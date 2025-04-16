Kompleks mieszkalny New Residential Complex in Dubovica Budva

Nowy kompleks mieszkalny w Dubovica Budva

Kompleks znajduje się w prestiżowej dzielnicy Dubovica. W pobliżu znajduje się centrum miasta, Slovenska i Mogren plaże, Bečići i dzielnicy Rozino.

O kompleksie:

• Nowoczesny rozwój składający się z 5 budynków mieszkalnych

• Tylko 34 apartamenty w każdym budynku

• Dobrze zaprojektowane układy i wykończenia pod klucz

• Przestronne tarasy z widokiem na morze i miasto

• Wysoka jakość konstrukcji zgodnie z normami europejskimi.

Infrastruktura kompleksowa:

• Basen odkryty

• Nowoczesny obszar fitness i jogi

• Przestronne centrum SPA

• Parking podziemny

• Terytorium krajobrazu i zabezpieczone.

Data zakończenia: czerwiec 2027 r.

Warunki płatności:

• 50% - pierwsza rata

• 25% - po zakończeniu prac strukturalnych

• 10% - po pracy fasady

• 10% - po instalacji płytek

• 5% - po przekazaniu kluczy.

Korzyści:

• 2-letni bezpłatny plan raty

• Oczekiwany wzrost cen o 30- 40% po zakończeniu

• Kraj związkowy jest własnością inwestora - zapewnia bezpieczeństwo prawne i finansowe.