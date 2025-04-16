Kompleks mieszkalny New premium district of Luštica Bay — Heights

Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.
W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.
Najważniejsze zalety Heights:
• Elegancki design łączący tradycyjną architekturę Czarnogóry z nowoczesnymi akcentami
• Bliskość przyszłej szkoły międzynarodowej
• Przestronne układy z tarasami i urzekające widoki na morze
• Jasne wnętrza z palety kolorów naturalnych i dbałość o szczegóły
• Ogród krajobrazowy z lawendą i drzewami oliwnymi, obszary wspólne inspirowane przez śródziemnomorskie wioski
• Prywatny basen otoczony zielenią + oddzielny basen dla dzieci
• Zewnętrzne strefy jogi i fitness
• Prywatne podziemne garaże i duży parking dla gości.
Heights oferuje spokój i prywatność, zaledwie kilka minut od tętniącej życiem dzielnicy Centrale. Sklepy, kawiarnie, boiska sportowe, zielone parki i Plac Piazza - przyszłe społeczne centrum zatoki Luštica - znajdują się w odległości spaceru.
Luštica Bay jest unikalną koncepcją Resort-Town z 7 km wybrzeża, stworzony od podstaw w segmencie premium.
Mieszkańcy Heights cieszą się dostępem do basenów i prywatnych plaż, dodając do komfortu życia, zwłaszcza w ciepłych miesiącach letnich. Każdy budynek w projekcie jest zbudowany z naturalnych materiałów, w tym kamienia tradycyjnego, łącząc dziedzictwo z nowoczesnym wzornictwem.
Zaprojektowana jako społeczność klubowa, Luštica Bay gromadzi ludzi z całego świata, którzy dzielą pasję do golfa, żeglarstwa, sportów wodnych, lub po prostu szukać eleganckiego stylu życia w otoczeniu dziewiczej przyrody i dziewiczego morza.
Najważniejsze punkty projektu:
• Pełna infrastruktura miejska
• Wiele prywatnych plaż
• Szkoła międzynarodowa
• Padel i korty tenisowe
• Rynek centralny z parkiem krajobrazowym
• Restauracje i butiki
• Centra Pools & SPA
• Urządzenia fitness
• 18- dołkowe pole golfowe
• Luksusowa marina promenada
• Hotel Chedi
• Podstawy sportowe
• Roczne udogodnienia dla luksusu i komfortowego życia.
Jest to pierwszy prawdziwy ekoprojekt w Czarnogórze, przestrzegający standardów certyfikacji LEED Silver.
W pełni rozwinięte miasto z unikalną architekturą, która harmonizuje tradycyjne i nowoczesne elementy.
Wybierz swój styl życia!