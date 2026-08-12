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Mieszkania na sprzedaż w Czarnogóra

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10 617 obiektów total found
Mieszkanie w Donja Lastva, Czarnogóra
Premium Premium
Mieszkanie
Donja Lastva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 5
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ek…
$136,540
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Mieszkanie 3 pokoi w Herceg Novi, Czarnogóra
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Mieszkanie 3 pokoi
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 158 m²
Piętro 2/5
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$735,322
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviPowierzchnia: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 tarasy)Sypialnie: …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
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Mieszkanie 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Luštica Bay to twój nowy dom pod Adriatykiem, otoczony majestatycznym pięknem i spokojem.Luš…
$359,793
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Mieszkanie 2 pokoi w Becici, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 144 m²
Apartament na sprzedaż w okolicy Becici, w pobliżu centrum Budva. Apartament znajduje się w …
$360,929
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Mieszkanie 2 pokoi w Budva, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż jest piękny, komfortowy apartament w samym sercu średniowiecznego Starego Miasta…
$288,049
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Kawalerka w Becici, Czarnogóra
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Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 42 m²
Piętro 9/11
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$152,717
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Petrovac, Czarnogóra
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Mieszkanie 2 pokoi
Petrovac, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/4
Przytulny apartament z 2 sypialniami znajduje się na 1 piętrze Czarnogóry (2) w 4-piętrowym …
$136,622
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Condo w Andrijevica Municipality, Czarnogóra
UP UP
Condo
Andrijevica Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$210,575
VAT
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Condo w , Czarnogóra
UP UP
Condo
, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Wyjątkowe hotele w Kolasin Doliny - Inwestuj w luksus i relaks w CzarnogóraOpis projektu:Kol…
$173,753
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Deweloper
Kolasin Valleys
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Penthouse 7 pokojów w Kavac, Czarnogóra
Penthouse 7 pokojów
Kavac, Czarnogóra
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Piętro 3/3
$738,237
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Mieszkanie 1 pokój w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Exclusive Coastal Living in TivatMontenegro Nieruchomości z dumą przedstawiają kolekcję wyra…
$233,811
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Mieszkanie 1 pokój w Stoliv, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Stoliv, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Odkryj Cento Olive, ekskluzywny nowy rozwój mieszkalny w Donji Stoliv, jednej z najbardziej …
$292,589
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
W pełni umeblowane jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 80 m2 w budynku Ksenija, Porto Cza…
$716,622
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Mieszkanie 1 pokój w Kavac, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Kavac, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Odkryj niedrogie i w pełni umeblowane mieszkanie jednopokojowe na sprzedaż w Kavač, Kotor, j…
$80,909
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Nowoczesne apartamenty w Tivat w doskonałej lokalizacji - Nowy budynek - Wielki potencjał wy…
$248,244
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Mieszkanie w Czarnogóra
Mieszkanie
Czarnogóra
Powierzchnia 74 m²
26- hektarowy kurort ultrapremium zapewnia doskonałą pozycję między górami i morzem, z zapie…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Imponujące penthouses na sprzedaż w Dobrota z widokiem na morze Doświadcz podwyższonego styl…
$865,968
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Tivat, Porto Czarnogóra - Regent Pool Club ResidencesArea: 138 m2Sypialnie: 2kąpieliska: 2 +…
$1,56M
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Mieszkanie 2 pokoi w Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Położony w malowniczej miejscowości Reževici, wzdłuż oszałamiającej Riwiery Budva, ten niezw…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/3
Apartament z 2 sypialniami i tarasami w Central Luštica BayOferujemy stylowy nowoczesny apar…
$533,421
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Agencja
VALUE.ONE
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Mieszkanie 1 pokój w Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Nowy kompleks mieszkalny "Torre a cona" znajduje się w Sutomore, Bar. "Torre a cona" znajduj…
$147,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piękny apartament w nowo wybudowanym kompleksie składa się z przestronnego salonu, kuchni, d…
$240,162
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Wprowadzenie wyjątkowego, w pełni wyposażonego mieszkania w spokojnej i wysoce pożądanej dzi…
$288,517
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Budva, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
Na sprzedaż Apartament jednoosobowy (36 m ² + 2 tarasy) w nowym kompleksie z basenem - Podko…
$169,011
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Mieszkanie 1 pokój w 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Fantastyczny odnowiony duplex tuż przed katedrą św. Tryfonu. Ten apartament składa się z dwó…
$323,295
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafailovici, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Rafailovici, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 10
Luksusowy apartament jednopokojowy o powierzchni 70m ², położony na pierwszej linii do morza…
$438,546
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Przegląd właściwości Ograniczona kolekcja nowo wybudowanych apartamentów jest dostępna w atr…
$194,759
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Mieszkanie 1 pokój w Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Apartament Concepts Residence oferuje apartamenty w kompleksie wielofunkcyjnym, który składa…
$172,270
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Typy nieruchomości w Czarnogóra.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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