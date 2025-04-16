Kompleks mieszkalny Belvedere Residence

Belvedere Residence w Bečići to nowoczesny kompleks mieszkaniowy na Riwierze Budvańskiej, położony około 3 km od Budvy, w zasięgu spaceru od morza, promenady i całej infrastruktury kurortowej tej okolicy. Kompleks został otwarty w 2016 roku i postrzegany jest nie tylko jako miejsce sezonowego wypoczynku, ale także jako komfortowa forma stałego lub długoterminowego zamieszkania: znajduje się tu basen, parking, Wi-Fi, a część apartamentów oferuje panoramiczne widoki na morze. Dzięki lokalizacji w Bečići, w pobliżu plaży, restauracji i codziennej infrastruktury, Belvedere Residence nadaje się do życia nad morzem w spokojniejszej części wybrzeża, zachowując jednocześnie wygodne połączenie z Budvą. Apartamenty urządzone są w nowoczesnym stylu i zaprojektowane z myślą o codziennym komforcie: przewidziano kuchnie z jadalnią, klimatyzację, tarasy w części lokali oraz funkcjonalne układy pomieszczeń, wygodne zarówno do własnego zamieszkania, jak i pod wynajem. Dodatkowym atutem kompleksu jest jego czytelny potencjał najmu: format gotowych, umeblowanych apartamentów nad morzem, atrakcyjna turystycznie lokalizacja oraz dobre oceny użytkowników sprawiają, że Belvedere Residence jest interesującą opcją zarówno do własnego użytku, jak i do uzyskiwania dochodu z najmu krótkoterminowego lub sezonowego.