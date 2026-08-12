  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kolasin

Nowe budynki na sprzedaż w Kolasin

;
mieszkania
3
domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Premium Premium
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Pokaż wszystko Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Czarnogóra
od
$175,806
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 28–51 m²
25 obiekty nieruchomości 25
Crowne Plaza Kolašin: Twoje aktywa w Czarnogórze, zarządzane przez Global Brand, z gwarantowanym dochodem w wysokości 8% rocznie w euro od momentu PURCHASE🏔️Pierwsza lokalizacja - Serce KolašinNowoczesny 4-gwiazdkowy hotel (całkowita powierzchnia 11,368 m ²) położony w centrum głównej góry i…
Deweloper
Mereha Developments
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Mereha Developments
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Zespół mieszkaniowy Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolasin, Czarnogóra
od
$824,014
Liczba kondygnacji 2
Mountain Retreat by Dukley to kompleks klasy premierowej położony w samym sercu popularnego ośrodka narciarskiego Kolasin. To tutaj znajdują się nowe ośrodki narciarskie "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600", połączone kolejką linową. W 'Kolašin 1450' narciarze i snowboardziści mogą korzystać z 7 …
Agencja
VALUE.ONE
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VALUE.ONE
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Pokaż wszystko Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Apart - hotel Crowne Plaza Kolašin
Kolasin, Czarnogóra
od
$173,587
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 41–51 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Crowne Plaza Kolašin to luksusowy kurort zarządzany przez międzynarodową markę, położony w samym centrum Kolašina. Projekt powstaje jako nowoczesny górski kurort wellness, nastawiony na całoroczny wypoczynek, turystykę uzdrowiskową oraz inwestycje w nieruchomości w formacie condo-hotelu. Kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.5
275,969
Gotowy biznes
50.9
346,783
Agencja
MD Realty
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Pokaż wszystko Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Willa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolasin, Czarnogóra
od
$483,975
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
BUY Z CRYPTO - zarobić w euro! Niezawodne inwestycje z gwarantowanym dochodem.Mountain Retreat by Dukley - twój dom górski, który generuje dochód.Północny region Czarnogóry jest priorytetem rządowego programu rozwoju, zapewniając roczny przepływ turystów.Inwestując w nieruchomości naszego ko…
Agencja
DOO MNG Built
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się