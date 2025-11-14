  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Becici
  4. Mieszkanie w nowym budynku FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Mieszkanie w nowym budynku FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Becici, Czarnogóra
od
$152,798
od
$2,996/m²
;
10
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32929
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!

Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.
Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infrastrukturą w pobliżu.

Dostępne opcje:
• 1-pokojowe mieszkanie - 51 m ², cena 132.600 €(2600 €/ ∞ ²)
• Apartament z 2 sypialniami - 63 m ², cena 166.900 €(2650 €/ ∞ ²)

Na rynku nie ma takich cen nawet w przypadku budynków w budowie. Szybko - zostało tylko kilka mieszkań!

Apartamenty oferują bezpośredni widok panoramiczny na Morze Adriatyckie.

Jednostki są w pełni gotowe do życia: tylko instalacja budynku w kuchni i meble są potrzebne.

Nasza agencja świadczy usługi w zakresie wyposażenia i zarządzania nieruchomością - od projektowania wnętrz po zarządzanie czynszem.

Skontaktuj się z nami dzisiaj i wybierz wymarzony apartament w Bečići!

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a tennis court
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$1,74M
Zespół mieszkaniowy VOSHITITELNYE APARTAMENTY V NOVOM ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy POTRASAUSIE APATRAMENTY V ZILOM KOMPLEKSE OT ZASTROJSIKA
Budva, Czarnogóra
Cena na żądanie
Apart - hotel ELITNYE APARTAMENTY V PREMIALNOM ZILOM KOMPLEKSE V BECICI
Becici, Czarnogóra
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$136,130
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$124,556
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 41–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 88.0
234,267 – 432,409
Mieszkanie 2 pokoi
79.0 – 124.0
379,863 – 669,960
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Tivat Apartments for Sale in an Exclusive Complex, just a few minutes’ walk from Porto Montenegro and the center of Tivat. Features: Views of the green Župa Park Modern architecture seamlessly integrated into nature Spacious, bright apartments with terraces …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DOO MNG Built
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
14.11.2025
Od 2020 do 2025: ile zarabiają rodziny i ile wydają w Czarnogórze-oficjalny przegląd
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje