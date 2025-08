Kompleks mieszkalny v Dobrote

Życie, o którym marzyłeś

Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks mieszkalny, ucieleśnienie elegancji i wyśmienity komfort w sercu Boki Kotorskaya - perły Adriatyku. Tutaj, zaledwie 150 metrów od brzegu, inspirujące widoki, bryza morska i architektura nasycone tradycją i stylem połączenia.

Doskonała lokalizacja

Kompleks znajduje się w miejscowości Ljuta - jednym z najbardziej słonecznych zakątków Boki- Kotorskiej, pomiędzy historycznym Kotor i malowniczym Perastem. To miejsce to prawdziwa oaza pokoju i prywatności, otoczona górami i morzem, ale tylko 20 km od lotniska Tivta. Kamienne pontyfy, stuletnie komnaty, turkusowa woda i autentyczność starożytnej architektury rybackiej tworzą wyjątkową atmosferę dla życia i rekreacji.

Zainspirowany naturą i historią

Kompleks składa się z dwóch budynków - Le Soleil i La Lune, symbolizujących harmonię energii dnia i snu nocy. Do obu budynków dołączony jest przestronny taras z panoramicznym basenem, miejscem relaksu i śródziemnomorskim krajobrazem. Fasady są wykonane z naturalnych materiałów, w duchu tradycyjnej architektury Primorye.

Komfort Premium

Kompleks obejmuje:

Tarasy panoramiczne z widokiem na zatokę i góry;

Nowoczesny kompleks SPA z sauną;

Przestronny basen z leżakami;

strefa sprawności;

parkowanie podziemne;

Serwis: pralnia, salon, recepcja.

Każdy apartament jest wykonany zgodnie z wysokimi standardami, wykorzystując tylko materiały premium: parkiet Chevron, kanalizacja Villeroy & Boch, Grohe, okna aluminiowe z potrójnym szkłem i inteligentne zamki. Możliwość indywidualnego projektowania wnętrz we współpracy z miejscowym studio projektowym.

Nowy standard życia na morzu

To nie tylko mieszkanie, to styl życia. Jest to miejsce, gdzie każdy szczegół jest tworzony dla komfortu, prywatności i inspiracji. Marzenia ożywają, a codzienne życie staje się sztuką życia pięknie.