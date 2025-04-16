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Kompleks mieszkalny Marina Village

Radovici, Czarnogóra
od
$585,097
;
13
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ID: 38120
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 18
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Radovici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Marina Village — nadmorska dzielnica Luštica Bay Marina Village — nadmorska dzielnica w obrębie Luštica Bay, zbudowana wokół nowoczesnej mariny jachtowej i promenady nad morzem. To pierwsza w pełni zrealizowana część projektu Luštica Bay, gdzie już ukształtowała się pełna infrastruktura do życia i wypoczynku. Dzielnica położona jest bezpośrednio nad wodą i obejmuje rezydencje mieszkalne, apartamenty, domy szeregowe i wille z panoramicznymi widokami na Morze Adriatyckie i marinę. Architektura wykonana jest w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim: naturalny kamień, jasne elewacje, zielone dziedzińce i przestrzenie spacerowe wzdłuż wybrzeża. W Marina Village działa już pełna infrastruktura na poziomie luksusowego kurortu: nowoczesna marina jachtowapromenada spacerowa z restauracjami i kawiarniamiwyposażone plaże i strefy beach clubbaseny i strefy relaksuSPA i przestrzenie wellnessinfrastruktura fitnesssklepy i usługistrefy dziecięce i spaceroweCentralną częścią dzielnicy jest pięciogwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bay, położony bezpośrednio przy promenadzie Marina Village. Dla rezydentów i gości dostępne są restauracje, bary, kompleks SPA, kryty basen i wysoki poziom obsługi. W Marina Village oferowane są: apartamenty nad morzem,rezydencje z widokiem na marinę,domy szeregowe,wille,rezydencje serwisowe The Chedi.Większość obiektów posiada przestronne tarasy, panoramiczne okna i widoki na morze, marinę jachtową oraz wybrzeże półwyspu Luštica. Dzielnica jest przeznaczona zarówno na sezonowy wypoczynek, jak i całoroczne zamieszkanie. Lokalizacja Marina Village znajduje się w obrębie Luštica Bay na półwyspie Luštica – jednej z najbardziej malowniczych części wybrzeża Czarnogóry. Lotnisko Tivat — około 15 minutKotor — około 20–25 minutPorto Montenegro — około 20 minutPlaże i marina — w obrębie dzielnicyDzielnica łączy atmosferę prywatnego kurortu nad morzem z pełną infrastrukturą do komfortowego życia. Potencjał inwestycyjny Marina Village uważana jest za jedną z najbardziej poszukiwanych części Luštica Bay ze względu na położenie nad wodą, gotową infrastrukturę i ograniczoną liczbę nieruchomości pierwszej linii. Apartamenty i rezydencje cieszą się stałym popytem zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i pod wynajem.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 37.3 – 75.7
Cena za m², USD 11,062 – 16,935
Cena mieszkania, USD 585,097 – 1,03M
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 79.7 – 115.5
Cena za m², USD 12,413 – 12,970
Cena mieszkania, USD 1,03M – 1,43M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 107.5
Cena za m², USD 18,136
Cena mieszkania, USD 1,95M
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 234.5 – 416.5
Cena za m², USD 10,520 – 12,423
Cena mieszkania, USD 2,47M – 5,17M

Lokalizacja na mapie

Radovici, Czarnogóra
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Kompleks mieszkalny Marina Village
Radovici, Czarnogóra
od
$585,097
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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