Kompleks mieszkalny Parkside Residence

Kompleks mieszkaniowy Parkside Residences, położony w dzielnicy Mrčevac, w Tivacie. Projekt znajduje się na wzniesieniu pośród śródziemnomorskiej zieleni, około 2 km od centrum miasta i w pobliżu wybrzeża Zatoki Tivatskiej. Dzięki lokalizacji na wysokości około 100 metrów nad poziomem morza, większość rezydencji oferuje panoramiczne widoki na morze, park i góry. Kompleks łączy format miejskiej nieruchomości ze spokojniejszą, prywatną atmosferą. Nie ma tu gęstej zabudowy pierwszej linii brzegowej ani zgiełku turystycznego centrum Tivatu, a jednocześnie dojazd do promenady, restauracji i Porto Montenegro zajmuje zaledwie kilka minut. Główne cechy kompleksu: 3 budynki mieszkalne: A, B i Cformaty od kawalerek po apartamenty z 2 sypialniamilokale usługowe na parterzeparking podziemnypomieszczenia gospodarczezamknięty wjazd na teren kompleksubudynki mieszkalne o wysokości parteru + 4 piętranowoczesna architektura z panoramicznymi przeszkleniamigotowe wykończenie wnętrz mieszkańzakończenie budowy zaplanowano na koniec 2027 rokuInfrastruktura kompleksu: duży basen odkrytybasen panoramiczny na dachu budynku Bsala fitnessbieżniaplac zabaw dla dziecirecepcjasystem monitoringu CCTVFirma zarządzająca kompleksem supermarket na terenie obiektuaptekalokale usługowe dla codziennych potrzeb mieszkańców O mieszkaniach: Układy zostały zaprojektowane z naciskiem na naturalne oświetlenie, duże okna oraz otwarte widoki na zatokę i górski krajobraz Tivatu. W wykończeniu przewidziano: system ogrzewania i klimatyzacji Carrier A+francuski parkiet drewnianyaluminiowe okna z podwójnymi szybamiwłoska ceramika w kuchniach i łazienkacharmatura łazienkowa Laufenbaterie Hansgrohepakiety meblowe dostępne na życzenie O dzielnicy Tivat: Tivat jest uważany za jedno z najbardziej poszukiwanych miast na wybrzeżu Czarnogóry dzięki nowoczesnej infrastrukturze, międzynarodowej marinie i całorocznemu popytowi na nieruchomości. W pobliżu znajduje się Porto Montenegro — największy luksusowy kompleks jachtowy w kraju z restauracjami, butikami, infrastrukturą sportową i promenadą. Lokalizacja: centrum Tivatu — około 2 kmPorto Montenegro — około 2,5 kmmorze i promenada — około 800 mplaże — około 800 mlotnisko Tivat — około 1,3 kmlotnisko Dubrownik — około 52 kmlotnisko Podgorica — około 88 km Potencjał inwestycyjny: Tivat pozostaje jednym z najbardziej aktywnych rynków nieruchomości w Czarnogórze dzięki rozwojowi Porto Montenegro, ograniczonej liczbie nowych projektów i stabilnemu popytowi międzynarodowemu. Kompleks jest przeznaczony zarówno do stałego zamieszkania, jak i do zakupów inwestycyjnych z myślą o późniejszym wynajmie. Format nowoczesnego kompleksu mieszkalnego z własną infrastrukturą i bliskością lotniska czyni obiekt atrakcyjnym dla długoterminowych inwestycji.