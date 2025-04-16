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Kompleks mieszkalny Bellemond Residence

Becici, Czarnogóra
od
$329,261
;
11
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ID: 38114
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 12
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici
  • Adres
    Jadranski put

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2022

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Bellemond Residence – ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Bečici Bellemond Residence znajduje się w miejscowości Bečici, na Riwierze Budvańskiej. Budynek stoi w pierwszej linii – zaledwie kilka kroków od morza, a wszelka zabudowa przed nim jest zakazana. Do piaszczystej plaży jest tylko 150 m, centrum starego miasta Budvy znajduje się około dwóch kilometrów, do lotniska w Tivacie – około 30 minut, do lotniska w Podgoricy – około 50 minut. Kompleks otoczony jest rozwiniętą infrastrukturą: promenada, plaże, restauracje, park i cerkiew prawosławna znajdują się dosłownie kilka minut spacerem. Bečici to rodzinny kurort liczący około 1500 mieszkańców, znany z długiej plaży, która corocznie otrzymuje „Błękitną Flagę”; do historycznej Budvy – około 2 km. Kompleks to stylowy ośmiopiętrowy budynek, który obejmuje apartamenty z jedną i dwiema sypialniami o powierzchni od 42 m². Dzięki zakrzywieniu linii brzegowej prawie wszystkie mieszkania mają panoramiczny widok na Adriatyk; z przestronnych tarasów słychać szum fal, a wschody i zachody słońca wydają się bajkowe. Wnętrza wykonane są według projektu biura designerskiego: użyto naturalnego marmuru, designerskiego drewna i kamienia, Murano-glass, mebli i sprzętu światowych marek współpracujących z Aman, Armani i Kempinski. Apartamenty sprzedawane są „pod klucz” z zainstalowanym systemem „inteligentny dom” Legrand i mogą być uzupełnione o indywidualne wykończenie. Bellemond Residence oferuje zestaw usług porównywalny z pięciogwiazdkowym hotelem. Mieszkańcy mają dostęp do prywatnej piaszczystej strefy plażowej z łagodnym zejściem i miękkim piaskiem; plaża jest oznaczona międzynarodową nagrodą ekologiczną „Blue Flag”, można na niej wcześniej zarezerwować miejsca i dojechać elektrycznym buggy. Do dyspozycji mieszkańców – całodobowy serwis concierge, ochrona i sprzątanie, a także centrum fitness, kompleks SPA z basenem, sauną i łaźnią turecką. Infrastrukturę uzupełniają strefy wypoczynku, restauracje nad morzem, zielone tarasy, monitoring wideo i system „inteligentny dom”, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu Bečici przyciąga turystów przestronną plażą otoczoną górami i czystym morzem; miasto Budva z historycznym centrum znajduje się 2 km. W pobliżu kompleksu znajdują się supermarkety (około 8 minut spacerem), restauracje (7 minut), centrum medyczne (2 minuty), park rozrywki (10 minut) i szkoła (18 minut). Dzięki połączeniu pierwszej linii morza, panoramicznych widoków, designerskich wnętrz i pełnego zakresu usług, Bellemond Residence nadaje się zarówno do luksusowego wypoczynku, jak i do stałego zamieszkania oraz inwestycji.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 47.0 – 49.0
Cena za m², USD 7,006 – 7,609
Cena mieszkania, USD 329,261 – 372,856
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 77.0
Cena za m², USD 7,271
Cena mieszkania, USD 559,858

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Kompleks mieszkalny Bellemond Residence
Becici, Czarnogóra
od
$329,261
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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