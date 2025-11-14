Kompleks mieszkalny Villa complex in the suburbs of Tivat

Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi, idealnie położony w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych, zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Kompleks łączy w sobie wysokie standardy konstrukcyjne, przemyślany design i imponujące widoki panoramiczne.

O kompleksie:

To kolekcja sześciu nowoczesnych willi. Każda willa jest ucieleśnieniem komfortu, prywatności i współczesnego stylu życia, stworzonego w harmonii z naturą.

Projekt obejmuje:

• 3 wille na najwyższym poziomie z prywatnym garażem

• 3 wille na niższym poziomie z podwójnym parkingiem.

Główne cechy:

• Indywidualne działki od 500 m ²

• Powierzchnia willi od 180 m ²

• Architektura współczesna z panoramą

• Materiały premium i wysoka jakość konstrukcji

• Przestronne tarasy idealne do relaksu

• Możliwość dostosowania układu wnętrza.

Plan płatności:

Kupujący są oferowane wygodne warunki płatności fazowej:

• 10% - przy rezerwacji

• 20% - po zakończeniu budowy

• 30% - po zakończeniu "fazy szarej"

• 35% - po pełnym ukończeniu willi

• 5% - po zakończeniu dokumentacji.

Czas realizacji:

Budowa kompleksu ma zająć 10- 12 miesięcy od rozpoczęcia prac (styczeń 2026 r.).

Wliczone w cenę:

• Bezpłatne usługi projektowania wnętrz

• Standardowa konfiguracja willi z możliwością dodatkowych opcji na życzenie.

Kompleks ten jest idealnym wyborem dla tych, którzy cenią nowoczesną estetykę, potencjał inwestycyjny i spokój życia nad morzem. Wybierz willę, która stanie się osobistą przestrzenią komfortu i inspiracji.