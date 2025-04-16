Kompleks mieszkalny Torre A Cona

Resort & Spa - Morze Śródziemne Elegancja w Sutomore Oferujemy na sprzedaż apartamenty w kompleksie mieszkalnym typu komorowego, położony w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Bar Riviera, w miejscowości Sutomore. Projekt łączy w sobie atmosferę elitarnego kurortu i komfort nowoczesnej obudowy technologicznej, oferując właścicielom nie tylko nieruchomości, ale pełny styl życia Resort & Spa. O kompleksie: Recepcja 24 / 7: Konserwacja okrągłego zegara i czystość. SPA & Wellness: Hammam i sauna fińska. Basen odkryty: Duży basen (12 × 4,5 m) z powierzchnią do odpoczynku (115 m2) i leżakami. Taras dachowy: Funkcjonowany dach z jacuzzi i panoramiczne widoki na morze i góry. Bezpieczeństwo: System nadzoru wideo i obszar zamknięty. Parking: Podziemny garaż dla 10 samochodów i otwarty parking dla 5 miejsc. Ładowanie jest przewidziane dla pojazdów elektrycznych. Lokalizacja i środowisko: Kompleks znajduje się na płaskiej działce 1170 m2 z wygodnym dostępem do głównej autostrady, która zapewnia doskonałą logistykę. Dostępność transportu: Lotnisko Podgorica - 36 km, lotnisko Tivat - 48 km.Miasto Bar (port i marina) - tylko 7 km.Budva - 27 km. Infrastruktura: W odległości spaceru (800m- 1,4 km) znajdują się supermarkety IDEA i VOLI, szkoła, przedszkola, centrum medyczne i poczta. Budynek posiada tylko 12 apartamentów, które gwarantują prywatność i spokój: 1-pokojowe apartamenty: (55.5 - 62,6 m2) - przestronne salony i tarasy. 2-pokojowe apartamenty: (61.3 - 85,9 m2) - w tym luksusowe penthouses na najwyższym piętrze z własnym dostępem do tarasu na dachu. Jakość konstrukcji i materiałów Wykończenie: Fasady wykonane z kamienia naturalnego, na podłodze w obszarach mieszkalnych - dębowy parkiet w stylu "Rustykalny". Hydraulika: Mieszalniki i wbudowane systemy Grohe, podgrzewacze wody Arystonu, drabiny prysznicowe liniowe. Klimat: Każdy pokój posiada klimatyzatory inwertery Hisense. W łazienkach zapewnione ogrzewanie podłogowe. Okna i drzwi: Aluminiowe profile z szczelinowaniem termicznym, pancerne drzwi wejściowe. Smart Home (opcjonalnie): Możliwość instalacji systemu Smart Home z wyciekami, dymem, światłem i czujnikami kontroli klimatu przez bramę Zigbee. Potencjał inwestycyjny Kompleks znajduje się w dynamicznie rozwijającym się obszarze Riwiery Bar, co zapewnia stabilny wzrost kosztów na metr kwadratowy w perspektywie długoterminowej. Obecność własnej infrastruktury premium (SPA, basen, recepcja) sprawia, że obiekt jest wyjątkowy dla tej lokalizacji i gwarantuje wysoki popyt na wynajem krótko- i długoterminowe.