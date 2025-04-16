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Kompleks mieszkalny Parkside Residence

Tivat, Czarnogóra
od
$115,528
;
17
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ID: 38125
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 25
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks mieszkaniowy Parkside Residences, położony w dzielnicy Mrčevac, w Tivacie. Projekt znajduje się na wzniesieniu pośród śródziemnomorskiej zieleni, około 2 km od centrum miasta i w pobliżu wybrzeża Zatoki Tivatskiej. Dzięki lokalizacji na wysokości około 100 metrów nad poziomem morza, większość rezydencji oferuje panoramiczne widoki na morze, park i góry.  Kompleks łączy format miejskiej nieruchomości ze spokojniejszą, prywatną atmosferą. Nie ma tu gęstej zabudowy pierwszej linii brzegowej ani zgiełku turystycznego centrum Tivatu, a jednocześnie dojazd do promenady, restauracji i Porto Montenegro zajmuje zaledwie kilka minut.  Główne cechy kompleksu: 3 budynki mieszkalne: A, B i Cformaty od kawalerek po apartamenty z 2 sypialniamilokale usługowe na parterzeparking podziemnypomieszczenia gospodarczezamknięty wjazd na teren kompleksubudynki mieszkalne o wysokości parteru + 4 piętranowoczesna architektura z panoramicznymi przeszkleniamigotowe wykończenie wnętrz mieszkańzakończenie budowy zaplanowano na koniec 2027 rokuInfrastruktura kompleksu: duży basen odkrytybasen panoramiczny na dachu budynku Bsala fitnessbieżniaplac zabaw dla dziecirecepcjasystem monitoringu CCTVFirma zarządzająca kompleksem supermarket na terenie obiektuaptekalokale usługowe dla codziennych potrzeb mieszkańców O mieszkaniach: Układy zostały zaprojektowane z naciskiem na naturalne oświetlenie, duże okna oraz otwarte widoki na zatokę i górski krajobraz Tivatu. W wykończeniu przewidziano: system ogrzewania i klimatyzacji Carrier A+francuski parkiet drewnianyaluminiowe okna z podwójnymi szybamiwłoska ceramika w kuchniach i łazienkacharmatura łazienkowa Laufenbaterie Hansgrohepakiety meblowe dostępne na życzenie O dzielnicy Tivat: Tivat jest uważany za jedno z najbardziej poszukiwanych miast na wybrzeżu Czarnogóry dzięki nowoczesnej infrastrukturze, międzynarodowej marinie i całorocznemu popytowi na nieruchomości. W pobliżu znajduje się Porto Montenegro — największy luksusowy kompleks jachtowy w kraju z restauracjami, butikami, infrastrukturą sportową i promenadą. Lokalizacja: centrum Tivatu — około 2 kmPorto Montenegro — około 2,5 kmmorze i promenada — około 800 mplaże — około 800 mlotnisko Tivat — około 1,3 kmlotnisko Dubrownik — około 52 kmlotnisko Podgorica — około 88 km Potencjał inwestycyjny: Tivat pozostaje jednym z najbardziej aktywnych rynków nieruchomości w Czarnogórze dzięki rozwojowi Porto Montenegro, ograniczonej liczbie nowych projektów i stabilnemu popytowi międzynarodowemu. Kompleks jest przeznaczony zarówno do stałego zamieszkania, jak i do zakupów inwestycyjnych z myślą o późniejszym wynajmie. Format nowoczesnego kompleksu mieszkalnego z własną infrastrukturą i bliskością lotniska czyni obiekt atrakcyjnym dla długoterminowych inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Parkside Residence
Tivat, Czarnogóra
od
$115,528
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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