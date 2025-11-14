  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Donji Orahovac
  4. Kompleks mieszkalny Residential complex with sea view in Orahovac

Kompleks mieszkalny Residential complex with sea view in Orahovac

Donji Orahovac, Czarnogóra
$168,323
Data aktualizacji: 31.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Wioska
    Donji Orahovac

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Kompleks mieszkalny z widokiem na morze w Orahovac

Unikalny kompleks mieszkalny o niskiej gęstości położony w cichej części wybrzeża Czarnogóry, zaledwie 200 metrów od morza lazurowego. Projekt jest идеально nadaje się zarówno do inwestycji i dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy cenią sobie spokój, prywatność i komfort życia w stylu resort.

Główne cechy kompleksu:
• Liczba apartamentów: 9
• Podłogi: 3
• Liczba garaży: 6.

Korzyści:
• Przestronne tarasy z zapierającym dech w piersiach widokiem na zatokę i góry
• Terytorium obsadzone garażami i miejscami parkingowymi
• Zielone obszary krajobrazu
• Tylko 200 metrów do krystalicznie czystego morza
• Basen dla mieszkańców
• Możliwość uczestnictwa w programach wynajmu.

Orahovac to miejsce, gdzie góry spotykają się z morzem, gdzie poranki zaczynają się od śpiewu ptaków, a każdy wieczór kończy się zachodem słońca nad Zatoką Kotor. Jeden z najbardziej malowniczych i spokojnych zakątków Czarnogóry, oferuje rzadką okazję do życia nad morzem, otoczony stuletnią naturą, nieskazitelnym powietrzem i całkowitym spokojem.

Donji Orahovac, Czarnogóra
