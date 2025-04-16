Kompleks mieszkalny Centrale

Centrale — nowe centrum życia w Luštica Bay Centrale w Luštica Bay to dzielnica, która powstaje nie jako klasyczna kurortowa dzielnica nad morzem, ale jako pełnoprawne śródziemnomorskie centrum do życia przez cały rok. Wszystko tutaj jest zbudowane wokół codziennego komfortu: deptaki bez samochodów, centralny plac z kawiarniami i restauracjami, sklepy, infrastruktura sportowa, szkoła, przestrzenie do wypoczynku oraz szybki dostęp do wszystkich dzielnic Luštica Bay. W przeciwieństwie do Marina Village z jej wyraźną atmosferą mariny jachtowej, Centrale jest spokojniejsze i bardziej mieszkalne. To miejsce, gdzie życie toczy się nie tylko latem. Rano idzie się tu na kawę lub trening, wieczorem spotyka się na kolację, spaceruje po placu lub spędza czas na tarasach. Czym jest Centrale Dzielnica położona jest pomiędzy Marina Village a przyszłym kompleksem golfowym The Peaks i stopniowo staje się centralną częścią całego projektu Luštica Bay. Projekt obejmuje: rezydencje mieszkalne różnych formatówprzestronne przestrzenie publicznedeptaki i placesklepy i restauracjeszkołę międzynarodowącentrum medyczneinfrastrukturę sportowąstrefy wypoczynku i tereny zieloneArchitektura Centrale wykonana jest w nowoczesnym śródziemnomorskim stylu: naturalny kamień, jasne elewacje, otwarte tarasy, duże okna i spokojna naturalna paleta. Dzielnica projektowana jest z naciskiem na pieszy tryb życia — szerokie strefy spacerowe, minimalny ruch samochodów i duża ilość zieleni. Mieszkańcy Centrale otrzymują również dostęp do całej infrastruktury Luštica Bay: plaże i kluby plażowemarina i promenada spacerowa5-gwiazdkowy hotel The Chedi Luštica Baykorty tenisowe i do padlaprzyszły klub golfowy i akademia golfaSPA i infrastruktura wellnessserwis conciergecałodobowa ochrona i obsługa nieruchomościDla kogo jest Centrale Centrale wybierają ci, dla których ważna jest nie tylko kurortowa atmosfera nad morzem, ale także komfortowe codzienne życie w nowoczesnej nadmorskiej dzielnicy. Tutaj wygodnie mieszka się na stałe, spędza kilka miesięcy w roku lub pracuje zdalnie, zachowując dostęp do całej infrastruktury kompleksu. Lokalizacja Centrale znajduje się na półwyspie Luštica, niedaleko Tivatu i Zatoki Kotorskiej. Lotnisko Tivat — około 15 minutKotor — około 20 minutBudva — około 35–40 minutLotnisko w Dubrowniku — około 1 godzinyPotencjał inwestycyjny Centrale uważane jest za jedną z najbardziej perspektywicznych dzielnic w Luštica Bay dzięki koncepcji pełnoprawnego centrum mieszkalnego. Podczas gdy Marina Village już ukształtowała się jako nadmorska dzielnica przy marinie, Centrale nadal aktywnie rozwija się wraz z infrastrukturą, przestrzeniami komercyjnymi i popytem na całoroczne zamieszkanie. Dla kupujących to nie tylko nieruchomość nad morzem, ale możliwość stania się częścią nowej śródziemnomorskiej dzielnicy, która stopniowo przekształca się w pełnoprawne nowoczesne miasto nad Adriatykiem.