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Lokale Biurowe w Czarnogóra

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7
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14
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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74 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 18 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Powierzchnia biurowa 18 m2 znajduje się w samym centrum Budvy, w prestiżowej dzielnicy Centa…
$85,532
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Pomieszczenie biurowe 982 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 982 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 982 m²
Do wynajęcia - w pełni umeblowana przestrzeń biurowa o powierzchni 98m2, położona w obszarze…
$2,329
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Pomieszczenie biurowe 2 542 m² w Podgorica, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 2 542 m²
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia 2 542 m²
A modern Grade A office building with a total gross area of 2,542 m², available for sale or …
$1
VAT
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Pomieszczenie biurowe 83 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 83 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Przestrzeń handlowa w samym centrum baru, o powierzchni 83m2. Dwa pokoje, łazienka. Elektryc…
$207,330
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Pomieszczenie biurowe 80 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
80 m ² apartament jest dostępny do wynajęcia na wysokim parterze pierwszego zielonego budynk…
$1,167
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Pomieszczenie biurowe 752 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 752 m²
Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 752 m²
Office Space for Rent, 75m2, City kvart, Podgorica
$992
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Pomieszczenie biurowe 191 m² w Podgorica, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 191 m²
Podgorica, Czarnogóra
Powierzchnia 191 m²
Office Space for Rent 191m2, Capital Plaza, Podgorica
$5,254
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Nowy adres dla Twojej firmy w Czarnogóra z widokiem na morze! Budva, w centrum. Przestrzeń …
$366,560
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Pomieszczenie biurowe 660 m² w Boreti, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 660 m²
Boreti, Czarnogóra
Powierzchnia 660 m²
Cena za 1 m2. Lokale handlowe o powierzchni 440m2 i 220m2 w słynnym kompleksie rezydencji Be…
$2,472
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Pomieszczenie biurowe 200 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 200 m²
Rozmiar:Parter: 100 m ²Piwnica: 100 m ²Taras: 100 m ²Miesięczny czynsz: 2,500 EUR + VATPierw…
$2,911
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Pomieszczenie biurowe 51 m² w Tivat, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 51 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$176,188
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 892 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 892 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 892 m²
2 toalety2 Klimatyzacja4 kamery4 miejsca parkingoweIstnieją dwa okna, które można otworzyć
$1,051
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Pomieszczenie biurowe 12 m² w Bar, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 12 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 12 m²
Miejsce w garażu 12m2. Kompleks PAMC Residence zbudowany jest zgodnie z nowoczesnymi standar…
$20,966
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Powierzchnia biurowa do wynajęcia, Budva 46m2
$1,401
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Pomieszczenie biurowe 500 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 500 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 500 m²
Wyjątkowa przestrzeń biznesowa 500 m ² znajduje się na Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, tuż …
$8,734
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Pomieszczenie biurowe 28 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 28 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
$466
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Pomieszczenie biurowe 153 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 153 m²
Położony w wyłącznej strefie biznesowej Master 88 w Stari Aerodrom, ta nowoczesna nieruchomo…
$2,919
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Pomieszczenie biurowe 28 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 28 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 28 m²
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt
$467
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Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tivat, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 47 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$182,995
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 18 m² w Petrovac, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 18 m²
Petrovac, Czarnogóra
Powierzchnia 18 m²
Miejsce parkingowe w garażu, znajduje się w budynku mieszkalnym na 2. piętrze. Powierzchnia …
$18,037
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Pomieszczenie biurowe 96 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 96 m²
Do wynajęcia: 93 m ² powierzchni handlowej w doskonałej lokalizacji, bezpośrednio na głównym…
$1,747
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Pomieszczenie biurowe 96 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 96 m²
Do wynajęcia: 93 m ² powierzchni handlowej w doskonałej lokalizacji, bezpośrednio na głównym…
$1,751
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Pomieszczenie biurowe 80 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 80 m²
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Do wynajęcia w doskonałej lokalizacji w Stari Aerodrom dostępne jest komercyjne pomieszczeni…
$817
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Pomieszczenie biurowe 502 412 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 502 412 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 502 412 m²
dwie pomieszczenia handlowe, jedna 50 m ², a druga 41 m ². Są obok siebie i mogą być połączo…
$12
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 70 m²
Odkryj jasne i funkcjonalne 70m ² powierzchni biurowej idealne dla różnych potrzeb biznesowy…
$1,402
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Pomieszczenie biurowe 282 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 282 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 282 m²
Do wynajęcia w Stari Aerodrom, Bemax Building, dostępne jest pomieszczenie handlowe o powier…
$5,241
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Pomieszczenie biurowe 16 m² w Budva, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 16 m²
Budva, Czarnogóra
Powierzchnia 16 m²
Zamknięty garaż o powierzchni 16m2 w Dubovica. Z pilota jest zainstalowany system zamykający…
$29,675
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Pomieszczenie biurowe 982 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 982 m²
Czarnogóra
Powierzchnia 982 m²
Do wynajęcia - w pełni umeblowana przestrzeń biurowa o powierzchni 98m2, położona w obszarze…
$2,335
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Pomieszczenie biurowe 190 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 190 m²
Czarnogóra
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
W pełni odnowiona i nowocześnie wyposażona przestrzeń komercyjna o powierzchni 190 m ² jest …
$1,689
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Pomieszczenie biurowe 800 m² w Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 800 m²
Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Piętro 2
Powierzchnia biurowa o powierzchni 800m2 jest na sprzedaż, idealnie usytuowana obok głównej …
$1,21M
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Typy nieruchomości w Czarnogóra.

nieruchomości komercyjne
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hotele
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
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sklepy
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