Kompleks mieszkalny Astar Marina

A7- 040. Luksusowy apartament dwupoziomowy na linii frontu, Meljine, Herceg Novi

Na sprzedaż!

Dwa luksusowe apartamenty dwupoziomowe, 44,3 m kw., z doskonałym widokiem na morze w butiku na pierwszej linii do morza w Meljin, Herceg Novi.

Apartamenty składają się z otwartej kuchni, salonu i oddzielnego łóżka na górze.

Astar Marina to projekt butikowy pierwszej linii składający się z 36 apartamentów i podziemnego garażu.

Trzecie piętro Struktura Apt Rozmiar, m2 Taras, m2 Całkowita wielkość, cena m2 D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275,000 €

Nasz projekt oferuje rzadką okazję, aby stać się właścicielem mieszkania pierwszej linii w luksusowej nieruchomości, gdzie można cieszyć się życiem lub wynająć mieszkanie i zarobić stały dochód.

Zalety lokalizacji