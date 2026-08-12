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Nowe budynki na sprzedaż w Ulcinj Municipality

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Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Zespół mieszkaniowy Porta Rai — exclusive beachfront residences on the Adriatic
Ulcinj, Czarnogóra
od
$244,662
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Porta Rai - ekskluzywne rezydencje nad morzem nad AdriatykiemPorta Rai jest nowym premium rozwoju mieszkalnego i inwestycyjnego na wybrzeżu Czarnogóry, położony na legendarnej Velika Plaža, najdłuższej piaszczystej plaży na Adriatyku. Projekt łączy w sobie luksusowy nadmorski styl życia, pię…
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Agencja
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