Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.

Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.

Inwestując w nieruchomości naszego kompleksu, otrzymujesz:

• Gwarantowany dochód 24% inwestycji w pierwszych 3 latach

• Pełna płynność i stabilność inwestycji

• Elitarne standardy życia otoczone górami i przyrodą

Płatność kryptowalutą jest możliwa. Dukley jest pierwszym deweloperem w Czarnogórze, który akceptuje Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC i inne najlepsze kryptowaluty nieruchomości. Konwersja zasobów cyfrowych w elitarną własność.

Twoja opcja:

Duplex loft - 73 m ²

Cena: 420,000 EUR

Dostępna płatność za urządzenie.

Spokojny górski rekolekcje, gdzie elegancki design spotyka wspaniałe widoki panoramiczne. Salon, kuchnia i dwa poziomy z otwartą galerią tworzą idealne miejsce na relaks i inspirację.