Kompleks mieszkalny Lustica Bay: new district Centrale

Centrale jest nowym dodatkiem do Luštica Bay Resort, łącząc spokojne rekolekcje ze wszystkimi korzyściami kosmopolitycznego życia.

Ta nowa dzielnica stanie się centrum Luštica Bay i kwitnącą dzielnicą mieszkalną. Zbudowany z dbałością o detale, inteligentną konstrukcją i ochroną środowiska charakterystyczną dla zatoki Luštica, przyniesie miastu coś zupełnie nowego. Kosmopolityczne miejsce, które będzie nowym miejscem dla Czarnogóry w swoim własnym zakresie, Centrale połączy wszystkie potrzeby centrum miasta z światowej klasy obiektami Luštica Bay.

Okręg centralny będzie miał ponad 20 000 metrów kwadratowych przestrzeni publicznej i stref rekreacyjnych na około 95 000 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej.

Układ strony zachęca do bezsamochodowego transportu, wyrzeźbione ze połączonych chodników, systemów szlaków i ścieżek rowerowych, wraz z bagażnikami.

Układ Centrum został skrupulatnie zaplanowany, aby umożliwić łatwe połączenia z resztą zatoki Luštica, w tym jego pole golfowe, mariny i plaże, a także okoliczne miasta w okolicy.

Tylko 10 minut samochodem od międzynarodowego lotniska Tivat, Centrale jest szybko dostępne z miejsc w całej Europie.

Centrale będzie gospodarzem wielu sklepów, butików, restauracji, barów, galerii, rozrywki i obiektów publicznych. Te udogodnienia i usługi będą stanowić fundament życia społecznego i przyciągną mieszkańców i odwiedzających zarówno Luštica Bay, jak i okoliczne miasta.

Centrale obejmie szereg przestrzeni publicznych, które staną się fundamentem życia społecznego. Korzystanie z życia na świeżym powietrzu i zarezerwowane tylko dla pieszych, będą działać jako nieformalne punkty spotkań i miejsca spotkań w całym mieście. W samym sercu Centrale będzie wspaniały Esplanade - punkt gromadzenia i skupić się na codziennym życiu w Luštica Bay. Oprawiony w ramkę zręcznościową z małymi sklepami, barami i restauracjami na północy, centrum kultury i supermarket po obu stronach, a na południowym końcu - galeria w zabytkowym odnowionym budynku. Po drugiej stronie bulwaru w Southern Centrale odbędzie się Festiwal Piazza. Ustawiony na wielofunkcyjny plac miasta będzie idealny na spotkania i imprezy na świeżym powietrzu, szczególnie podczas ciepłych miesięcy letnich. Na zachód od Festiwalu Piazza będzie ulicy handlowej w kształcie litery Y.

Jedna noga jest przewidywana jako projektantka osady i będzie również połączyć się z nowo wybudowanych schodów architektonicznych prowadzących do Marina Village. Druga część dołączy do głównego bulwaru i połączy się z trójkątnym kwadratem ogrodowym. Historyczne pozostałości nabrzeża Austro-Węgierskiego staną się publiczną platformą kosmiczną i obserwacyjną. Jego brama będzie wspaniałą drogą dla pieszych, podczas gdy jej podziemne przestrzenie będą wykorzystywane do sklepów z pamiątkami i barów.

W pierwszej fazie rozwoju nastąpi budowa szkoły dla maksymalnie 180 studentów, przestrzeni publicznej, supermarketu, ośrodka opieki zdrowotnej i lokalnej stacji ratowniczej, obejmującej zarówno policję, jak i straż pożarną. Te ostatnie etapy rozwoju, które jeszcze nie zostały ukończone, przewidują utworzenie szpitala lub placówki opieki zdrowotnej oraz instytucji szkolnictwa wyższego. Na południowo-wschodnim rogu obiektu, połączony z główną drogą do miasta, będzie strefa usług i udogodnień dodatkowych. Będzie to obejmowało klub sportowy, stację benzynową, główny zbiornik wodny, składowisko handlowe i oczyszczalnię ścieków.

W centrale apartamenty różnych typów będą prezentowane, a ze wszystkich apartamentów będzie niesamowity widok na otaczającą naturę:

Większy apartament z 1 sypialnią w Centrale

Dwupokojowe mieszkanie w Centrale

3-pokojowe mieszkanie w Centrale

Nie przegap specjalnej ograniczonej oferty czasu przez dewelopera - bez odsetek odroczony plan płatności do 3 lat na zakup mieszkania w Centrale!

Lustica Bay jest największym luksusowym kurortem i projektem mieszkalnym do dziś z pola golfowego, jachtu marina i wiele innych. Rozwój ten znajduje się na pięknym półwyspie Lustica w cudownej zatoce Traste. Kompleksowe terytorium ma ponad 6 milionów metrów kwadratowych. Jest to pierwszy prawdziwie przyjazny dla środowiska projekt w Czarnogórze, który ściśle przestrzega standardów LEED Silver Certificate.



Kompleks reprezentuje 35 km urzekającej linii brzegowej, dwie tętniące życiem przystani przeznaczone do pomieszczenia do 170 jachtów, 18-dołkowe pole golfowe, centra wellness, eleganckie kawiarnie, sklepy i restauracje, 7 wysokiej klasy hotele, niesamowity zestaw apartamentów (1200 jednostek), wille i kamienice (500 jednostek), szkoły, ośrodki medyczne, talasoterapia, centrum konferencyjne i inne udogodnienia. Jest to wyjątkowa okazja do posiadania nieruchomości na miarę w domu zdrowego, aktywnego życia na wybrzeżu Czarnogóry około roku.

Przyszły kompleks jest planowany jako wspólnota, która zjednoczy międzynarodowy tłum z całego świata nabijany przez golf, jachty, jazda konna, sporty wodne, lub po prostu szuka ucieczki do eleganckiego życia w nietkniętym naturalnym otoczeniu morza.



Architektura i design przyszłego rozwoju, oferowane przez czołowych architektów na świecie, będą łączyć tradycyjne i nowoczesne elementy w celu stworzenia środowiska, które jest w harmonii z otaczającą przyrodą i tradycyjnym stylu śródziemnomorskim.



Wszystkie jednostki są zbudowane z przyjaznych środowisku materiałów, w tym kamienia naturalnego i drewna, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w zakresie oszczędności energii i ochrony przyrody. Dodatkowe informacje o projekcie można znaleźć tutaj