Nowe budynki na sprzedaż w Denjasi Cesminovo

Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie elitySprzedaż mieszkań z oddzielną sypialnią w prywatnym kompleksie klasy premium.Idealny do życia i inwestowania.✨ O kompleksie:• Terytorium zamknięte• Parking jest wliczone w cenę• Atlas z widokiem na zachód słońca 🌇• Obszar SPA• Prze…
