Kompleks mieszkalny The House Montenegro

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Dom jest architektoniczny kompleks mieszkalny położony na wzgórzu nad Zatoką Kotor - jednym z najbardziej malowniczych miejsc Adriatyku. Lokalizacja projektu jest wybrana, aby zapewnić panoramiczny widok na morze i góry, łącząc prywatność z bliskością historycznego centrum Kotor.
Kompleks składa się z pięciu oddzielnych budynków z unikalną architekturą, połączonych wspólną koncepcją nowoczesnego minimalizmu i naturalnej harmonii. Projekt koncentruje się na tworzeniu nie tylko mieszkań, ale przestrzeni dla życia, gdzie architektura, światło i otaczająca natura działa jako całość.
Budynki są zaprojektowane z uwzględnieniem zwiększonej odporności sejsmicznej i wykonane na podstawie monolitycznej, żelbetowej ramy z ceglanym wypełnieniem. Fasady pokryte są naturalnym kamieniem trawertynowym o grubości 300 mm, a wielowarstwowy system ciepła i wodoszczelności zapewnia wysoki poziom efektywności energetycznej, izolacji hałasów i komfortu życia.
Kompleks oferuje tylko 37 apartamentów z różnych układów - od kompaktowych apartamentów do przestronnych penthouses. Wszystkie rezydencje wyróżniają przemyślane przestrzenie, wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, w tym światłowodowy Internet i telewizję satelitarną.