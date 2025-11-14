Kompleks mieszkalny Villa complex in the suburbs of Tivat

Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi, idealnie położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych, zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Kompleks łączy w sobie wysokie standardy konstrukcyjne, przemyślany design i imponujące widoki panoramiczne.
O kompleksie:
To kolekcja sześciu nowoczesnych willi. Każda willa jest ucieleśnieniem komfortu, prywatności i współczesnego stylu życia, stworzonego w harmonii z naturą.
Projekt obejmuje:
• 3 wille na najwyższym poziomie z prywatnym garażem
• 3 wille na niższym poziomie z podwójnym parkingiem.
Główne cechy:
• Indywidualne działki od 500 m ²
• Powierzchnia willi od 180 m ²
• Architektura współczesna z panoramą
• Materiały premium i wysoka jakość konstrukcji
• Przestronne tarasy idealne do relaksu
• Możliwość dostosowania układu wnętrza.
Plan płatności:
Kupujący są oferowane wygodne warunki płatności fazowej:
• 10% - przy rezerwacji
• 20% - po zakończeniu budowy
• 30% - po zakończeniu "fazy szarej"
• 35% - po pełnym ukończeniu willi
• 5% - po zakończeniu dokumentacji.
Czas realizacji:
Budowa kompleksu ma zająć 10- 12 miesięcy od rozpoczęcia prac (styczeń 2026 r.).
Wliczone w cenę:
• Bezpłatne usługi projektowania wnętrz
• Standardowa konfiguracja willi z możliwością dodatkowych opcji na życzenie.
Kompleks ten jest idealnym wyborem dla tych, którzy cenią nowoczesną estetykę, potencjał inwestycyjny i spokój życia nad morzem. Wybierz willę, która stanie się osobistą przestrzenią komfortu i inspiracji.