalne odcienie, panoramiczne przeszklenia i przestronne tarasy tworzą atmosferę spokojnego życia nad morzem. HEIGHTS obejmuje kolekcję studiów, apartamentów i penthouse'ów z przestronnymi balkonami, tarasami i otwartymi strefami wypoczynku. Układy są zorientowane na maksymalną ilość naturalnego światła i płynne połączenie wnętrza z otaczającym krajobrazem. Koncepcja HEIGHTS panoramiczne widoki na morze i Zatokę Kotorskąpołożenie między Centrale a polem golfowym The Peaksnowoczesna śródziemnomorska architekturaprzestronne balkony i tarasyjasne wnętrza w naturalnych odcieniachnaturalne materiały i zagospodarowanie krajobrazuogrody lawendowe i oliwkoweduży prywatny basenoddzielny basen dla dziecistrefy wypoczynku wśród zieleniprzestrzenie do jogi i fitnessupodziemne garaże dla wybranych rezydencjiotwarte miejsca parkingowewysoki poziom prywatności i obsługiWłaściciele nieruchomości HEIGHTS otrzymują dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay: marina z promenadą spacerową5-gwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bayrestauracje, kawiarnie i butikiklub golfowy i akademia golfapole treningowe do golfa i symulator golfaSPA i infrastruktura wellnesskorty tenisowe i do padlaboiska sportowe i otwarte strefy ćwiczeńtrasy piesze i roweroweprywatne plaże i kluby plażowecałodobowa ochrona i monitoringobsługa concierge i usługi zarządzania nieruchomościami
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 64.8
Cena za m², USD 9,354
Cena mieszkania, USD 605,748
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 92.4
Cena za m², USD 8,981
Cena mieszkania, USD 829,461
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 107.9
Cena za m², USD 9,162
Cena mieszkania, USD 988,929
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Condo
Powierzchnia, m² 44.5
Cena za m², USD 10,048
Cena mieszkania, USD 447,427

Lokalizacja na mapie

, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Wiadomości dla programistów

16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Heights
, Czarnogóra
od
$447,427
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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