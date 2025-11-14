  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kolasin
  Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
od
$6,629/m²
BTC
5.7567890
ETH
301.7379248
USDT
478 498.8111069
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 32928
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kolašin Municipality
  • Miasteczko
    Kolasin

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Przeniesienie
BUY Z CRYPTO - zarobić w euro! Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem.

Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.

Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.

Inwestując w nieruchomości naszego kompleksu, otrzymujesz:
• Gwarantowany dochód 24% inwestycji w pierwszych 3 latach
• Pełna płynność i stabilność inwestycji
• Elitarne standardy życia otoczone górami i przyrodą

Płatność kryptowalutą jest możliwa. Dukley jest pierwszym deweloperem w Czarnogórze, który akceptuje Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC i inne najlepsze kryptowaluty nieruchomości. Konwersja zasobów cyfrowych w elitarną własność.

Twoja opcja:
Duplex loft - 73 m ²
Cena: 420,000 EUR
Dostępna płatność za urządzenie.

Spokojny górski rekolekcje, gdzie elegancki design spotyka wspaniałe widoki panoramiczne. Salon, kuchnia i dwa poziomy z otwartą galerią tworzą idealne miejsce na relaks i inspirację.

Lokalizacja na mapie

Kolasin, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

