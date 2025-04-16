Kompleks mieszkalny Residential complex in Radanovići

Kompleks mieszkalny w Radanovići.

Kompleks mieszkalny znajduje się w cichej i bezpiecznej zielonej okolicy i składa się z 72 apartamentów różnego rodzaju: studia, jednopokojowe i dwupokojowe apartamenty.

Lokalizacja łączy bliskość do kluczowych udogodnień (szkoły, sklepy) i regionalnej sieci transportowej z spokojem z dala od zgiełku miasta. Niskie budynki, otoczone zielenią i przyrodą, tworzą atmosferę harmonii i spokoju.

Złożona infrastruktura obejmuje:

• Parking podziemny

• Basen

• Plac zabaw dla dzieci

• Powierzchnia ogrodzona.

Każdy apartament został zaprojektowany z myślą o Państwa komforcie: jasne pokoje, materiały premium i wysokiej jakości wykończenia. Apartamenty będą wyposażone w klimatyzację LG w każdym pokoju, meble korytarzowe i piec elektryczny Siemens w kuchni.

Plan płatności:

Plan raty jest dostępny. 20% jest wypłacane po podpisaniu umowy, a pozostała kwota może być wypłacona w ciągu 18 miesięcy, przy elastycznym harmonogramie płatności uzgodnionym indywidualnie.

Idealny wybór dla rodzin poszukujących połączenia stylu, komfortu i harmonii z naturą.