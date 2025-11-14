Kompleks mieszkalny Sky Apartments in Montenegro, Becici

Na sprzedaż 3 penthouse'y w Bečići na 7. piętrze z panoramicznym widokiem na morze.

Ekskluzywna lokalizacja w pobliżu najlepszej piaszczystej plaży w Czarnogórze, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli.

Trzy penthouse'y zajmują całe piętro. Z każdego z nich jest indywidualne wyjście na dach. Na dachu na całej powierzchni apartamentu można urządzić przestrzeń do wypoczynku i życia, w tym prysznic/toaletę, mini kuchnię, letni salon, strefę do opalania i, w razie potrzeby, jacuzzi.

Penthouse'y można nabyć osobno lub wszystkie razem i wykorzystać jako mini hotel. W tym przypadku można przeprojektować strefę dachu jako miejsce na śniadania i wypoczynek turystów.

Bardzo dobra inwestycja zarówno do użytku osobistego z dalszą odsprzedażą ze znacznym wzrostem ceny, jak i do małego projektu biznesowego do sezonowego wynajmu.

Termin oddania do użytku 2026 rok.

Penthouse 1

Liczba sypialni -1

Powierzchnia całkowita - 92 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 46 m2

Cena 195 000 euro

Penthouse 2

Liczba sypialni -2

Powierzchnia całkowita - 140 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 70 m2

Cena 275 000 euro

Penthouse 3

Liczba sypialni -2

Powierzchnia całkowita - 120 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 60 m2

Cena 225 000 euro

Cała infrastruktura, sklepy, restauracje znajdują się w odległości spaceru.

Bečići to najlepsza plaża w Czarnogórze i najwygodniejsze miejsce do zamieszkania zarówno zimą, jak i latem.

Możliwość zakupu miejsca w garażu za dodatkową opłatą.

Zakończenie budowy w 2026 roku.