Kompleks mieszkalny New modern condo-hotel on the waterfront

Nowy nowoczesny hotel na nabrzeżu. Condo- hotel jest nowoczesnym projektem rozwojowym, komfortowo położony w Rafailovici na Riwierze Budva - najbardziej rozwiniętym i atrakcyjnym miejscem turystycznym w Czarnogórze. Apartamenty znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Adriatyku i na 2 km piaszczystej plaży Becici, które wielu uważa najpiękniejszą plażę w Czarnogórze. W Paryżu w 1935 roku plaża Becici otrzymała Grand Prix i została uznana za najpiękniejszą plażę w Europie, trzydzieści lat później otrzymała Golden Palm dla najpiękniejszej plaży w basenie Morza Śródziemnego. Projekt jest połączony ze Starym Miastem Budva przez promenadę, która przechodzi bezpośrednio przez morze w długości 5 km, może być osiągnięta w mniej niż 10 minut przez transport. Z drugiej strony, kompleks jest 4 km od słynnego St. Stefana i 5 minut drogi transportu. Zakwaterowanie w apartamentach zapewnia unikalne doświadczenie dla właścicieli i gości: widok na piaszczystą plażę, krystalicznie czyste morze, wspaniałe szczyty górskie i największa wyspa w Czarnogórze o nazwie Sveti Nikola.

63 nowoczesne, eleganckie, luksusowo wyposażone apartamenty dostępne na zakup i własność. W tym 50 apartamentów znajduje się linia frontu do morza, podczas gdy 13 apartamentów patrzy na ogród i odkryty basen.

Kompleks posiada kilka różnych apartamentów i garażu: Pensjonat 8 Studio apartamenty od 52m2 do 55m2

6 jednopokojowe apartamenty od 53m2 i 66m2

Dwupokojowe apartamenty od 78m2 do 123m2

3 apartamenty od 123m2 do 138m2

Penthouse 2 apartamenty od 151m2 do 161m2

36 parking w zamkniętym garażu z windą

Wszystkie apartamenty są sprzedawane przez klucz skrętu i są w pełni wyposażone i gotowe do użycia. Apartamenty są wyposażone w meble i sprzęt zgodnie ze standardami branży hotelowej dla 5-gwiazdkowego hotelu. Nowocześnie urządzone apartamenty zawierają przestronne pokoje z kuchniami luksusowymi, wygodne i ciche miejsca do spania, praktyczne łazienki i balkony z przeźroczyste portale przesuwne. Przyszli właściciele apartamentów Beach Properties będą mieli dostęp do wszystkich usług, w tym: concierge, 24-godzinna recepcja, room-service, parking parkingowy i ochrona. Ponadto, istnieją zorganizowane transfery z i na lotniska, wycieczki, wynajem samochodu, wynajem jachtu, wynajem helikoptera i organizacji różnych rodzajów uroczystości wewnątrz i poza kompleksem.

Korzyści:

Plaża

2 restauracje

Sunset caffe na tarasie na szóstym piętrze

Basen na zewnątrz

Xavier Hammam

CEL Plac zabaw dla dzieci

Sklep z zabawkami dla dzieci

Apteka