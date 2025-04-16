Mieszkanie w nowym budynku Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto Czarnogóra

Powierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)

Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)

Kąpiele: 2

Cena za m ²: 10,027 €/ m ²

Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea Building at Boka Place, Porto Czarnogóra. Ten wspaniały dwupoziomowy penthouse oferuje nierywalizowaną prywatność, zapierające dech w piersiach 180- stopniowy widok na Adriatyk, i bezszwowy wewnątrz-na zewnątrz życia na 179 m ² przemyślanej przestrzeni.

Najważniejsze cechy własności

Dwa poziomy wyrafinowanego życia z ekspansywnymi tarasami ozdobionymi bujną zielenią

Podwójna wysokość sufitów (6 metrów) w salonie ze szkła podłogowego do sufitu dla maksymalnego naturalnego światła

Designerska kuchnia wyposażona w urządzenia miele i centralną wyspę

Dwie sypialnie i dwie łazienki (jedna z wanną), z możliwością tworzenia do czterech sypialni poprzez przekształcenie poddasza

Nieruchomości Turnkey, w pełni umeblowane i gotowe do wprowadzenia

Prywatny parking podziemny wliczone

Dostęp do puli tylko rezydentów i usługi concierge 24 / 7

Niestandardowe rozwiązania pamięci masowej zintegrowane w całym

Taras i na zewnątrz Żywy

Szerokie tarasy o powierzchni 69 m ² zapewniają panoramiczne widoki na Adriatyk, idealne do rozrywki lub relaksu w pełnej prywatności. Bezproblemowe przejście od przestrzeni wewnętrznej do zewnętrznej zwiększa poczucie otwartości i połączenia z oszałamiającym otoczeniu.

Pierwsza lokalizacja

3 minuty spacerem do Porto Montenegro Marina

10 minut samochodem do międzynarodowego lotniska Tivat

Szkoła międzynarodowa w odległości spaceru

Blisko kina, klubu jazzowego, hotelu SIRO, restauracji, butików, siłowni, salonu piękności i supermarketu

Wszystkie udogodnienia w odległości spaceru dla najwyższej wygody

Dlaczego ten Penthouse?

Jeden z niewielu nowo wybudowanych penthouses w Porto Montenegro oferuje niezrównane widoki na morze, hojną przestrzeń wewnętrzną i światowej klasy udogodnienia. Doskonałe połączenie prywatności, bezpieczeństwa i stylu życia marina, ta nieruchomość jest idealnym miejscem zamieszkania lub inwestycji.

Dlaczego Czarnogóra?

Czarnogóra łączy Śródziemnomorski urok ze stabilnością polityczną, bezpieczeństwem, niskimi podatkami i latami naturalnym pięknem. Korzystanie z euro zapewnia stabilność finansową, a bliskość wód Adriatyku, ośrodków narciarskich i pól golfowych oferuje niezrównane możliwości rekreacji i stylu życia.

Ten dwupoziomowy apartament stanowi rzadką okazję do posiadania luksusowej, w pełni wyposażonej nieruchomości w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Adriatyku.