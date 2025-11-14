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Kompleks mieszkalny Premium complex in the center of Tivat

Tivat, Czarnogóra
od
$592,165
;
17
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ID: 38156
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2766
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Miasteczko
    Tivat

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
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Kompleks Premium w centrum Tivat.

Nowoczesny premium kompleks mieszkalny i handlowy położony w samym sercu Tivat, zaledwie kilka minut od słynnej przystani Porto Montenegro. Projekt przeznaczony jest dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia, nowoczesną architekturę, rozwiniętą infrastrukturę i atrakcyjne możliwości inwestycyjne na wybrzeżu Adriatyku.

Standardowa specyfikacja apartamentów obejmuje:
• Designer Gaggenau kuchnie;
• Osprzęt i wyposażenie łazienkowe Hansgrohe i Laufen;
• Podłoga Premium Weitzer Parkett;
• Budowa szaf;
• Zintegrowany system klimatyzacji;
• Wspaniały widok na Morze Adriatyckie, okoliczne góry oraz prestiżową marinę Porto Montenegro z okien i tarasów.

Infrastruktura i usługi:
• Basen panoramiczny na dachu;
• Parking podziemny;
• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami;
• Społeczność oddana i bezpieczna;
• Concierge service.

Infrastruktura handlowa:
Kompleks składa się z 12 jednostek komercyjnych premium, w tym:
• Winiarnia i znakomita restauracja;
• Luksusowe butiki i sklepy premium;
• Centrum zdrowia i urody;
• Usługi stomatologiczne i wellness;
• Apteka i niezbędne usługi dla codziennych potrzeb mieszkańców.

Nowoczesne pomieszczenia biurowe zapewniają komfortowe i prestiżowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Prestiżowa lokalizacja:

Kompleks znajduje się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Tivat, oferując szybki dostęp do wszystkich kluczowych obiektów infrastruktury.

W pobliżu znajdziesz:
• Porto Czarnogóra i jej światowej klasy marina jachtów;
• Dobre restauracje i urocze kawiarnie;
• Międzynarodowe luksusowe marki i butiki;
• Plaże i nadbrzeżne promenady;
• Międzynarodowe lotniska.

Plan płatności:
Dostępny jest elastyczny plan płatności oparty na stażu:
• 30% ceny zakupu po podpisaniu umowy;
• 25% po zakończeniu głównych robót budowlanych;
• 25% po zakończeniu fasady i montażu okien;
• pozostałe saldo po przekazaniu nieruchomości (etap pod klucz).

Potencjał inwestycyjny

Tivat jest jednym z najszybciej rozwijających się i najbardziej obiecujących rynków nieruchomości w Europie. Dzięki ciągłemu rozwojowi infrastruktury turystycznej, silnemu popytowi na wynajem i stałemu wzrostowi wartości nieruchomości zakup nieruchomości w tym kompleksie stanowi nie tylko okazję do komfortowego życia na wybrzeżu, ale także solidną długoterminową inwestycję.

Rozwój ten łączy nowoczesną architekturę, usługi premium i unikalną lokalizację w samym sercu Adriatyku.

Lokalizacja na mapie

Tivat, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Kompleks mieszkalny Premium complex in the center of Tivat
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$592,165
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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