  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Boreti
  4. Kompleks mieszkalny Sky Apartments in Montenegro, Becici

Kompleks mieszkalny Sky Apartments in Montenegro, Becici

Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
od
$2,443/m²
;
7
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32936
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

O kompleksie

Na sprzedaż 3 penthouse'y w Bečići na 7. piętrze z panoramicznym widokiem na morze.

Ekskluzywna lokalizacja w pobliżu najlepszej piaszczystej plaży w Czarnogórze, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli.

Trzy penthouse'y zajmują całe piętro. Z każdego z nich jest indywidualne wyjście na dach. Na dachu na całej powierzchni apartamentu można urządzić przestrzeń do wypoczynku i życia, w tym prysznic/toaletę, mini kuchnię, letni salon, strefę do opalania i, w razie potrzeby, jacuzzi.

Penthouse'y można nabyć osobno lub wszystkie razem i wykorzystać jako mini hotel. W tym przypadku można przeprojektować strefę dachu jako miejsce na śniadania i wypoczynek turystów.

Bardzo dobra inwestycja zarówno do użytku osobistego z dalszą odsprzedażą ze znacznym wzrostem ceny, jak i do małego projektu biznesowego do sezonowego wynajmu.

Termin oddania do użytku 2026 rok.

 

Penthouse 1

Liczba sypialni -1

Powierzchnia całkowita - 92 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 46 m2

Cena 195 000 euro

 

Penthouse 2

Liczba sypialni -2

Powierzchnia całkowita - 140 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 70 m2

Cena 275 000 euro

 

Penthouse 3

Liczba sypialni -2

Powierzchnia całkowita - 120 m2

Powierzchnia jednego poziomu - 60 m2

Cena 225 000 euro

Cała infrastruktura, sklepy, restauracje znajdują się w odległości spaceru.

Bečići to najlepsza plaża w Czarnogórze i najwygodniejsze miejsce do zamieszkania zarówno zimą, jak i latem.

Możliwość zakupu miejsca w garażu za dodatkową opłatą.

Zakończenie budowy w 2026 roku.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 92.0
Cena za m², USD 2,442
Cena mieszkania, USD 224,703
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 120.0 – 140.0
Cena za m², USD 2,161 – 2,263
Cena mieszkania, USD 259,272 – 316,889

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$864,386
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$154,823
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
Zespół mieszkaniowy Bečići
Becici, Czarnogóra
od
$144,778
Zespół mieszkaniowy Panoramic Sea View Villas in Boka Bay
Denovici, Czarnogóra
od
$523,744
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Zespół mieszkaniowy Rosa by Concord
Podgorica, Czarnogóra
od
$3,457
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rosa by Concord - Nowy kompleks mieszkalny w sercu MomišićiPołożony w spokojnej części Podgorica, w otoczeniu zieleni i urbanistyki, Rosa przez Concord jest nowoczesnym kompleksem mieszkaniowym, który łączy wyrafinowany design, funkcjonalność i najwyższej jakości konstrukcja.Architektura bud…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Języki komunikacji
English, Crnogorski
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Pokaż wszystko Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Opcje wykończenia Gotowe
Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infras…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje