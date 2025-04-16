  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Kompleks mieszkalny New Residential Complex in Dubovica Budva

Kompleks mieszkalny New Residential Complex in Dubovica Budva

Budva, Czarnogóra
od
$100,657
;
10
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 28035
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2672
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 18.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nowy kompleks mieszkalny w Dubovica Budva

Kompleks znajduje się w prestiżowej dzielnicy Dubovica. W pobliżu znajduje się centrum miasta, Slovenska i Mogren plaże, Bečići i dzielnicy Rozino.

O kompleksie:
• Nowoczesny rozwój składający się z 5 budynków mieszkalnych
• Tylko 34 apartamenty w każdym budynku
• Dobrze zaprojektowane układy i wykończenia pod klucz
• Przestronne tarasy z widokiem na morze i miasto
• Wysoka jakość konstrukcji zgodnie z normami europejskimi.

Infrastruktura kompleksowa:
• Basen odkryty
• Nowoczesny obszar fitness i jogi
• Przestronne centrum SPA
• Parking podziemny
• Terytorium krajobrazu i zabezpieczone.

Data zakończenia: czerwiec 2027 r.

Warunki płatności:
• 50% - pierwsza rata
• 25% - po zakończeniu prac strukturalnych
• 10% - po pracy fasady
• 10% - po instalacji płytek
• 5% - po przekazaniu kluczy.

Korzyści:
• 2-letni bezpłatny plan raty
• Oczekiwany wzrost cen o 30- 40% po zakończeniu
• Kraj związkowy jest własnością inwestora - zapewnia bezpieczeństwo prawne i finansowe.

Lokalizacja na mapie

Budva, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$131,246
Apartamentowiec N-Bar
Bar, Czarnogóra
od
$166,752
Zespół mieszkaniowy with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$195,583
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Czarnogóra
od
$374,768
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$182,422
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny New Residential Complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,657
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Apartamentowiec
Bratesici, Czarnogóra
od
$89,691
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 22–89 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Wyposażenie: Nowy kompleks jest częścią ekskluzywnej miejscowości położonej w cichej miejscowości Lastva Grbalsk, otoczonej naturalnym pięknem i zielenią, zapewniając doskonałą równowagę między luksusem a naturą. Kompleks składa się z dwóch unikalnych budynków z architektonicznego punktu wid…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
52.0 – 89.0
160,832 – 272,562
Mieszkanie
22.0 – 32.0
62,438 – 99,063
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Apart - hotel
Pokaż wszystko Apart - hotel
Apart - hotel
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 83–225 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Data dostawy: 01.05.2027Wyposażenie:Aby uzyskać pełną listę cen, skontaktuj się z naszymi menedżerami.5-gwiazdkowy hotel położony w epicentrum turystyki Czarnogóra - Budva. Jest to hotel, który ma dwa wejścia na terytorium: jeden jest dogodnie położony na promenadzie, a drugi jest z bulwaru.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
83.0 – 87.0
929,472 – 1,15M
Mieszkanie 2 pokoi
154.0
2,57M
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
3,72M
Agencja
GATE Realty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
GATE Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Czarnogóra
od
$756,519
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Nowy klatkowy kompleks kamienic z 3 i 4 sypialniami.Projekt znajduje się na Riwierze Budva, w cichym, odosobnionym miejscu Blizikuce, obok Sveti Stefana. Budowa jest realizowana przez przedsiębiorstwo, które zbudowało i z powodzeniem zrealizowało kilka projektów w Czarnogórze. Wszystkie domy…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje