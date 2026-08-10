  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat Municipality

Nowe budynki na sprzedaż w Tivat Municipality

;
Tivat
26
Donja Lastva
2
Gornja Lastva
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kub
Zespół mieszkaniowy Kub
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny kompleks mieszkalny na wybrzeżu AdriatykuKompleks mieszkalny nowej generacji. Architektura projektu jest harmonijnie wpisana w naturalny krajobraz, tworząc atmosferę spokoju i przytulności. Tutaj zaczyna się poranek z jasnymi kolorami świtu nad morzem, a wieczory są wypełnione cis…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$159,841
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ekskluzywnego minimiasta składającego się z szesnastu domów. Kompleks ten wyróżnia się doskonałą lokalizacją, w tym bliskością Porto Czarnogóra, a także szkołami i przedszkolami, co czyni go szczególnie…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Zespół mieszkaniowy New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Czarnogóra
od
$1,70M
Rok realizacji 2027
Wprowadzenie Synchro Yards - długo oczekiwanej nowej dzielnicy mieszkalnej Porto Czarnogóra, zaprojektowanej dla tych, którzy cenią luksus, komfort i inspirację.Położony na nabrzeżu, tuż przy wodzie, obszar ten ma stać się numerem jeden wybór popularności w Porto Czarnogóra. W nowej dzielnic…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Pokaż wszystko Rezydencja Opatovo
Rezydencja Opatovo
Donja Lastva, Czarnogóra
od
$405,029
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny premium położony w malowniczej dzielnicy Tivat, w Donja Lastva. Tylko 7 apartamentów w zamkniętym obszarze chronionym gwarantuje wysoki poziom prywatności i komfortu.Zalety kompleksu:Położenie: pierwsza linia brzegowa, pano…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marina Village
Zespół mieszkaniowy Marina Village
Radovici, Czarnogóra
od
$455,489
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 37–417 m²
14 obiekty nieruchomości 14
Marina Village — nadmorska dzielnica Luštica Bay Marina Village — nadmorska dzielnica w obrębie Luštica Bay, zbudowana wokół nowoczesnej mariny jachtowej i promenady nad morzem. To pierwsza w pełni zrealizowana część projektu Luštica Bay, gdzie już ukształtowała się pełna infrastruktura do ż…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.3 – 75.7
456,558 – 1,04M
Mieszkanie 2 pokoi
79.7 – 115.5
1,04M – 1,44M
Mieszkanie 3 pokoi
107.5
1,96M
Mieszkanie 4 pokoi
234.5 – 416.5
2,49M – 5,21M
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy New collection of residences at The Peaks Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$778,607
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 86–147 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowa kolekcja rezydencji w zatoce Peaks Luštica!Nowa kolekcja rezydencji w The Peaks znajduje się w zatoce Luštica, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na wybrzeżu Adriatyku. Położony przy wejściu do pierwszej i jedynej społeczności golfowej Czarnogóry, rozwój oferuje unikalną kombinacj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
86.0
787,129
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 147.0
1,22M – 1,96M
Mieszkanie 3 pokoi
129.0
1,64M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex in a picturesque and comfortable area of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$195,870
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 42–76 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Kompleks mieszkalny w malowniczej i komfortowej okolicy Tivat.Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej położony w jednym z najbardziej malowniczych i komfortowych obszarów Tivat. Jest to wyjątkowa okazja dla osób poszukujących połączenia komfortu, jakości i doskonałej lokalizacji.Prz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.3
157,581
Mieszkanie 2 pokoi
76.0
317,857
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Zespół mieszkaniowy Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Czarnogóra
od
$490,207
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 101–138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay. Discover a unique space where mornings begin with the sun rising over the sea, and days are filled with the peaceful silence of golf courses stretching to the horizon. Horizon is a secluded and prestigious residential area, located …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
101.0
1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
138.0
2,01M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Zespół mieszkaniowy The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Czarnogóra
od
$1,00M
Liczba kondygnacji 2
Witamy w pierwszym ośrodku golfowym z 18-dołkowym polu golfowym w Czarnogórze - Zatoka Peaks Lustica!To wyjątkowe miejsce oferuje idealne warunki dla golfistów na wszystkich poziomach. Zaprojektowany we współpracy z renomowanym projektantem Gary Player, pole golfowe Peaks zachwyca swoim pięk…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Zespół mieszkaniowy Tivat Kavac
Tivat, Czarnogóra
od
$118,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w ratach z pierwszą płatnością 50%.Na sprzedaż 2-pokojowe apartamenty, 51.19m2 z widokiem na góry lub morze, NEXUS w Kavache (Tivat) w ratach lub na pełną kwotę.Nowy kompleks mieszkalny w Kavache (Tivat) nowoczesny dom dla 43 apartamentów, z zamkniętym obszarem.Dodatkowo: dwa bas…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Zespół mieszkaniowy New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Czarnogóra
od
$577,514
Powierzchnia 130–328 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ultranowoczesny kompleks mieszkalny klasy premium w stylu secesyjnym na półwyspie Lustica w miejscowości Krasici. Możesz wybrać między dwupoziomowe mieszkania duplex lub lofty na jednym poziomie z dostępem do basenu. Na terenie kompleksu znajduje się prywatny dziedziniec z miejscem rela…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
157.0
611,671
Mieszkanie 2 pokoi
129.6
585,664
Willa
328.0
1,50M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Peaks
Zespół mieszkaniowy The Peaks
, Czarnogóra
od
$985,487
Rok realizacji 2029
3 obiekty nieruchomości 3
The Peaks — pierwsza golf-rezydencja w Czarnogórze The Peaks to najbardziej prestiżowa i prywatna dzielnica w ramach dużego kompleksu wypoczynkowego Luštica Bay na półwyspie Luštica, między Morzem Adriatyckim a Zatoką Kotorską. Projekt został stworzony jako unikalne połączenie luksusowego st…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with private pools in an exclusive development in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$787,883
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 99–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z prywatnymi basenami w ekskluzywnym rozwoju w Tivat.Te unikalne apartamenty, zaprojektowane dla najbardziej wymagających nabywców, posiadają prywatne baseny i są częścią ekskluzywnego projektu w nowej dzielnicy Tivat. Jest to druga faza kompleksu składająca się z trzec…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.0 – 134.0
787,129 – 1,10M
Mieszkanie 3 pokoi
140.0
894,160
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Zespół mieszkaniowy Villa complex in the suburbs of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$754,199
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 180 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny projekt nowoczesnych luksusowych willi w jednym z najbardziej obiecujących obszarów przybrzeżnych - zaledwie 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac. Jest to miejsce, gdzie przemyślany design, wysokie standardy konstrukcyjne i wspaniałe widoki panoramiczne tworzą wyjątko…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Zespół mieszkaniowy New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Czarnogóra
od
$365,595
Liczba kondygnacji 3
Wstęp Heights - ekskluzywna kolekcja studio, apartamentów i penthouses ustawionych na stokach pomiędzy Centrale i pierwszym polu golfowym Czarnogóry.W tym miejscu elegancka architektura, panoramiczne widoki i ciepły śródziemnomorski klimat łączą się w jeden premium stylu życia.Najważniejsze …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Zespół mieszkaniowy Apartments in Tivat Hotel and Residences under Radisson Blu management
Tivat, Czarnogóra
od
$406,695
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–81 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty w Premium Residential Complex w nowym dystrykcie Tivat pod kierownictwem Radisson Blu!Kompleks jest zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi 5-gwiazdkowymi standardami hotelu. Składa się z dwóch oddzielnych budynków i obejmuje 33 markowe rezydencje.Każdy budynek wyposażony jest …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
411,370
Mieszkanie 2 pokoi
81.0
713,815
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Premium complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$593,292
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–243 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks Premium w centrum Tivat.Nowoczesny premium kompleks mieszkalny i handlowy położony w samym sercu Tivat, zaledwie kilka minut od słynnej przystani Porto Montenegro. Projekt przeznaczony jest dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia, nowoczesną architekturę, rozwiniętą infra…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 73.0
601,038 – 866,882
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
171.0
2,20M
Mieszkanie 5 pokojów
243.0
4,57M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new building with a pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$183,045
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 44–72 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy budynek mieszkalny na przedmieściach Tivat, w okolicy Kava, zaledwie kilka minut jazdy od centrum Tivat.Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się widokiem na morze i miasto. Panoramiczne okna zapewniają dużo światła w pokojach, dzięki słonecznej …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
183,297
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
298,011
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Zespół mieszkaniowy Apartments for sale in an exclusive complex near Porto Montenegro
Tivat, Czarnogóra
od
$236,791
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
TivatApartamenty na sprzedaż w ekskluzywnym kompleksie, zaledwie kilka minut spacerem od Porto Czarnogóra i centrum Tivat.Cechy:Widok na zielony park ŽupaNowoczesna architektura płynnie zintegrowana z naturąPrzestronne, jasne apartamenty z tarasamiGated kompleks z projektowaniem krajobrazuW …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$659,461
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 236–286 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Letnia oferta specjalna!Nowy falisty kompleks mieszkalny klasy premierowej znajduje się w nowej dzielnicy Tivat. Kompleks położony jest na małej elewacji otoczonej zielenią, blisko całej infrastruktury miejskiej. Odległość od morza wynosi 400 metrów. Panoramiczne okna oferują zapierające dec…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Zespół mieszkaniowy A new residential complex in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$163,012
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Nowy kompleks mieszkalny w samym sercu malowniczego przedmieścia Tivat, zaledwie kilka minut jazdy od centrum miasta.Kompleks składa się z sześciu unikalnych budynków składających się z 54 apartamentów o powierzchni od 37 do 76 m ², oferujących szeroki wachlarz układów nadających się zarówno…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Zespół mieszkaniowy Boka Verde
Tivat, Czarnogóra
od
$276,667
Rok realizacji 2028
1 obiekt nieruchomości 1
Boka Verde — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Tivacie Boka Verde to nowy kompleks mieszkaniowy klasy premium, położony w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Tivacie, naprzeciwko parku Župa i zaledwie kilka minut od morza, centrum miasta oraz mariny jachtowej Porto Montenegro. Pro…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Zespół mieszkaniowy Tivat Gardens
Tivat, Czarnogóra
od
$124,885
Rok realizacji 2026
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks «Tivat Gardens» to ekskluzywny zamknięty kompleks mieszkaniowy w nowoczesnym stylu architektonicznym. Położony w cichej okolicy w pobliżu parku miejskiego w Tivacie i prestiżowej przystani Porto Montenegro, mieszkańcy mają dostęp zarówno do stref spacerowych, jak i do restauracji i …
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Zespół mieszkaniowy Parkside Residence
Mrcevac, Czarnogóra
od
$116,121
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy Parkside Residences, położony w dzielnicy Mrčevac, Tivat. Projekt znajduje się na wzniesieniu pośród śródziemnomorskiej zieleni, około 2 km od centrum miasta i w pobliżu wybrzeża Zatoki Tivatskiej. Dzięki lokalizacji na wysokości około 100 metrów nad poziomem morza, wię…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Heights
Zespół mieszkaniowy Heights
, Czarnogóra
od
$449,723
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 45–108 m²
4 obiekty nieruchomości 4
HEIGHTS — panoramiczne rezydencje nad Marina Village w Luštica Bay HEIGHTS — nowa dzielnica mieszkaniowa w ramach Luštica Bay, położona na wzniesieniu między dzielnicą Centrale a pierwszym w Czarnogórze mistrzowskim polem golfowym Gary Player Design. Dzięki unikalnej lokalizacji rezydencje o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.8
610,285
Mieszkanie 2 pokoi
92.4
835,674
Mieszkanie 3 pokoi
107.9
996,336
Condo
44.5
450,778
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Zespół mieszkaniowy Dumidran 149-5
Mrcevac, Czarnogóra
od
$184,252
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy Dumidran 149-5 to nowoczesny, kameralny projekt w Tivacie, położony w dzielnicy Mrčevac, niedaleko centrum miasta, Porto Montenegro oraz międzynarodowego lotniska w Tivacie. Projekt obejmuje tylko 5 mieszkań, co zapewnia prywatność, komfort i spokojną atmosferę do życia…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$312,902
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 56–102 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Jest to nowoczesny kompleks mieszkalny w samym sercu Tivat, położony po drugiej stronie drogi od zielonego parku z zacienionymi alejami i plażami. Projekt łączy komfort życia miejskiego z bliskością przyrody, tworząc unikalną przestrzeń dla życia, relaksu i harmonii.Architektura i układKompl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.0
317,907
Mieszkanie 2 pokoi
101.0 – 102.0
461,544 – 479,388
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Zespół mieszkaniowy Porto-Montenegrro-apartments in Vero&Versa residences
Tivat, Czarnogóra
od
$449,786
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 67–99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Vero & Versa rezydencje - apartamenty premium w samym sercu Porto- Czarnogóra.Vero & Versa Rezydencje to nowy premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Porto Czarnogóra, zaledwie kilka kroków od morza, przystani jachtowej, sklepów, centrum wellness, obiektów kulturalnych i rozrywkowy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.0
619,531
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
960,505
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Zespół mieszkaniowy New residential development with pool in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$114,562
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 44–109 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt w Tivat, położony zaledwie 2,5 km od centrum miasta i Porto- Czarnogóra, w otoczeniu zieleni i pięknych krajobrazów. Odległość do morza wynosi tylko 800 m. Kompleks znajduje się na niewielkiej wysokości, pozwalając mieszkańcom cieszyć się panoramicznym widokiem na morze i zieleń…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0
177,653
Mieszkanie 2 pokoi
86.0 – 109.0
361,432 – 612,596
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new complex in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$115,160
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 53–124 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą w centrum Tivat, 400 metrów od Porto Czarnogóra. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć w mieście Tivat z jego infrastruktury i życia kulturalnego, będąc w spokojnej i zielonej okolicy.W odległości spaceru znajduje się szkoła angiel…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 88.0
280,003 – 410,671
Mieszkanie 2 pokoi
71.0 – 124.0
370,043 – 569,888
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Zespół mieszkaniowy premium klassa v Dona Lastva Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$138,626
Rok realizacji 2026
Full “Turnkey” Transaction Support — Free for the Buyer! About the Complex: A new residential development consisting of two buildings, located in a picturesque area of Tivat. The project offers 1–2 bedroom apartments with spacious living rooms and terraces; ground-floor units feature …
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Zespół mieszkaniowy The final collection of residences Mirta in Marina Village
Radovici, Czarnogóra
od
$416,250
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 41–160 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Ostatnia kolekcja rezydencji Mirta w Marina Village!Mirta jest najnowszą i ostatnią kolekcją mieszkalną w Marina Village, najbardziej rozpoznawalnej dzielnicy nabrzeża Luštica Bay. Położony nad mariną, rozwój oferuje wyjątkową okazję do posiadania nieruchomości w ramach ustalonej i bardzo wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0 – 62.0
651,895 – 751,297
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
1,21M
Mieszkanie 3 pokoi
160.0
2,18M
Mieszkanie
41.0
421,882
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Zespół mieszkaniowy Aria Residence
Mrcevac, Czarnogóra
od
$186,462
Rok realizacji 2027
1 obiekt nieruchomości 1
Aria Residences to nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy premium w Tivacie, położony w jednej z najdogodniejszych dzielnic miasta. Projekt łączy sześć oddzielnych budynków z ograniczoną liczbą mieszkań, zamknięty zagospodarowany teren oraz wysoki standard budownictwa, tworząc komfortowe śro…
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Zespół mieszkaniowy Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$340,175
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–131 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kompleks mieszkalny nad morzem w Tivat.Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej z widokiem na morze i bezpośrednim dostępem do plaży. Jest to elitarna oferta w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Tivat. Stylowa architektura, zapierające dech w piersiach widoki na Adriatyk, wys…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0 – 83.0
340,973 – 396,685
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
647,272
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: waterfront development with a golf course
Radovici, Czarnogóra
od
$491,351
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–338 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Anchored in a rich local tradition and a deep respect for nature, Lustica Bay is the largest luxury resort and residential project to date with a golf course, yacht marina and many more. This development is situated on the beautiful Lustica peninsula in the marvellous Traste Bay. Complex ter…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
572,142
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 118.0
674,434 – 1,57M
Willa
184.0 – 338.0
2,53M – 3,98M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Zespół mieszkaniowy New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$398,638
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
New Gated Cottage Wspólnoty z 30 domów, Położony 6 km od centrum Tivat, w miejscowości Kavac.Powierzchnia kompleksu wynosi 23 000 m ². Wszystkie domy oferują panoramiczny widok na zatokę Tivat.Następujące domy są dostępne na sprzedaż:• Dwupiętrowa kamienica (Typ A) - 120 m ² z prywatną dział…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Radovici, Czarnogóra
od
$668,819
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 51–138 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lustica Bay - Horizon Horizon — nowa prestiżowa dzielnica mieszkaniowa w Luštica Bay, położona na wzniesieniu między Morzem Adriatyckim a przyszłym polem golfowym mistrzowskim. Projekt został stworzony jako prywatna śródziemnomorska społeczność z panoramicznymi widokami na morze, marinę i na…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.1
670,388
Mieszkanie 3 pokoi
138.3
2,01M
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Zespół mieszkaniowy The new complex in Tivat 500m from the sea
Tivat, Czarnogóra
od
$205,984
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 50–81 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy kompleks wielofunkcyjny znajduje się w prestiżowej dzielnicy Donja Lastva w Tivat, na płaskim gruncie. Odległość od morza i promenady wynosi tylko 550m, a do Porto-Czarnogóry 1,5 km. Kompleks otoczony jest całą niezbędną infrastrukturą dla komfortowego życia i wypoczynku. Pierwsze budyn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
229,101
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 81.0
283,956 – 416,470
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Zespół mieszkaniowy Lustica Bay: new district Centrale
Radovici, Czarnogóra
od
$360,758
Liczba kondygnacji 3
Centrale is a new addition to the Luštica Bay resort, combining a tranquil retreat with all the perks of cosmopolitan life.   This new district is set to become Luštica Bay’s town centre and a flourishing residential neighbourhood. Built with the attention-to-detail, intelligent design a…
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Zespół mieszkaniowy New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Czarnogóra
od
$881,695
Powierzchnia 69–281 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny - Dreams by Dukley znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Porto Czarnogóra.Obejmuje trzy bloki mieszkalne i basen na dachu. Każdy budynek oferuje luksusowe apartamenty i przestronne penthouses, zaprojektowane doskonale z najwyższej jakości umeblowania, w…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
865,726
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
1,94M
Mieszkanie 3 pokoi
281.0
4,05M
Nieruchomości komercyjne
81.0 – 164.0
3,26M – 3,42M
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Centrale
Zespół mieszkaniowy Centrale
, Czarnogóra
od
$363,238
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 39–97 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Centrale — nowe centrum życia w Luštica Bay Centrale w Luštica Bay to dzielnica, która powstaje nie jako klasyczna kurortowa dzielnica nad morzem, ale jako pełnoprawne śródziemnomorskie centrum do życia przez cały rok. Wszystko tutaj jest zbudowane wokół codziennego komfortu: deptaki bez sam…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.2 – 69.0
364,090 – 525,908
Mieszkanie 2 pokoi
96.9
751,297
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Zespół mieszkaniowy Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Czarnogóra
od
$295,133
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 67 metrów kwadratowych jest na sprzedaż w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus w budowie z basenem i terenem zamkniętym, położonym w nowej malowniczej dzielnicy Tivat Donja Lastva. Mieszkanie znajduje się na 5. piętrze 5-piętrowego bud…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Zespół mieszkaniowy Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$716,352
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 288 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deweloper
Lastva Park Residential Complex
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Apartamentowiec Тиват
Tivat, Czarnogóra
od
$146,926
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Oferuję do zakupu mieszkania w kompleksie w budowie ? Tivat Apartamenty zlokalizowane są w spokojnej okolicy, w otoczeniu lasu sosnowego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, czyste plaże oraz prestiżowa dzielnica Porto Montenegro. Apartamenty są doświetlone światłem …
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Wieś domków
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowe kamienice na sprzedaż w kompleksie mieszkaniowym premium Lastva Park w Tivat.   Elitarna dzielnica Donja Lastva, otoczona zielenią i widokiem na morze i góry   ?Powierzchnia od 154 do 204 m² 3 piętra ?2,3 sypialnie ?4 łazienki ?Kuchnia ?Taras z panoramicznym widokiem ?Garaż na…
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Apartamentowiec Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Czarnogóra
od
$184,879
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Eva Residence building is located in nicest and quiet area of Tivat city (Montenegro)surrounded with luxurious villas and residential complex . Building consist 10 apartments of which is 6 one bedroom , 3 duplex two bedroom and 1 penthouse with two bedroom and roof top terrace .    …
Deweloper
Kraft Construction
Zostaw prośbę
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$145,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Предлагаю к покупке апартаменты в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в окр ужении соснового леса. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, чистые пляжи i престижный район Порто Монтене gr. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному ра…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
279,714
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się