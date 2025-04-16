  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Budva
  4. Kompleks mieszkalny Ziloj kompleks v Budve

Kompleks mieszkalny Ziloj kompleks v Budve

Budva, Czarnogóra
od
$89,990
;
19
ID: 27529
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Miasto
    Budva

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
W Budva, w obszarze Dubovica Luxury, uruchomiono nowy projekt mieszkaniowy, który łączy wysoki poziom komfortu i doskonałej lokalizacji - tylko w odległości spaceru są Uniwersytet i nowoczesne centrum handlowe Mega Mall.

Kompleks przeznaczony jest dla 38 apartamentów różnego typu: od przytulnych studio po przestronne apartamenty z jedną, dwoma lub trzema sypialniami. Każdy apartament posiada wspaniały widok na morze, co sprawia, że życie jest szczególnie atrakcyjne zarówno dla stałego zamieszkania i rekreacji.

Mieszkańcy kompleksu będzie dostępna dobrze przemyślana infrastruktura:

  • stylowa grupa wstępna z recepcją i zabezpieczeniem zegara okrągłego,

  • centrum spa z sauną, jacuzzi i nowoczesnym salonem fitness,

  • podgrzewany odkryty basen, który działa przez cały rok,

  • restauracja i bar przy basenie,

  • plac zabaw i park rozrywki w pobliżu,

  • własny transfer na plażę.

W części podziemnej znajduje się 40 garaży, koszt każdego wynosi 35,000 euro.

Projekt jest wykonany w klasycznym stylu architektonicznym. Fasada pokryta jest kamieniem naturalnym, podłogi zdobią granit i parkiet, kanalizacja jest włoska, a duże panoramiczne okna zapewniają piękne naturalne oświetlenie i zapierające dech w piersiach widoki.

Dla wygody kupujących, elastyczne raty są oferowane przy płaceniu od 50%.

Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2027 r.

Ten kompleks mieszkalny w Dubovica Lux łączy harmonię przyrody i infrastruktury miejskiej, oferując stylowe apartamenty nad morzem z wysokim potencjałem inwestycyjnym.

Budva, Czarnogóra

Kompleks mieszkalny Ziloj kompleks v Budve
Budva, Czarnogóra
od
$89,990
