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Kompleks mieszkalny Belvedere Residence

Boreti, Czarnogóra
od
$99,811
;
9
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ID: 38108
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 3
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Boreti
  • Adres
    XLIV ulica

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Belvedere Residence w Bečići to nowoczesny kompleks mieszkaniowy na Riwierze Budvańskiej, położony około 3 km od Budvy, w zasięgu spaceru od morza, promenady i całej infrastruktury kurortowej tej okolicy. Kompleks został otwarty w 2016 roku i postrzegany jest nie tylko jako miejsce sezonowego wypoczynku, ale także jako komfortowa forma stałego lub długoterminowego zamieszkania: znajduje się tu basen, parking, Wi-Fi, a część apartamentów oferuje panoramiczne widoki na morze.  Dzięki lokalizacji w Bečići, w pobliżu plaży, restauracji i codziennej infrastruktury, Belvedere Residence nadaje się do życia nad morzem w spokojniejszej części wybrzeża, zachowując jednocześnie wygodne połączenie z Budvą. Apartamenty urządzone są w nowoczesnym stylu i zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie: przewidziano kuchnie z jadalnią, klimatyzację, tarasy w części lokali oraz funkcjonalne układy pomieszczeń, wygodne zarówno do własnego zamieszkania, jak i pod wynajem.  Dodatkowym atutem kompleksu jest jego czytelny potencjał najmu: format gotowych, umeblowanych apartamentów nad morzem, atrakcyjna turystycznie lokalizacja oraz dobre oceny użytkowników sprawiają, że Belvedere Residence jest interesującą opcją zarówno do własnego użytku, jak i do uzyskiwania dochodu z najmu krótkoterminowego lub sezonowego.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 53.0
Cena za m², USD 4,805
Cena mieszkania, USD 254,689
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 95.0 – 96.0
Cena za m², USD 4,362 – 4,649
Cena mieszkania, USD 418,746 – 441,691
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 36.0
Cena za m², USD 4,748
Cena mieszkania, USD 170,940
Mieszkania Condo
Powierzchnia, m² 27.0
Cena za m², USD 4,122
Cena mieszkania, USD 111,283

Lokalizacja na mapie

Boreti, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Kompleks mieszkalny Belvedere Residence
Boreti, Czarnogóra
od
$99,811
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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