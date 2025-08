Kompleks mieszkalny Residential complex by the sea in Tivat

Kompleks mieszkalny nad morzem w Tivat.

Nowoczesny kompleks mieszkalny klasy premierowej z widokiem na morze i bezpośrednim dostępem do plaży. Jest to elitarna oferta w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Tivat. Stylowa architektura, zapierające dech w piersiach widoki na Adriatyk, wysokiej klasy wykończenia, i doskonała lokalizacja sprawiają, że ten projekt jest wyjątkowy pod względem stosunku ceny do jakości.

Każdy apartament w kompleksie oferuje widok na morze, a jego dogodna lokalizacja zapewnia dostęp do całej infrastruktury Tivat - restauracji, plaż, sklepów i promenady Porto Montenegro. Międzynarodowe lotnisko jest zaledwie 5 minut jazdy samochodem.

Zalety kompleksu:

• Położenie nad morzem w pobliżu lasu sosnowego

• Panoramiczny widok na morze z każdego mieszkania

• Basen, sport i place zabaw dla dzieci

• Powierzchnia rekreacyjna w lesie sosnowym

• Prywatna obsługa konsjerża

• Terytorium rozszczepione

• Bezpośredni dostęp do plaży z kompleksu

• Odległość od Porto Czarnogóra i lotniska

• Potencjał wynajmu z okresem zwrotu do 10 lat

• Nowoczesne układy i wykończenie pod klucz

• Profesjonalna firma zarządzająca nieruchomościami.

Materiały i sprzęt wykończeniowy:

• Kamień naturalny wykorzystywany do fasady i wspólnych obszarów

• Panoramiczne okna

• Systemy klimatyczne i urządzenia sanitarne marki premium.



Następujące apartamenty są dostępne na sprzedaż w tym kompleksie: jednopokojowe mieszkanie, dwupokojowe mieszkanie i jednopokojowy dwupoziomowy.