Kompleks mieszkalny Residential complex in Radanovići

Radanovici, Czarnogóra
od
$98,112
;
13
ID: 27530
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2663
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 1.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Wioska
    Radanovici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Kompleks mieszkalny w Radanovići.

Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.

Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci transportowej z spokojem z dala od zgiełku miasta. Niskie budynki, otoczone zielenią i przyrodą, tworzą atmosferę harmonii i spokoju.

Złożona infrastruktura obejmuje:
• Parking podziemny
• Basen
• Plac zabaw dla dzieci
• Powierzchnia ogrodzona.

Każdy apartament został zaprojektowany z myślą o Państwa komforcie: jasne pokoje, materiały premium i wysokiej jakości wykończenia. Apartamenty będą wyposażone w klimatyzację LG w każdym pokoju, meble korytarzowe i piec elektryczny Siemens w kuchni.

Plan płatności:
Plan raty jest dostępny. 20% jest wypłacane po podpisaniu umowy, a pozostała kwota może być wypłacona w ciągu 18 miesięcy, przy elastycznym harmonogramie płatności uzgodnionym indywidualnie.

Idealny wybór dla rodzin poszukujących połączenia stylu, komfortu i harmonii z naturą.

Lokalizacja na mapie

Radanovici, Czarnogóra

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
