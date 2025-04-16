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Kompleks mieszkalny Torre A Cona

Sutomore, Czarnogóra
od
$165,608
;
19
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ID: 38110
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Miasteczko
    Sutomore

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Resort & Spa - Morze Śródziemne Elegancja w Sutomore Oferujemy na sprzedaż apartamenty w kompleksie mieszkalnym typu komorowego, położony w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bar Riviera, w miejscowości Sutomore. Projekt łączy w sobie atmosferę elitarnego kurortu i komfort nowoczesnej obudowy technologicznej, oferując właścicielom nie tylko nieruchomości, ale pełny styl życia Resort & Spa. O kompleksie: Recepcja 24 / 7: Konserwacja okrągłego zegara i czystość. SPA & Wellness: Hammam i sauna fińska. Basen odkryty: Duży basen (12 × 4,5 m) z powierzchnią do odpoczynku (115 m2) i leżakami. Taras dachowy: Funkcjonowany dach z jacuzzi i panoramiczne widoki na morze i góry. Bezpieczeństwo: System nadzoru wideo i obszar zamknięty. Parking: Podziemny garaż dla 10 samochodów i otwarty parking dla 5 miejsc. Ładowanie jest przewidziane dla pojazdów elektrycznych. Lokalizacja i środowisko: Kompleks znajduje się na płaskiej działce 1170 m2 z wygodnym dostępem do głównej autostrady, która zapewnia doskonałą logistykę. Dostępność transportu: Lotnisko Podgorica - 36 km, lotnisko Tivat - 48 km.Miasto Bar (port i marina) - tylko 7 km.Budva - 27 km. Infrastruktura: W odległości spaceru (800m- 1,4 km) znajdują się supermarkety IDEA i VOLI, szkoła, przedszkola, centrum medyczne i poczta. Budynek posiada tylko 12 apartamentów, które gwarantują prywatność i spokój: 1-pokojowe apartamenty: (55.5 - 62,6 m2) - przestronne salony i tarasy. 2-pokojowe apartamenty: (61.3 - 85,9 m2) - w tym luksusowe penthouses na najwyższym piętrze z własnym dostępem do tarasu na dachu. Jakość konstrukcji i materiałów Wykończenie: Fasady wykonane z kamienia naturalnego, na podłodze w obszarach mieszkalnych - dębowy parkiet w stylu "Rustykalny". Hydraulika: Mieszalniki i wbudowane systemy Grohe, podgrzewacze wody Arystonu, drabiny prysznicowe liniowe. Klimat: Każdy pokój posiada klimatyzatory inwertery Hisense. W łazienkach zapewnione ogrzewanie podłogowe. Okna i drzwi: Aluminiowe profile z szczelinowaniem termicznym, pancerne drzwi wejściowe. Smart Home (opcjonalnie): Możliwość instalacji systemu Smart Home z wyciekami, dymem, światłem i czujnikami kontroli klimatu przez bramę Zigbee. Potencjał inwestycyjny Kompleks znajduje się w dynamicznie rozwijającym się obszarze Riwiery Bar, co zapewnia stabilny wzrost kosztów na metr kwadratowy w perspektywie długoterminowej. Obecność własnej infrastruktury premium (SPA, basen, recepcja) sprawia, że obiekt jest wyjątkowy dla tej lokalizacji i gwarantuje wysoki popyt na wynajem krótko- i długoterminowe.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 55.0 – 63.0
Cena za m², USD 3,011 – 3,727
Cena mieszkania, USD 165,608 – 234,782
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 61.0
Cena za m², USD 2,999
Cena mieszkania, USD 182,908

Lokalizacja na mapie

Sutomore, Czarnogóra
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

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16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Torre A Cona
Sutomore, Czarnogóra
od
$165,608
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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