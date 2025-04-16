Kompleks mieszkalny Ziloj kompleks v Budve

W Budva, w obszarze Dubovica Luxury, uruchomiono nowy projekt mieszkaniowy, który łączy wysoki poziom komfortu i doskonałej lokalizacji - tylko w odległości spaceru są Uniwersytet i nowoczesne centrum handlowe Mega Mall.

Kompleks przeznaczony jest dla 38 apartamentów różnego typu: od przytulnych studio po przestronne apartamenty z jedną, dwoma lub trzema sypialniami. Każdy apartament posiada wspaniały widok na morze, co sprawia, że życie jest szczególnie atrakcyjne zarówno dla stałego zamieszkania i rekreacji.

Mieszkańcy kompleksu będzie dostępna dobrze przemyślana infrastruktura:

stylowa grupa wstępna z recepcją i zabezpieczeniem zegara okrągłego,

centrum spa z sauną, jacuzzi i nowoczesnym salonem fitness,

podgrzewany odkryty basen, który działa przez cały rok,

restauracja i bar przy basenie,

plac zabaw i park rozrywki w pobliżu,

własny transfer na plażę.

W części podziemnej znajduje się 40 garaży, koszt każdego wynosi 35,000 euro.

Projekt jest wykonany w klasycznym stylu architektonicznym. Fasada pokryta jest kamieniem naturalnym, podłogi zdobią granit i parkiet, kanalizacja jest włoska, a duże panoramiczne okna zapewniają piękne naturalne oświetlenie i zapierające dech w piersiach widoki.

Dla wygody kupujących, elastyczne raty są oferowane przy płaceniu od 50%.

Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2027 r.

Ten kompleks mieszkalny w Dubovica Lux łączy harmonię przyrody i infrastruktury miejskiej, oferując stylowe apartamenty nad morzem z wysokim potencjałem inwestycyjnym.