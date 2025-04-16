Kompleks mieszkalny New premium district of Luštica Bay — Heights

  1. Realting.com
Radovici, Czarnogóra
$370,797
16
ID: 27956
In CRM: 2667
Data aktualizacji: 10.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Radovici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.


W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.


Najważniejsze zalety Heights:


• Elegancki design łączący tradycyjną architekturę Czarnogóry z nowoczesnymi akcentami

• Bliskość przyszłej szkoły międzynarodowej

• Przestronne układy z tarasami i urzekające widoki na morze

• Jasne wnętrza z palety kolorów naturalnych i dbałość o szczegóły

• Ogród krajobrazowy z lawendą i drzewami oliwnymi, obszary wspólne inspirowane przez śródziemnomorskie wioski

• Prywatny basen otoczony zielenią + oddzielny basen dla dzieci

• Zewnętrzne strefy jogi i fitness

• Prywatne podziemne garaże i duży parking dla gości.

Heights oferuje spokój i prywatność, zaledwie kilka minut od tętniącej życiem dzielnicy Centrale. Sklepy, kawiarnie, boiska sportowe, zielone parki i Plac Piazza - przyszłe społeczne centrum zatoki Luštica - znajdują się w odległości spaceru.

Luštica Bay jest unikalną koncepcją Resort-Town z 7 km wybrzeża, stworzony od podstaw w segmencie premium.


Mieszkańcy Heights cieszą się dostępem do basenów i prywatnych plaż, dodając do komfortu życia, zwłaszcza w ciepłych miesiącach letnich. Każdy budynek w projekcie jest zbudowany z naturalnych materiałów, w tym kamienia tradycyjnego, łącząc dziedzictwo z nowoczesnym wzornictwem.


Zaprojektowana jako społeczność klubowa, Luštica Bay gromadzi ludzi z całego świata, którzy dzielą pasję do golfa, żeglarstwa, sportów wodnych, lub po prostu szukać eleganckiego stylu życia w otoczeniu dziewiczej przyrody i dziewiczego morza.


Najważniejsze punkty projektu:

• Pełna infrastruktura miejska

• Wiele prywatnych plaż

• Szkoła międzynarodowa

• Padel i korty tenisowe

• Rynek centralny z parkiem krajobrazowym

• Restauracje i butiki

• Centra Pools & SPA

• Urządzenia fitness

• 18- dołkowe pole golfowe

• Luksusowa marina promenada

• Hotel Chedi

• Podstawy sportowe

• Roczne udogodnienia dla luksusu i komfortowego życia.


Jest to pierwszy prawdziwy ekoprojekt w Czarnogórze, przestrzegający standardów certyfikacji LEED Silver.
W pełni rozwinięte miasto z unikalną architekturą, która harmonizuje tradycyjne i nowoczesne elementy.


Wybierz swój styl życia!

Lokalizacja na mapie

Radovici, Czarnogóra
