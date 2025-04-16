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Kompleks mieszkalny Portofino Village

Denovici, Czarnogóra
od
$726,438
;
16
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ID: 38123
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 23
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Wioska
    Đenovići

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Portofino Village — luksusowy kompleks mieszkalny w Herceg Novi Portofino Village to zamknięty kompleks mieszkalny w Herceg Novi, położony w rejonie Zatoki Kotorskiej, około 300 metrów od morza i w pobliżu Porto Novi. Projekt łączy nowoczesne wille, apartamenty i penthouse'y z panoramicznym widokiem na zatokę, prywatnym terenem i własną infrastrukturą.  Kompleks został zbudowany kaskadowo wśród gajów oliwnych, dzięki czemu większość rezydencji jest skierowana w stronę morza i oferuje otwarte widoki na Zatokę Kotorską. Architektura projektu inspirowana jest estetyką włoskiej riwiery — jasne fasady, przestronne tarasy, panoramiczne przeszklenia i spokojna śródziemnomorska paleta barw. Jednocześnie sam projekt został zrealizowany zgodnie z nowoczesnymi standardami budowlanymi przy użyciu materiałów premium oraz technologii „inteligentnego domu”.  W kompleksie znajdują się: willeapartamentypenthouse'yobiekty z panoramicznym widokiem na morze i Porto NoviInfrastruktura kompleksu: zamknięty terenochrona 24/7 i prywatnośćstrefa SPA & Wellnesspodgrzewany basen typu indoor-outdoorłaźnia turecka (hammam)sauna fińskapokoje masażusalon winnysala fitnessprywatne kinousługi klubu jachtowegoO kompleksie: Portofino Village nastawiony jest na format prywatnego zamieszkania przy wybrzeżu z pełną infrastrukturą wewnętrzną. W rezydencjach przewidziano wbudowane kuchnie z frontami Soft Touch, wbudowany sprzęt AGD, systemy klimatyzacji i wentylacji, ogrzewanie podłogowe oraz system „inteligentnego domu” Control4.  Część obiektów obejmuje: przestronne tarasytarasy na dachu ze strefami wypoczynkowymi (lounge)jacuzziokna panoramicznegarderobytoalety dla gościW projekcie dostępne są zarówno standardowe apartamenty, jak i wielkopowierzchniowe penthouse'y.  Lokalizacja: Portofino Village znajduje się w Herceg Novi, obok Porto Novi i wybrzeża Zatoki Kotorskiej. morze — około 300 mPorto Novi — około 3 kmHerceg Novi — około 8 kmrestauracje i kawiarnie w Porto Novi — około 5 minut samochodemsupermarkety i sklepy — w rejonie Porto Novilotnisko Tivat — około 20 km / około 15 minut samochodemlotnisko Dubrownik — około 30 km / około 50 minutlotnisko Podgorica — około 108 kmPotencjał inwestycyjny: Rejon Porto Novi i wybrzeże Herceg Novi pozostają jednym z najbardziej pożądanych kierunków nieruchomości premium w Czarnogórze. Format zamkniętego kompleksu z własną infrastrukturą, ograniczoną liczbą rezydencji i panoramicznymi widokami na Zatokę Kotorską sprawia, że Portofino Village jest atrakcyjny zarówno do zamieszkania własnego, jak i pod wynajem w segmencie premium.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 158.3 – 225.5
Cena za m², USD 4,589 – 5,151
Cena mieszkania, USD 726,438 – 1,16M

Lokalizacja na mapie

Denovici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Kompleks mieszkalny Portofino Village
Denovici, Czarnogóra
od
$726,438
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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