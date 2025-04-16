Kompleks mieszkalny The House Montenegro

Dom jest architektoniczny kompleks mieszkalny położony na wzgórzu nad Zatoką Kotor - jednym z najbardziej malowniczych miejsc Adriatyku. Lokalizacja projektu jest wybrana, aby zapewnić panoramiczny widok na morze i góry, łącząc prywatność z bliskością historycznego centrum Kotor. Kompleks składa się z pięciu oddzielnych budynków z unikalną architekturą, połączonych wspólną koncepcją nowoczesnego minimalizmu i naturalnej harmonii. Projekt koncentruje się na tworzeniu nie tylko mieszkań, ale przestrzeni dla życia, gdzie architektura, światło i otaczająca natura działa jako całość. Budynki są zaprojektowane z uwzględnieniem zwiększonej odporności sejsmicznej i wykonane na podstawie monolitycznej, żelbetowej ramy z ceglanym wypełnieniem. Fasady pokryte są naturalnym kamieniem trawertynowym o grubości 300 mm, a wielowarstwowy system ciepła i wodoszczelności zapewnia wysoki poziom efektywności energetycznej, izolacji hałasów i komfortu życia. Kompleks oferuje tylko 37 apartamentów z różnych układów - od kompaktowych apartamentów do przestronnych penthouses. Wszystkie rezydencje wyróżniają przemyślane przestrzenie, wysokiej jakości wykończenia i nowoczesne rozwiązania inżynieryjne, w tym światłowodowy Internet i telewizję satelitarną.