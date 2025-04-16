Kompleks mieszkalny Skyline Becici

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Nowoczesny kompleks mieszkalny Skyline Apartments znajduje się w Becici - jednym z najbardziej popularnych obszarów wypoczynkowych na Riwierze Budva, bezpośrednio nad morzem.
Projekt jest nowoczesny budynek mieszkalny z apartamentami, koncentruje się na komfortowe życie i odpoczynek w pobliżu wybrzeża. Kompleks ma dobrą lokalizację, panoramiczne widoki i funkcjonalne układy apartamentów.
Apartamenty są wyposażone w kuchnie, strefy rekreacyjne i łazienki, co sprawia, że są wygodne zarówno dla krótkoterminowego i długoterminowego pobytu.
Na terytorium kompleksu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
otwarty basen bezpośredni dostęp do plaży Wi- Fi i nowoczesna komunikacja i wygodne grupy wejścia Kompleks koncentruje się na wygodnym codziennym życiu i odpoczynku nad morzem.