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Nowe budynki na sprzedaż w Budva Municipality

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Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Pokaż wszystko Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Apart - hotel Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan
Przno, Czarnogóra
od
$322,198
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 41–112 m²
13 obiekty nieruchomości 13
🌊Alivia Hotel & Residences, Sveti StefanPremium apartamenty nad morzem z gwarantowaną 8% roczny zyskAlivia Hotel & Residences to ekskluzywny hotel w samym sercu Czarnogóry, w legendarnej zatoce Sveti Stefan. Jest to więcej niż tylko dom nad morzem - jest pełnowymiarowym narzędziem inwestycyj…
Deweloper
Mereha Developments
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Deweloper
Mereha Developments
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Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Flayt
Zespół mieszkaniowy Flayt
Boreti, Czarnogóra
od
$166,469
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 53–67 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Можно купить в ипотеку от банка на 15 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка ( для граждан России и нерезидентов. Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.8 – 67.0
176,845 – 264,231
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Zespół mieszkaniowy Kompleks mieszkaniowy w Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$171,527
Turystyczny kompleks apartamentowy w Becici — jednej z najbardziej poszukiwanych miejscowości wypoczynkowych Riwiery Budwańskiej, zaledwie kilka minut spacerem od promenady i plaży. Architektura budynku łączy okładziny z naturalnego kamienia i drewnianych paneli z panoramicznymi balkonami na…
Agencja
MD Realty
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Zespół mieszkaniowy ЖК Dubovica
Budva, Czarnogóra
od
$96,166
Rok realizacji 2026
Nowy kompleks mieszkalny butikowy format w okolicy Dubovica, Budva - spokojne zielone zbocze kilka minut od centrum miasta, z dala od zgiełku turystycznego, ale z szybkim wyjściem do całej infrastruktury wybrzeża. Dom jest kompaktowym 5-piętrowym budynkiem: piwnica i pierwszy poziom są zarez…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Zespół mieszkaniowy Adriatic pearl resort II
Denjasi Cesminovo, Czarnogóra
od
$297,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z widokiem na morze w zamkniętym kompleksie elitySprzedaż mieszkań z oddzielną sypialnią w prywatnym kompleksie klasy premium.Idealny do życia i inwestowania.✨ O kompleksie:• Terytorium zamknięte• Parking jest wliczone w cenę• Atlas z widokiem na zachód słońca 🌇• Obszar SPA• Prze…
Agencja
Montenegro Intel city
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Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Zespół mieszkaniowy New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Czarnogóra
od
$191,598
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 52–84 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Brand- nowy, nowoczesny budynek mieszkalny w popularnym kurorcie Bečići. Budynek znajduje się na Adriatyku autostrady, zaledwie 10 minut jazdy od centrum Budva. W pobliżu znajduje się supermarket i restauracje z owocami morza. Jest to piąty budynek w nowym rozwoju przez tego samego deweloper…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0
210,041
Mieszkanie 3 pokoi
84.0
339,296
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Pokaż wszystko Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Apart - hotel Luxury apartments in Dukley Gardens — first line to the sea!
Budva, Czarnogóra
od
$1,03M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe apartamenty w Dukley Gardens - pierwsza linia do morza!Apartamenty o powierzchni 133 m ² z bezpośrednim widokiem na Adriatyk.Wyposażenie: dwie sypialnie, dwie łazienki (wanna i prysznic), salon z dużym stołem jadalnym, kuchnia w pełni wyposażona w urządzenia i szafkę na wino.Infras…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Zespół mieszkaniowy New Becici - 60K
Boreti, Czarnogóra
od
$144,098
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 42–57 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks Bečići 60K to nie tylko nowe osiedle, ale prawdziwe miasteczko wypoczynkowe w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Riwiery Budvańskiej. Położone na wzgórzu zaledwie trzysta metrów od plaży, zajmuje działkę o powierzchni około 60 000 m² i składa się z kilku nowoczesnych budy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0 – 57.5
144,215 – 212,201
Mieszkanie
42.0
152,337
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Zespół mieszkaniowy Blizikuce Hills - Pool Residences
Sveti Stefan, Czarnogóra
od
$634,225
Powierzchnia 295 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blizikuće Hills Pool Residences — kompleks mieszkalny składający się z 9 domów szeregowych na Riwierze Budwańskiej, z panoramicznym widokiem na wyspę Sveti Stefan, morze i góry. Kompleks został stworzony jako połączenie luksusowego życia, otoczenia przyrody i przemyślanej infrastruktury dla …
Agencja
MD Realty
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Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Pokaż wszystko Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Apartamentowiec FOR SALE! Apartments with a direct sea view in Bečići!
Becici, Czarnogóra
od
$152,798
Opcje wykończenia Gotowe
Za sprzedaż! Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w Bečići!Nowy budynek mieszkalny ukończony w 2020 r. - budowa wysokiej jakości w nowoczesnej okolicy w pobliżu kompleksu Monte Dreams. Budynek jest w 80% zajęty.Morze jest oddalone zaledwie 800 m, z sklepami i wszelką niezbędną infras…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Zespół mieszkaniowy Skyline Becici
Becici, Czarnogóra
od
$230,385
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 29–50 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 50.0
230,814 – 300,058
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Zespół mieszkaniowy Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$633,628
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 12
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
New condo hotel under construction right on the beachfront in Becici in the center of Budva Riviera – the most developed and attractive to tourist part of the coast of Montenegro.   Hotel has direct access to the 2 kilometers long beach which is considered the most beautiful in Montenegr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
630,122
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bečići
Zespół mieszkaniowy Bečići
Becici, Czarnogóra
od
$144,778
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty na sprzedaż przez morze w Bečići - Tylko 350 Metrów od Promenady!Ceny od 81000 EURApartamenty w nowym kompleksie zaledwie 350 metrów od wybrzeża Azure Bečići, w pobliżu najlepszych plaż, restauracji i prestiżowych hoteli, takich jak Splendid i Iberostar 4 *. Tutaj atmosfera kuror…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Zespół mieszkaniowy Anatolia Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$267,528
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 72–210 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Anatolia — nowoczesny kompleks mieszkaniowy w miejscowości Bečići, na Riwierze Budwańskiej, położony na niewielkim wzniesieniu w odległości 300–400 metrów od morza. Projekt łączy cztery budynki o różnej wysokości i łączy rozwiniętą infrastrukturę wewnętrzną, panoramiczne widoki na morze i gó…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
267,744
Mieszkanie 2 pokoi
88.0 – 210.0
294,288 – 461,628
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Blizikuce
Radenovici, Czarnogóra
od
$5,043
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Początek sprzedaży mieszkań w zamkniętym kompleksie, w elitarnej miejscowości Blizikuche12 km od centrum BudvaZaletą kompleksu jest to, że znajduje się w miejscu, gdzie spotykają się róże wiatraka, gdzie jest gwarantowany widły na morzu i cichej okolicy.Kompleks znajduje się na terytorium 25…
Agencja
Montenegro Intel city
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Zespół mieszkaniowy New residential complex with sea view in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$217,199
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks będzie położony na zboczu Riwiery Budva, w Bečići, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Oddalenie od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności tworzą atmosferę relaksu i spokoju. Górskie powietrze nie tylko w lecie tworzy przyjemne chło…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
260,019
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Zespół mieszkaniowy New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Czarnogóra
od
$162,067
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 47–77 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny "ROYAL CENTRALNY RESIDENCE" znajduje się w samym sercu Budvy, opracowany przez wiodącego dewelopera Riwiery Budva. Projekt wyróżnia się doskonałą lokalizacją i elegancką architekturą. Oferuje nowoczesny styl, przestronne pokoje i wysokiej jakości prace budowlane i wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
273,918
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
435,430
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Zespół mieszkaniowy Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Czarnogóra
od
$224,703
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 92–140 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Na sprzedaż 3 penthouse'y w Bečići na 7. piętrze z panoramicznym widokiem na morze. Ekskluzywna lokalizacja w pobliżu najlepszej piaszczystej plaży w Czarnogórze, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli. Trzy penthouse'y zajmują całe piętro. Z każdego z nich jest indywidualne wyjście na …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
92.0
225,044
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 140.0
271,206 – 340,450
Agencja
Red Feniks Montenegro
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Agencja
Red Feniks Montenegro
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Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Zespół mieszkaniowy New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Czarnogóra
od
$768,151
Powierzchnia 107–137 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny hotel na nabrzeżu. Condo- hotel jest nowoczesnym projektem rozwojowym, komfortowo położony w Rafailovici na Riwierze Budva - najbardziej rozwiniętym i atrakcyjnym miejscem turystycznym w Czarnogórze. Apartamenty znajdują się bezpośrednio na wybrzeżu Adriatyku i na 2 km piaszc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
812,465
Mieszkanie 3 pokoi
137.0
1,00M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Zespół mieszkaniowy Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Czarnogóra
od
$232,775
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Onia Hills Resort & Residences oferuje niezwykły wybór 55 jednopokojowych i 10 dwupokojowych w pełni umeblowane rezydencje, w zakresie od 63 do 92 metrów kwadratowych. Każdy dom łączy wzornictwo, wysokiej jakości materiały i wyjątkowe wykończenia z praktyczną funkcjonalnością
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Zespół mieszkaniowy Alivia Boutique Residences
Przno, Czarnogóra
od
$326,914
Rok realizacji 2026
1 obiekt nieruchomości 1
Alivia Hotel & Residences to kompleks apartamentów premium oraz infrastruktury hotelowej, położony w pobliżu Sveti Stefan na Riwierze Budwańskiej. Projekt łączy w sobie możliwości zamieszkania na własny użytek, wypoczynku nad morzem oraz czerpania dochodów z wynajmu w jednej z najbardziej pr…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Zespół mieszkaniowy Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$885,113
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 87–172 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy luksusowy 5-gwiazdkowy hotel znajduje się w Budva, Czarnogóra 10 metrów od morza. Cechą charakterystyczną kompleksu jest jego ekskluzywna lokalizacja na pierwszej linii, panoramiczne okna z widokiem na morze i obecność własnej infrastruktury.W sumie hotel posiada 88 pokoi i apartamentów…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
1,21M
Mieszkanie 3 pokoi
172.0
2,43M
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Zespół mieszkaniowy Ziloj kompleks v Budve
Budva, Czarnogóra
od
$198,511
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
W Budva, w obszarze Dubovica Luxury, uruchomiono nowy projekt mieszkaniowy, który łączy wysoki poziom komfortu i doskonałej lokalizacji - tylko w odległości spaceru są Uniwersytet i nowoczesne centrum handlowe Mega Mall.Kompleks przeznaczony jest dla 38 apartamentów różnego typu: od przytuln…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Zespół mieszkaniowy Belvedere Residence
Boreti, Czarnogóra
od
$100,323
Powierzchnia 27–199 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Belvedere Residence w Bečići to nowoczesny kompleks mieszkaniowy na Riwierze Budvańskiej, położony około 3 km od Budvy, w zasięgu spaceru od morza, promenady i całej infrastruktury kurortowej tej okolicy. Kompleks został otwarty w 2016 roku i postrzegany jest nie tylko jako miejsce sezonoweg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
256,203
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 96.0
421,235 – 444,317
Mieszkanie
36.0
171,956
Condo
27.0
111,945
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Zespół mieszkaniowy Sea view apartments in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$217,976
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53–78 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Apartamenty z widokiem na morze w Budva.Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w najbardziej prestiżowej dzielnicy Budva, zaledwie 550 metrów od plaży. Kompleks łączy w sobie nowoczesny śródziemnomorski design, zaawansowane technologie budowlane oraz maksymalny komfort życia i relaksu.Główne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0
210,827
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
316,519
Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Zespół mieszkaniowy Pervaa linia mora v Cernogorii rassrocka bez procentov i vozmoznost oplatoj kriptovalutoj
Rafailovici, Czarnogóra
od
$304,845
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowy kompleks Seafront w Becici, BudvaRozmieszczenie: Becici, Budva, CzarnogóraPowierzchnia całkowita: 40,800 m ²Format: 142 rezydencje i 154 pokoje hoteloweNiezawodny deweloper z potwierdzonymi wynikami udanych projektów w Czarnogórze.Doskonała mieszanka przybrzeżnego luksusu, komfortu…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Czarnogóra
od
$627,443
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Nowy klatkowy kompleks kamienic z 3 i 4 sypialniami.Projekt znajduje się na Riwierze Budva, w cichym, odosobnionym miejscu Blizikuce, obok Sveti Stefana. Budowa jest realizowana przez przedsiębiorstwo, które zbudowało i z powodzeniem zrealizowało kilka projektów w Czarnogórze. Wszystkie domy…
Agencja
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Czarnogóra
od
$124,655
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w nowym kompleksie zaledwie 350 metrów od wybrzeża Azure Bečići, w pobliżu najlepszych plaż, restauracji i prestiżowych hoteli, takich jak Splendid i Iberostar 4 *. Tutaj atmosfera kurortu doskonale łączy się z komfortem życia miasta - idealnym rozwiązaniem dla inwestycji lub sta…
Agencja
DOO MNG Built
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Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Zespół mieszkaniowy Bellemond Residence
Becici, Czarnogóra
od
$330,950
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 47–77 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bellemond Residence – ekskluzywny kompleks mieszkaniowy w Bečici Bellemond Residence znajduje się w miejscowości Bečici, na Riwierze Budvańskiej. Budynek stoi w pierwszej linii – zaledwie kilka kroków od morza, a wszelka zabudowa przed nim jest zakazana. Do piaszczystej plaży jest tylko 150 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0 – 49.0
331,218 – 375,073
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
563,186
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Zespół mieszkaniowy A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Czarnogóra
od
$380,329
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 64–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy ekskluzywny projekt na Riwierze Budva w miejscowości Reževići.Idealna lokalizacja dla inwestycji i życia.Projekt znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Riwiery Budva, oferując unikalne połączenie naturalnego piękna, odosobnienia i rozwiniętej infrastruktury. Panoramic…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.0
386,919
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
524,928
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
Zespół mieszkaniowy Lenara Residence
43 b, Czarnogóra
od
$212,754
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 46–133 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0
212,926
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 133.0
304,097 – 1,22M
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Zespół mieszkaniowy New modern complex on the first line in Becici
Becici, Czarnogóra
od
$293,050
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 69–116 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici - idealne miejsce dla tych, którzy chcą żyć blisko morza i cieszyć się pięknym widokiem na morze. Odległość od piaszczystej plaży wynosi tylko 150 metrów.Kompleks posiada 10 pięter z 8 apartamentami na piętrze z widokiem na morze i góry. Lokalizac…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
320,831
Mieszkanie 2 pokoi
116.0
542,413
Agencja
VALUE.ONE
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VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Zespół mieszkaniowy Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Czarnogóra
od
$134,418
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 11
Kompleks mieszkalny w Becici jest unikalnym projektem harmonijnie połączonym w malownicze górskie krajobrazy, z pięknym widokiem na morze i otoczonym zielonymi przestrzeniami. Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów wybrzeża Czarnogóry, zaledwie kilka minut spacere…
Agencja
MD Realty
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Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Zespół mieszkaniowy New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Czarnogóra
od
$100,475
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 46–168 m²
3 obiekty nieruchomości 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.0 – 168.0
170,101 – 623,641
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
343,451
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Zespół mieszkaniowy New luxury residential building in Budva
Budva, Czarnogóra
od
$271,038
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy kompleks mieszkalny klasy premierowej w Budwie. Kompleks znajduje się w obrębie miasta, na malowniczym wzgórzu. Lokalizacja ta oferuje mieszkańcom wygodny i łatwy dostęp do rozległej infrastruktury Budva (w promieniu 200 metrów, znajdziesz sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoły i urządz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
303,449
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
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Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Zespół mieszkaniowy Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Czarnogóra
od
$583,863
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 66–119 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Riviera kompleks mieszkalny i pięciogwiazdkowy hotel - luksus mieszkalny nad brzegiem Adriatyku.Riwiera jest ucieleśnieniem stylu życia premium w samym sercu Riwiery Budva. Unikalna lokalizacja na nabrzeżu morza, współczesna architektura Grupy Projektowej "Ški Design Group" oraz drobiazgowo …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
66.0
584,998
Mieszkanie 3 pokoi
119.0
874,208
Agencja
VALUE.ONE
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Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
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Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Pokaż wszystko Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Apartamentowiec VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Czarnogóra
od
$164,636
Kompleks VUELO SOBRE BECICI (w tłumaczeniu z hiszpańskiego „lot nad Becici”) znajduje się na zboczu wzgórza Riwiery Budva, w Becici, w malowniczym, ekologicznie czystym miejscu z unikalnym krajobrazem miejskim. Odległość od miejskiego hałasu, a także obfitość roślinności, tworzą atmosferę re…
Agencja
Montenegro Intel city
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Kompleks turystyczny s apartamentami v Becici
Kompleks turystyczny s apartamentami v Becici
Kompleks turystyczny s apartamentami v Becici
Kompleks turystyczny s apartamentami v Becici
Becici, Czarnogóra
od
$113,355
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Becici z widokiem na morze i własną infrastrukturąNa sprzedaż jest nowa nieruchomość mieszkalna w prestiżowej okolicy Becici, zaledwie kilka minut od morza. Kompleks wyróżnia się dobrze przemyślaną architekturą, wysoką jakością konstrukcji i dostępnością włas…
Agencja
MD Realty
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Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Pokaż wszystko Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Kompleks turystyczny Zhiloy kompleks v Bechichi
Boreti, Czarnogóra
od
$192,931
Liczba kondygnacji 6
od 07.01.2024 do 07.07.2024 – 10% zniżki! SUPERAKCJA Witamy w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym w Becici! Położony na zboczu malowniczego wzgórza, w przyjaznej dla środowiska okolicy, nasz kompleks oferuje idealne połączenie spokoju i komfortu. Tutaj można podziwiać wspaniałe wid…
Agencja
MD Realty
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Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Apartamentowiec Budva novye Bechichi
Becici, Czarnogóra
od
$149,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Продаётся квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60m2 в новостройке, z 2 спальнями, 2 террасами i 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Agencja
Montenegro Intel city
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Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Pokaż wszystko Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Apart - hotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Czarnogóra
od
$217,435
Powierzchnia 44–189 m²
19 obiekty nieruchomości 19
Hotel Harmony Apart położony jest w samym sercu Czarnogóry, w elitarnej dzielnicy Riwiery Budwan na półwyspie Zaval, który był jednym z chronionych zakątków nietkniętej przyrody. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i czystej, zadbanej plaży. Wszystkie tarasy oferują wspaniały…
Deweloper
MS Invest
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Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Apartamentowiec Mnogokvartirnyy zhiloy dom BUDVA
Budva, Czarnogóra
od
$176,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 64 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż w domu w budowie mieszkanie o powierzchni 65 m2 znajduje się na 1 piętrze i posiada własny ogromny taras o powierzchni 20 metrów, który nie jest wliczony w cenę 2 sypialnie 1 łazienka Cena mkw. 2500 m Dom ma być gotowy w 2024 roku Przy zakupie nie płacisz 3% podatku
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
64.0
271,206
Agencja
Montenegro Intel city
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Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Apartamentowiec Deluxe estate Budva
Budva, Czarnogóra
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 51–78 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Kompleks DELUXE ESTATE BUDVADELUXE ESTATE reprezentuje najbardziej istotny format rynku europejskiego — przytulneapartamenty od 34 m² z funkcjonalnymi rozwiązaniami planistycznymi.LokalizacjaJedna z najbardziej spektakularnych i wygodnych lokalizacji w mieście Budva.BUDVA słusznie uważana je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0 – 55.6
187,719 – 216,196
Mieszkanie 2 pokoi
78.2
287,744
Deweloper
Deluxe estate Montenegro
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Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Apartamentowiec Apartment for sale in a popular place in Budva
Becici, Czarnogóra
od
$2,500
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Agencja
Montenegro Intel city
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Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Pokaż wszystko Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Apartamentowiec WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Czarnogóra
od
$125,815
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 88–115 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Przedstawiamy Państwu nowy, ekscytujący kompleks mieszkaniowy położony w malowniczej miejscowości wypoczynkowej Becici. Ten projekt jest ucieleśnieniem marzenia o domu nad morzem, oferując większość mieszkań z niezrównanym widokiem na morze. Zbudowany przy użyciu zaawansowanych technologi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
114.7
400,404
Mieszkanie 3 pokoi
88.0
264,021 – 284,330
Agencja
MD Realty
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Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż w elitarnej wiosce. Blisko, z niesamowitym widokiem na morze i góry Powierzchnia działki 403 m2 Powierzchnia domu 231 m2 2 miejsca parkingowe Basier 7×5m Dom został zbudowany z uwzględnieniem cech sejsmologicznych kraju, z materiałów wysokiej jakości Średni koszt wyna…
Agencja
Montenegro Intel city
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Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Zespół mieszkaniowy Vidikovac
Budva, Czarnogóra
od
$216,750
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty 1+1, 2+1, 3+1 o powierzchni od  Na sprzedaż apartamenty o powierzchni od 52 do 112  m2 w powstającym nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym klasy Business Plus z basenem i ogrodzonym terenem, zlokalizowanym w nowej, malowniczej okolicy Tivat Donja Lastva. Apartamenty zlokalizowane …
Agencja
Montenegro Intel city
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Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Dom klubowy BUDVA CENTAR
Budva, Czarnogóra
od
$228,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
#na sprzedaż #budva #nowy budynek APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ w BUDVA CENTAR? Lokalizacja: Centrum Budvy Do morza i na Stare Miasto : 5 minut pieszo Elitarny kompleks mieszkaniowy BUDVA CENTAR położony jest także w bliskiej odległości od atrakcji turystycznych (luksusowe plaże, restau…
Agencja
Montenegro Intel city
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Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Pokaż wszystko Dom klubowy Verona house
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Sprzedaż w nowym domu, na przedmieściach Budva Lastva6 apartamenty 79 m2,3 sypialnie i pokój dzienny z 2 łazienkami i basenemW pobliżu sklepy, Technomax, stacja benzynowaCentrum handlowe 10 minut3 procent podatku jest płacony przez kupującego!Cena 107,500 euro
Agencja
Montenegro Intel city
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