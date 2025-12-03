  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Nowe domy

Nowe domy w Czarnogóra

Herceg Novi
1
Zabljak
1
Budva Municipality
3
Tivat Municipality
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Pokaż wszystko Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Willa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Usługi Agencji do konfrontacji umowy "pod kluczem" jest bezpłatny dla kupującego!!Czas dostawy Turnkey: Początek 2027. (zależy od wypełnienia całego zestawu na życzenie kupujących).Struktura projektu: Powierzchnia willi od 180 m2. Powierzchnia gruntu - od 500 m2Konstrukcja kompleksu obejmuje…
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Pokaż wszystko Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Willa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Czarnogóra
od
$498,932
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z widokiem na morze w cenie apartamentu - KrimovicaNowy dom z pięknym widokiem na Adriatyk, położony nad plażami Jaz, Trsteno i Ploce.Przestronny układ i duży taras na dachu czynią ten dom idealnym wyborem dla życia nad morzem.• Powierzchnia całkowita: 110 m ²• 3 sypialnie, …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Pokaż wszystko Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
BUY Z CRYPTO - zarobić w euro! Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem.Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.Inwestując w nieruchomości naszego ko…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
OneOne
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
#na sprzedaż #budva #nowy budynek APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ w BUDVA CENTAR? Lokalizacja: Centrum Budvy Do morza i na Stare Miasto : 5 minut pieszo Elitarny kompleks mieszkaniowy BUDVA CENTAR położony jest także w bliskiej odległości od atrakcji turystycznych (luksusowe plaże, restau…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Pokaż wszystko Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż w nowym domu, na przedmieściach Budva Lastva6 apartamenty 79 m2,3 sypialnie i pokój dzienny z 2 łazienkami i basenemW pobliżu sklepy, Technomax, stacja benzynowaCentrum handlowe 10 minut3 procent podatku jest płacony przez kupującego!Cena 107,500 euro
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$145,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Предлагаю к покупке апартаменты в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в окр ужении соснового леса. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, чистые пляжи i престижный район Порто Монтене gr. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному ра…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
281,467
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Kamienica Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Czarnogóra
od
$108,179
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Townhouse na 2 piętrach 45 m kw, w pełni wyposażony w meble i naczynia oraz wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowegoZ pięknym widokiem na Savin Cook i jego okolicyCena 99 000 euro bez mebli lub 125 000 euro pod klucz
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Pokaż wszystko Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Wieś domków ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$84,371
ADRIA MONTENEGRO to nowoczesne miasteczko w stylu śródziemnomorskim -, zbudowane na wybrzeżu Adriatyku w parku leśnym # 39; s. Herceg Novi. Kompleks znajduje się w oddzielnym obszarze chronionym. Wzdłuż granicy płynie górska rzeka; przejście przez nią można znaleźć w lesie, który nie podlega…
Deweloper
Montenegro Sun Realty
Zostaw prośbę
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż w elitarnej wiosce. Blisko, z niesamowitym widokiem na morze i góry Powierzchnia działki 403 m2 Powierzchnia domu 231 m2 2 miejsca parkingowe Basier 7×5m Dom został zbudowany z uwzględnieniem cech sejsmologicznych kraju, z materiałów wysokiej jakości Średni koszt wyna…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Pokaż wszystko Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Willa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Pokaż wszystko Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Kamienica ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Willa Palace Florio by Concord
Willa Palace Florio by Concord
Willa Palace Florio by Concord
Willa Palace Florio by Concord
Willa Palace Florio by Concord
Prcanj, Czarnogóra
od
$3,49M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Położenie Pałacu Florio znajduje się wzdłuż lokalnej drogi przybrzeżnej, zaledwie 5 metrów od morza. Bezpośrednie otoczenie pałacu charakteryzuje historyczny rdzeń osady Prčanj, krajobraz przyrodniczy oraz obecność kilku indywidualnych zabytków kulturalnych i historycznych. Po przeciwnej str…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Języki komunikacji
English, Crnogorski
Wieś domków
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym premium Lastva Park w Tivat.   Elitarna dzielnica Donja Lastva, otoczona zielenią i widokiem na morze i góry   ?Powierzchnia od 154 do 204 m² 3 piętra ?2,3 sypialnie ?4 łazienki ?Kuchnia ?Taras z panoramicznym widokiem ?Garaż na…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się