Kompleks mieszkalny New collection of residences at The Peaks Luštica Bay

Nowa kolekcja rezydencji w zatoce Peaks Luštica!

Nowa kolekcja rezydencji w The Peaks znajduje się w zatoce Luštica, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na wybrzeżu Adriatyku. Położony przy wejściu do pierwszej i jedynej społeczności golfowej Czarnogóry, rozwój oferuje unikalną kombinację przyrody, infrastruktury premium i światowej klasy stylu życia.

Rezydencje są otoczone pięknie ogrodów krajobrazowych, funkcji wodnych i zielonych otwartych przestrzeniach, z panoramicznym widokiem na Adriatyku, Boka Bay i mistrzowskim polu golfowym.

Kompleks składa się tylko z 48 rezydencji w trzech budynkach mieszkalnych o niskim wzroście.

Dostępne miejsca zamieszkania obejmują:

· 1-pokojowe apartamenty;

· 2-pokojowe apartamenty;

· 3-pokojowe apartamenty;

· Ograniczona kolekcja penthouses.

Projekt jest przeznaczony dla tych, którzy cenią sobie prywatność, komfort i wysoki standard obsługi, wszystkie w wyjątkowym naturalnym otoczeniu Czarnogóry.

Kompleksowe wyróżnienia:

· Położony w pierwszej społeczności golfowej Czarnogóry;

· Panoramiczne widoki na Morze Adriatyckie, Zatokę Boka i pole golfowe;

· Największy basen w zatoce Luštica o powierzchni 400 m2;

· Dedykowany 90 m2 basen do odwrotu;

- Tradycyjny obszar gromadzenia inspirowany dziedzictwem Czarnogóry;

· Ogród krajobrazowy i ścieżki spacerowe;

· Parking podziemny dla każdego miejsca zamieszkania;

· Dostępne rozwiązania do mebli Bespoke.

Golf i infrastruktura

Peaks jest częścią nowego miejsca do golfa w zatoce Luštica Bay i znajduje się obok zakresu jazdy, obiektów do ćwiczeń i The ClubHouse.

W centrum projektu jest Gary Player Signature Championship Golf Course, 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju jest to, że każda dziura golfowa cieszy się widokiem na morze - rzadką zaletą nawet przez standardy globalnego ośrodka golfowego.

Warunki zakupu

Kupujący korzystają z bezinteresownego planu płatności z możliwością przedłużenia płatności do dwóch lat po zakończeniu projektu.

Oczekiwany termin zakończenia robót: wrzesień 2029 r.

Rezydencje Peaks stanowią wyjątkową okazję do nabycia nieruchomości w jednym z najbardziej obiecujących i prestiżowych wydarzeń Czarnogóry, łącząc przybrzeżny styl życia, mistrzowski golf i premium resort infrastruktury.