Kompleks mieszkalny Premium complex in the center of Tivat

Kompleks Premium w centrum Tivat.
Nowoczesny premium kompleks mieszkalny i handlowy położony w samym sercu Tivat, zaledwie kilka minut od słynnej przystani Porto Montenegro. Projekt przeznaczony jest dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia, nowoczesną architekturę, rozwiniętą infrastrukturę i atrakcyjne możliwości inwestycyjne na wybrzeżu Adriatyku.
Standardowa specyfikacja apartamentów obejmuje:
• Designer Gaggenau kuchnie;
• Osprzęt i wyposażenie łazienkowe Hansgrohe i Laufen;
• Podłoga Premium Weitzer Parkett;
• Budowa szaf;
• Zintegrowany system klimatyzacji;
• Wspaniały widok na Morze Adriatyckie, okoliczne góry oraz prestiżową marinę Porto Montenegro z okien i tarasów.
Infrastruktura i usługi:
• Basen panoramiczny na dachu;
• Parking podziemny;
• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami;
• Społeczność oddana i bezpieczna;
• Concierge service.
Infrastruktura handlowa:
Kompleks składa się z 12 jednostek komercyjnych premium, w tym:
• Winiarnia i znakomita restauracja;
• Luksusowe butiki i sklepy premium;
• Centrum zdrowia i urody;
• Usługi stomatologiczne i wellness;
• Apteka i niezbędne usługi dla codziennych potrzeb mieszkańców.
Nowoczesne pomieszczenia biurowe zapewniają komfortowe i prestiżowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Prestiżowa lokalizacja:
Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Tivat, oferując szybki dostęp do wszystkich kluczowych obiektów infrastruktury.
W pobliżu znajdziesz:
• Porto Czarnogóra i jej światowej klasy marina jachtów;
• Dobre restauracje i urocze kawiarnie;
• Międzynarodowe luksusowe marki i butiki;
• Plaże i nadbrzeżne promenady;
• Międzynarodowe lotniska.
Plan płatności:
Dostępny jest elastyczny plan płatności oparty na stażu:
• 30% ceny zakupu po podpisaniu umowy;
• 25% po zakończeniu głównych robót budowlanych;
• 25% po zakończeniu fasady i montażu okien;
• pozostałe saldo po przekazaniu nieruchomości (etap pod klucz).
Potencjał inwestycyjny
Tivat jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących rynków nieruchomości w Europie. Dzięki ciągłemu rozwojowi infrastruktury turystycznej, silnemu popytowi na wynajem i stałemu wzrostowi wartości nieruchomości zakup nieruchomości w tym kompleksie stanowi nie tylko okazję do komfortowego życia na wybrzeżu, ale także solidną długoterminową inwestycję.
Rozwój ten łączy nowoczesną architekturę, usługi premium i unikalną lokalizację w samym sercu Adriatyku.