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Kompleks mieszkalny Skyline Becici

Becici, Czarnogóra
od
$229,450
;
9
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ID: 38112
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 7
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici
  • Adres
    Jadranski put

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowoczesny kompleks mieszkalny Skyline Apartments znajduje się w Becici - jednym z najbardziej popularnych obszarów wypoczynkowych na Riwierze Budva, bezpośrednio nad morzem. Projekt jest nowoczesny budynek mieszkalny z apartamentami, koncentruje się na komfortowe życie i odpoczynek w pobliżu wybrzeża. Kompleks ma dobrą lokalizację, panoramiczne widoki i funkcjonalne układy apartamentów. Apartamenty są wyposażone w kuchnie, strefy rekreacyjne i łazienki, co sprawia, że są wygodne zarówno dla krótkoterminowego i długoterminowego pobytu. Na terytorium kompleksu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: otwarty basen bezpośredni dostęp do plaży Wi- Fi i nowoczesna komunikacja i wygodne grupy wejścia Kompleks koncentruje się na wygodnym codziennym życiu i odpoczynku nad morzem.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 47.0 – 50.0
Cena za m², USD 4,882 – 5,966
Cena mieszkania, USD 229,450 – 298,285

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Skyline Becici
Becici, Czarnogóra
od
$229,450
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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