Kompleks mieszkalny Premium complex in the center of Tivat

Kompleks Premium w centrum Tivat.

Nowoczesny premium kompleks mieszkalny i handlowy położony w samym sercu Tivat, zaledwie kilka minut od słynnej przystani Porto Montenegro. Projekt przeznaczony jest dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia, nowoczesną architekturę, rozwiniętą infrastrukturę i atrakcyjne możliwości inwestycyjne na wybrzeżu Adriatyku.

Standardowa specyfikacja apartamentów obejmuje:

• Designer Gaggenau kuchnie;

• Osprzęt i wyposażenie łazienkowe Hansgrohe i Laufen;

• Podłoga Premium Weitzer Parkett;

• Budowa szaf;

• Zintegrowany system klimatyzacji;

• Wspaniały widok na Morze Adriatyckie, okoliczne góry oraz prestiżową marinę Porto Montenegro z okien i tarasów.

Infrastruktura i usługi:

• Basen panoramiczny na dachu;

• Parking podziemny;

• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami;

• Społeczność oddana i bezpieczna;

• Concierge service.

Infrastruktura handlowa:

Kompleks składa się z 12 jednostek komercyjnych premium, w tym:

• Winiarnia i znakomita restauracja;

• Luksusowe butiki i sklepy premium;

• Centrum zdrowia i urody;

• Usługi stomatologiczne i wellness;

• Apteka i niezbędne usługi dla codziennych potrzeb mieszkańców.

Nowoczesne pomieszczenia biurowe zapewniają komfortowe i prestiżowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Prestiżowa lokalizacja:

Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Tivat, oferując szybki dostęp do wszystkich kluczowych obiektów infrastruktury.

W pobliżu znajdziesz:

• Porto Czarnogóra i jej światowej klasy marina jachtów;

• Dobre restauracje i urocze kawiarnie;

• Międzynarodowe luksusowe marki i butiki;

• Plaże i nadbrzeżne promenady;

• Międzynarodowe lotniska.

Plan płatności:

Dostępny jest elastyczny plan płatności oparty na stażu:

• 30% ceny zakupu po podpisaniu umowy;

• 25% po zakończeniu głównych robót budowlanych;

• 25% po zakończeniu fasady i montażu okien;

• pozostałe saldo po przekazaniu nieruchomości (etap pod klucz).

Potencjał inwestycyjny

Tivat jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących rynków nieruchomości w Europie. Dzięki ciągłemu rozwojowi infrastruktury turystycznej, silnemu popytowi na wynajem i stałemu wzrostowi wartości nieruchomości zakup nieruchomości w tym kompleksie stanowi nie tylko okazję do komfortowego życia na wybrzeżu, ale także solidną długoterminową inwestycję.

Rozwój ten łączy nowoczesną architekturę, usługi premium i unikalną lokalizację w samym sercu Adriatyku.