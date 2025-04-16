Kompleks mieszkalny Bellemond Residence

Bellemond Residence – ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Bečici Bellemond Residence znajduje się w miejscowości Bečici, na Riwierze Budvańskiej. Budynek stoi w pierwszej linii – zaledwie kilka kroków od morza, a wszelka zabudowa przed nim jest zakazana. Do piaszczystej plaży jest tylko 150 m, centrum starego miasta Budvy znajduje się około dwóch kilometrów, do lotniska w Tivacie – około 30 minut, do lotniska w Podgoricy – około 50 minut. Kompleks otoczony jest rozwiniętą infrastrukturą: promenada, plaże, restauracje, park i cerkiew prawosławna znajdują się dosłownie kilka minut spacerem. Bečici to rodzinny kurort liczący około 1500 mieszkańców, znany z długiej plaży, która corocznie otrzymuje „Błękitną Flagę”; do historycznej Budvy – około 2 km. Kompleks to stylowy ośmiopiętrowy budynek, który obejmuje apartamenty z jedną i dwiema sypialniami o powierzchni od 42 m². Dzięki zakrzywieniu linii brzegowej prawie wszystkie mieszkania mają panoramiczny widok na Adriatyk; z przestronnych tarasów słychać szum fal, a wschody i zachody słońca wydają się bajkowe. Wnętrza wykonane są według projektu biura designerskiego: użyto naturalnego marmuru, designerskiego drewna i kamienia, Murano-glass, mebli i sprzętu światowych marek współpracujących z Aman, Armani i Kempinski. Apartamenty sprzedawane są „pod klucz” z zainstalowanym systemem „inteligentny dom” Legrand i mogą być uzupełnione o indywidualne wykończenie. Bellemond Residence oferuje zestaw usług porównywalny z pięciogwiazdkowym hotelem. Mieszkańcy mają dostęp do prywatnej piaszczystej strefy plażowej z łagodnym zejściem i miękkim piaskiem; plaża jest oznaczona międzynarodową nagrodą ekologiczną „Blue Flag”, można na niej wcześniej zarezerwować miejsca i dojechać elektrycznym buggy. Do dyspozycji mieszkańców – całodobowy serwis concierge, ochrona i sprzątanie, a także centrum fitness, kompleks SPA z basenem, sauną i łaźnią turecką. Infrastrukturę uzupełniają strefy wypoczynku, restauracje nad morzem, zielone tarasy, monitoring wideo i system „inteligentny dom”, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu Bečici przyciąga turystów przestronną plażą otoczoną górami i czystym morzem; miasto Budva z historycznym centrum znajduje się 2 km. W pobliżu kompleksu znajdują się supermarkety (około 8 minut spacerem), restauracje (7 minut), centrum medyczne (2 minuty), park rozrywki (10 minut) i szkoła (18 minut). Dzięki połączeniu pierwszej linii morza, panoramicznych widoków, designerskich wnętrz i pełnego zakresu usług, Bellemond Residence nadaje się zarówno do luksusowego wypoczynku, jak i do stałego zamieszkania oraz inwestycji.