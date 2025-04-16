Kompleks mieszkalny Marina Village

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Marina Village — nadmorska dzielnica Luštica Bay
Marina Village — nadmorska dzielnica w obrębie Luštica Bay, zbudowana wokół nowoczesnej mariny jachtowej i promenady nad morzem. To pierwsza w pełni zrealizowana część projektu Luštica Bay, gdzie już ukształtowała się pełna infrastruktura do życia i wypoczynku.
Dzielnica położona jest bezpośrednio nad wodą i obejmuje rezydencje mieszkalne, apartamenty, domy szeregowe i wille z panoramicznymi widokami na Morze Adriatyckie i marinę. Architektura wykonana jest w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim: naturalny kamień, jasne elewacje, zielone dziedzińce i przestrzenie spacerowe wzdłuż wybrzeża.
W Marina Village działa już pełna infrastruktura na poziomie luksusowego kurortu:
nowoczesna marina jachtowapromenada spacerowa z restauracjami i kawiarniamiwyposażone plaże i strefy beach clubbaseny i strefy relaksuSPA i przestrzenie wellnessinfrastruktura fitnesssklepy i usługistrefy dziecięce i spaceroweCentralną częścią dzielnicy jest pięciogwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bay, położony bezpośrednio przy promenadzie Marina Village. Dla rezydentów i gości dostępne są restauracje, bary, kompleks SPA, kryty basen i wysoki poziom obsługi.
W Marina Village oferowane są:
apartamenty nad morzem,rezydencje z widokiem na marinę,domy szeregowe,wille,rezydencje serwisowe The Chedi.Większość obiektów posiada przestronne tarasy, panoramiczne okna i widoki na morze, marinę jachtową oraz wybrzeże półwyspu Luštica. Dzielnica jest przeznaczona zarówno na sezonowy wypoczynek, jak i całoroczne zamieszkanie.
Lokalizacja
Marina Village znajduje się w obrębie Luštica Bay na półwyspie Luštica – jednej z najbardziej malowniczych części wybrzeża Czarnogóry.
Lotnisko Tivat — około 15 minutKotor — około 20–25 minutPorto Montenegro — około 20 minutPlaże i marina — w obrębie dzielnicyDzielnica łączy atmosferę prywatnego kurortu nad morzem z pełną infrastrukturą do komfortowego życia.
Potencjał inwestycyjny
Marina Village uważana jest za jedną z najbardziej poszukiwanych części Luštica Bay ze względu na położenie nad wodą, gotową infrastrukturę i ograniczoną liczbę nieruchomości pierwszej linii. Apartamenty i rezydencje cieszą się stałym popytem zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i pod wynajem.