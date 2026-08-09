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Nowe budynki na sprzedaż w Herceg Novi Municipality

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Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Zespół mieszkaniowy The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
Opcje wykończenia Gotowe
Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto CzarnogóraMarka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejs…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Zespół mieszkaniowy A Star Serenity
Kumbor, Czarnogóra
od
$152,267
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 32–135 m²
3 obiekty nieruchomości 3
W najbardziej popularnej strefie turystycznej gminy Herceg Novi powstaje nowoczesny kompleks – stworzony dla komfortowego życia i bezpiecznej inwestycji. 🏊‍♂️ Na terenie: • duży basen o powierzchni ok. 200 m² • ogrodzony, pięknie zagospodarowany teren • nowoczesny plac zabaw dla dzieci…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.5
167,028
Mieszkanie 2 pokoi
134.7
334,055
Kawalerka
31.8
150,198
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Zespół mieszkaniowy Modern villas in a gated complex with a padel court
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$1,65M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 195–235 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przedstawiamy nowy kompleks mieszkalny willi z basenem i dziedzińcem na przedmieściach Herceg Novi. Kompleks składa się z 12 willi, z których każdy posiada przestronne, otwarte tarasy i panoramiczne widoki na morze, zieleń i kort tenisowy. Te działki są hojne.Lokalizacja kompleksu zapewnia i…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Zespół mieszkaniowy Portofino Village
Denovici, Czarnogóra
od
$730,166
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 158–226 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Portofino Village — luksusowy kompleks mieszkalny w Herceg Novi Portofino Village to zamknięty kompleks mieszkalny w Herceg Novi, położony w rejonie Zatoki Kotorskiej, około 300 metrów od morza i w pobliżu Porto Novi. Projekt łączy nowoczesne wille, apartamenty i penthouse'y z panoramicznym …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
158.3 – 225.5
731,916 – 1,17M
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Zespół mieszkaniowy New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Czarnogóra
od
$1,16M
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 207 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Osłonięty kompleks willi nad projektem Portonovi w Kumbor jest nowoczesnym i luksusowym kompleksem mieszkalnym z panoramicznym widokiem na zatokę i szerokim zestawem własnych udogodnień.Kompleks składa się z 3 faz budowy, które obejmują 200 + luksusowe wille, z których każda podzielona jest …
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Zespół mieszkaniowy The new residential complex near the sea and Portonovi
Kumbor, Czarnogóra
od
$407,160
Rok realizacji 2025
Apartamenty na sprzedaż w nowym kompleksie w najlepszej lokalizacji na Riwierze Herceg Novi, 150 metrów od morza i projektu Portonovi. Wspaniały widok na morze otoczony nietkniętą przyrodą, bezpieczeństwo okrągłego zegara i skomplikowana infrastruktura sprawi, że pobyt będzie komfortowy i ni…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Zespół mieszkaniowy New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$734,932
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 165 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks willi w nowoczesnym stylu otoczony gaju oliwnego na przedmieściach miasta Herceg Novi.W sumie 8 willi z trzema sypialniami dostępne są na sprzedaż, od 165 m2 powierzchni wewnętrznej.Kompleks położony jest w cichej i zielonej okolicy, zaledwie trzy kilometry od centrum miasta. W…
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Zespół mieszkaniowy Adria Montenegro
Trebesin, Czarnogóra
od
$132,611
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 43–53 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 53.0
137,552 – 172,229
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Zespół mieszkaniowy Astar Marina
Meljine, Czarnogóra
od
$299,691
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Zespół mieszkaniowy Newbuilt premium gated residential complex with a swimming pool
Denovici, Czarnogóra
od
$750,771
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 5
Nowo wybudowany kompleks mieszkalny z basenem.Nowy premium kompleks mieszkalny w malowniczym mieście Djenovici na riwierze Herceg Novi. Panoramiczne okna oferują wspaniałe widoki na morze, góry i ekskluzywny projekt Portonovi.Na strzeżonym terenie kompleksu znajduje się 5 stylowych budynków …
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riverside
Zespół mieszkaniowy Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Czarnogóra
od
$280,226
Rok realizacji 2024
Powierzchnia 100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riverside to kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Igalo, w pobliżu wybrzeża Herceg Novi i promenady nad Morzem Adriatyckim. Projekt znajduje się niedaleko morza i w sąsiedztwie Institute Dr Simo Milošević — jednego z najbardziej znanych centrów medycznych i rehabilitacyjnych w Czarnogórze. Dzię…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
418,888
Agencja
MD Realty
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Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Pokaż wszystko Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Apartamentowiec Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)Kąpiele: 2Cena za m ²: 10,027 €/ m ²Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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