Kompleks mieszkalny Residential complex with sea view in Orahovac

Kompleks mieszkalny z widokiem na morze w Orahovac

Unikalny kompleks mieszkalny o niskiej gęstości położony w cichej części wybrzeża Czarnogóry, zaledwie 200 metrów od morza lazurowego. Projekt jest идеально nadaje się zarówno do inwestycji i dochodów z wynajmu, jak i dla tych, którzy cenią sobie spokój, prywatność i komfort życia w stylu resort.

Główne cechy kompleksu:

• Liczba apartamentów: 9

• Podłogi: 3

• Liczba garaży: 6.

Korzyści:

• Przestronne tarasy z zapierającym dech w piersiach widokiem na zatokę i góry

• Terytorium obsadzone garażami i miejscami parkingowymi

• Zielone obszary krajobrazu

• Tylko 200 metrów do krystalicznie czystego morza

• Basen dla mieszkańców

• Możliwość uczestnictwa w programach wynajmu.

Orahovac to miejsce, gdzie góry spotykają się z morzem, gdzie poranki zaczynają się od śpiewu ptaków, a każdy wieczór kończy się zachodem słońca nad Zatoką Kotor. Jeden z najbardziej malowniczych i spokojnych zakątków Czarnogóry, oferuje rzadką okazję do życia nad morzem, otoczony stuletnią naturą, nieskazitelnym powietrzem i całkowitym spokojem.