  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Meljine
  4. Kompleks mieszkalny Astar Marina

Kompleks mieszkalny Astar Marina

Meljine, Czarnogóra
od
$299,691
;
9
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 5473
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 10196
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 18.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Wioska
    Meljine

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

A7- 040. Luksusowy apartament dwupoziomowy na linii frontu, Meljine, Herceg Novi

Na sprzedaż!

Dwa luksusowe apartamenty dwupoziomowe, 44,3 m kw., z doskonałym widokiem na morze w butiku na pierwszej linii do morza w Meljin, Herceg Novi.

Apartamenty składają się z otwartej kuchni, salonu i oddzielnego łóżka na górze.

Astar Marina to projekt butikowy pierwszej linii składający się z 36 apartamentów i podziemnego garażu.

Trzecie piętro Struktura Apt Rozmiar, m2 Taras, m2 Całkowita wielkość, cena m2 D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275,000 €

Nasz projekt oferuje rzadką okazję, aby stać się właścicielem mieszkania pierwszej linii w luksusowej nieruchomości, gdzie można cieszyć się życiem lub wynająć mieszkanie i zarobić stały dochód.

Zalety lokalizacji

  • Pierwsza linia
  • Widok na morze ze wszystkich apartamentów
  • W pobliżu luksusowego hotelu Lazure Marina & Spa
  • Jacht Marina w pobliżu
  • Wyposażone plaże
  • Promenada o długości 7 km
  • Infrastruktura miejska

Lokalizacja na mapie

Meljine, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Czarnogóra
od
$134,418
Zespół mieszkaniowy Apartments in a New Boutique Building under Construction in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$179,727
Zespół mieszkaniowy New residential building near the sea in Kotore
Muo, Czarnogóra
od
$164,066
Apartamentowiec
Bar, Czarnogóra
od
$122,293
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Astar Marina
Meljine, Czarnogóra
od
$299,691
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy River Side
Zespół mieszkaniowy River Side
Provodina, Czarnogóra
od
$107,441
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 43–116 m²
44 obiekty nieruchomości 44
< p > Żywy kompleks apartamentów „River Side” w Igalo. Kompleks jest na etapie wewnętrznych prac wykończeniowych. Uruchomienie planowane jest na 2022 r. < / p > < p > Warianty mieszkań na sprzedaż: < / p > < ul > < li > Apartamenty jednopokojowe o powierzchni 39–93 m2 od 87 500 euro. < / li …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0
145,106
Mieszkanie 2 pokoi
48.0 – 92.0
165,509 – 353,680
Mieszkanie 3 pokoi
66.0 – 116.0
171,170 – 422,352
Mieszkanie 4 pokoi
87.0
254,512
Agencja
eNovogradnja
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$495,229
Nowy nowoczesny hotel na nabrzeżu. Condo- hotel jest nowoczesnym projektem rozwojowym, komfortowo położony w Rafailovici na Riwierze Budva - najbardziej rozwiniętym i atrakcyjnym miejscem turystycznym w Czarnogórze. Apartamenty znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Adriatyku i na 2 km piaszc…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje