  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  Kompleks mieszkalny The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Kompleks mieszkalny The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.

Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
;
7
ID: 32930
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Miasteczko
    Herceg Novi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Kup z kryptowalutą - apartamenty w Porto Czarnogóra

Marka Dukley znajduje się w samym sercu Tivat w luksusowej przystani, ucieleśniając nowy poziom luksusu i stylu życia.

Dystrykt Synchro staje się centrum Tivat z nowym pięciogwiazdkowym hotelem, plażowym klubem z basenem i lagunami oraz miejscem do występów i imprez.

Projekt Dreams by Dukley składa się z trzech budynków połączonych pływającym basenem dachowym.

Pakiet podstawowy zawiera elegancki design wnętrz z możliwością wyboru pomiędzy dwoma stylami - włoskim lub skandynawskim.

Rozmiary apartamentu: od 69 m ² do 280 m ².

Kluczowe powody, dla których warto zainwestować w The Dreams przez Dukley:
• Doskonała infrastruktura
• Zwrot z inwestycji - roczny dochód gwarantowany w wysokości 6%
• Nieskazitelna obsługa
• Niezawodny programista

Cena: od 749 000 EUR
Dostępna płatność z 30% zaliczki.

Lokalizacja na mapie

Herceg Novi, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Kompleks mieszkalny The Dukley brand is located in the heart of Tivat in a luxury marina, embodying a new level of luxury and lifestyle.
Herceg Novi, Czarnogóra
od
$863,089
