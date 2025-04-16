Kompleks mieszkalny New Residential Complex in Dubovica Budva

Nowy kompleks mieszkalny w Dubovica Budva
Kompleks znajduje się w prestiżowej dzielnicy Dubovica. W pobliżu znajduje się centrum miasta, Slovenska i Mogren plaże, Bečići i dzielnicy Rozino.
O kompleksie:
• Nowoczesny rozwój składający się z 5 budynków mieszkalnych
• Tylko 34 apartamenty w każdym budynku
• Dobrze zaprojektowane układy i wykończenia pod klucz
• Przestronne tarasy z widokiem na morze i miasto
• Wysoka jakość konstrukcji zgodnie z normami europejskimi.
Infrastruktura kompleksowa:
• Basen odkryty
• Nowoczesny obszar fitness i jogi
• Przestronne centrum SPA
• Parking podziemny
• Terytorium krajobrazu i zabezpieczone.
Data zakończenia: czerwiec 2027 r.
Warunki płatności:
• 50% - pierwsza rata
• 25% - po zakończeniu prac strukturalnych
• 10% - po pracy fasady
• 10% - po instalacji płytek
• 5% - po przekazaniu kluczy.
Korzyści:
• 2-letni bezpłatny plan raty
• Oczekiwany wzrost cen o 30- 40% po zakończeniu
• Kraj związkowy jest własnością inwestora - zapewnia bezpieczeństwo prawne i finansowe.