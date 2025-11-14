Kompleks mieszkalny The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto Czarnogóra
Marka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.
Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejscem do występów i imprez.
Projekt Dreams by Dukley składa się z trzech budynków połączonych pływającym basenem dachowym.
Pakiet podstawowy zawiera elegancki design wnętrz z możliwością wyboru pomiędzy dwoma stylami - włoskim lub skandynawskim.
Rozmiary apartamentu: od 69 m ² do 280 m ².
Kluczowe powody, dla których warto zainwestować w The Dreams przez Dukley:
• Doskonała infrastruktura
• Zwrot z inwestycji - roczny dochód gwarantowany w wysokości 6%
• Nieskazitelna obsługa
• Niezawodny programista
Cena: od 749 000 EUR
Dostępna płatność z 30% zaliczki.