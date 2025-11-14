Mieszkanie w nowym budynku FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!

Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!

Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.

Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infrastrukturą w pobliżu.

Dostępne opcje:

• 1-pokojowe mieszkanie - 51 m ², cena 132.600 €(2600 €/ ∞ ²)

• Apartament z 2 sypialniami - 63 m ², cena 166.900 €(2650 €/ ∞ ²)

Na rynku nie ma takich cen nawet w przypadku budynków w budowie. Szybko - zostało tylko kilka mieszkań!

Apartamenty oferują bezpośredni widok panoramiczny na Morze Adriatyckie.

Jednostki są w pełni gotowe do życia: tylko instalacja budynku w kuchni i meble są potrzebne.

Nasza agencja świadczy usługi w zakresie wyposażenia i zarządzania nieruchomością - od projektowania wnętrz po zarządzanie czynszem.

Skontaktuj się z nami dzisiaj i wybierz wymarzony apartament w Bečići!