Kompleks mieszkalny Marina Village

Marina Village — nadmorska dzielnica Luštica Bay Marina Village — nadmorska dzielnica w obrębie Luštica Bay, zbudowana wokół nowoczesnej mariny jachtowej i promenady nad morzem. To pierwsza w pełni zrealizowana część projektu Luštica Bay, gdzie już ukształtowała się pełna infrastruktura do życia i wypoczynku. Dzielnica położona jest bezpośrednio nad wodą i obejmuje rezydencje mieszkalne, apartamenty, domy szeregowe i wille z panoramicznymi widokami na Morze Adriatyckie i marinę. Architektura wykonana jest w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim: naturalny kamień, jasne elewacje, zielone dziedzińce i przestrzenie spacerowe wzdłuż wybrzeża. W Marina Village działa już pełna infrastruktura na poziomie luksusowego kurortu: nowoczesna marina jachtowapromenada spacerowa z restauracjami i kawiarniamiwyposażone plaże i strefy beach clubbaseny i strefy relaksuSPA i przestrzenie wellnessinfrastruktura fitnesssklepy i usługistrefy dziecięce i spaceroweCentralną częścią dzielnicy jest pięciogwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Bay, położony bezpośrednio przy promenadzie Marina Village. Dla rezydentów i gości dostępne są restauracje, bary, kompleks SPA, kryty basen i wysoki poziom obsługi. W Marina Village oferowane są: apartamenty nad morzem,rezydencje z widokiem na marinę,domy szeregowe,wille,rezydencje serwisowe The Chedi.Większość obiektów posiada przestronne tarasy, panoramiczne okna i widoki na morze, marinę jachtową oraz wybrzeże półwyspu Luštica. Dzielnica jest przeznaczona zarówno na sezonowy wypoczynek, jak i całoroczne zamieszkanie. Lokalizacja Marina Village znajduje się w obrębie Luštica Bay na półwyspie Luštica – jednej z najbardziej malowniczych części wybrzeża Czarnogóry. Lotnisko Tivat — około 15 minutKotor — około 20–25 minutPorto Montenegro — około 20 minutPlaże i marina — w obrębie dzielnicyDzielnica łączy atmosferę prywatnego kurortu nad morzem z pełną infrastrukturą do komfortowego życia. Potencjał inwestycyjny Marina Village uważana jest za jedną z najbardziej poszukiwanych części Luštica Bay ze względu na położenie nad wodą, gotową infrastrukturę i ograniczoną liczbę nieruchomości pierwszej linii. Apartamenty i rezydencje cieszą się stałym popytem zarówno wśród kupujących na własne potrzeby, jak i pod wynajem.