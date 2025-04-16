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Kompleks mieszkalny The House Montenegro

Skaljari, Czarnogóra
od
$159,917
;
10
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ID: 38111
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 6
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Wioska
    Skaljari
  • Adres
    R 1

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2020

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Dom jest architektoniczny kompleks mieszkalny położony na wzgórzu nad Zatoką Kotor - jednym z najbardziej malowniczych miejsc Adriatyku. Lokalizacja projektu jest wybrana, aby zapewnić panoramiczny widok na morze i góry, łącząc prywatność z bliskością historycznego centrum Kotor. Kompleks składa się z pięciu oddzielnych budynków z unikalną architekturą, połączonych wspólną koncepcją nowoczesnego minimalizmu i naturalnej harmonii. Projekt koncentruje się na tworzeniu nie tylko mieszkań, ale przestrzeni dla życia, gdzie architektura, światło i otaczająca natura działa jako całość. Budynki są zaprojektowane z uwzględnieniem zwiększonej odporności sejsmicznej i wykonane na podstawie monolitycznej, żelbetowej ramy z ceglanym wypełnieniem. Fasady pokryte są naturalnym kamieniem trawertynowym o grubości 300 mm, a wielowarstwowy system ciepła i wodoszczelności zapewnia wysoki poziom efektywności energetycznej, izolacji hałasów i komfortu życia. Kompleks oferuje tylko 37 apartamentów z różnych układów - od kompaktowych apartamentów do przestronnych penthouses. Wszystkie rezydencje wyróżniają przemyślane przestrzenie, wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, w tym światłowodowy Internet i telewizję satelitarną.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 33.0 – 64.0
Cena za m², USD 3,419 – 4,846
Cena mieszkania, USD 159,917 – 277,286
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 136.0 – 173.0
Cena za m², USD 3,590 – 6,626
Cena mieszkania, USD 488,198 – 1,15M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 192.0
Cena za m², USD 6,227
Cena mieszkania, USD 1,20M
Mieszkania 4 pokoi
Powierzchnia, m² 198.0 – 253.0
Cena za m², USD 3,755 – 3,877
Cena mieszkania, USD 743,552 – 980,834
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 33.0
Cena za m², USD 5,077
Cena mieszkania, USD 167,551

Lokalizacja na mapie

Skaljari, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Kompleks mieszkalny The House Montenegro
Skaljari, Czarnogóra
od
$159,917
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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