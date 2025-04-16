  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Herceg Novi
  Mieszkanie w nowym budynku Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Mieszkanie w nowym budynku Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Herceg Novi, Czarnogóra
od
$2,09M
od
$2,09M/m²
;
18
ID: 27511
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Herceg Novi Municipality
  • Miasteczko
    Herceg Novi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Spektakularny apartament dwupoziomowy z panoramicznymi widokami Adriatyku - Porto Czarnogóra
Powierzchnia całkowita: 179 m ² (110 m ² wnętrze + 69 m ² tarasy)
Sypialnie: 2 (możliwość przedłużenia do 4)
Kąpiele: 2
Cena za m ²: 10,027 €/ m ²

Doświadcz wysokiego życia na wybrzeżu w prestiżowych Thea Building at Boka Place, Porto Czarnogóra. Ten wspaniały dwupoziomowy penthouse oferuje nierywalizowaną prywatność, zapierające dech w piersiach 180- stopniowy widok na Adriatyk, i bezszwowy wewnątrz-na zewnątrz życia na 179 m ² przemyślanej przestrzeni.

Najważniejsze cechy własności
Dwa poziomy wyrafinowanego życia z ekspansywnymi tarasami ozdobionymi bujną zielenią
Podwójna wysokość sufitów (6 metrów) w salonie ze szkła podłogowego do sufitu dla maksymalnego naturalnego światła
Designerska kuchnia wyposażona w urządzenia miele i centralną wyspę
Dwie sypialnie i dwie łazienki (jedna z wanną), z możliwością tworzenia do czterech sypialni poprzez przekształcenie poddasza
Nieruchomości Turnkey, w pełni umeblowane i gotowe do wprowadzenia
Prywatny parking podziemny wliczone
Dostęp do puli tylko rezydentów i usługi concierge 24 / 7
Niestandardowe rozwiązania pamięci masowej zintegrowane w całym
Taras i na zewnątrz Żywy
Szerokie tarasy o powierzchni 69 m ² zapewniają panoramiczne widoki na Adriatyk, idealne do rozrywki lub relaksu w pełnej prywatności. Bezproblemowe przejście od przestrzeni wewnętrznej do zewnętrznej zwiększa poczucie otwartości i połączenia z oszałamiającym otoczeniu.

Pierwsza lokalizacja
3 minuty spacerem do Porto Montenegro Marina
10 minut samochodem do międzynarodowego lotniska Tivat
Szkoła międzynarodowa w odległości spaceru
Blisko kina, klubu jazzowego, hotelu SIRO, restauracji, butików, siłowni, salonu piękności i supermarketu
Wszystkie udogodnienia w odległości spaceru dla najwyższej wygody

Dlaczego ten Penthouse?
Jeden z niewielu nowo wybudowanych penthouses w Porto Montenegro oferuje niezrównane widoki na morze, hojną przestrzeń wewnętrzną i światowej klasy udogodnienia. Doskonałe połączenie prywatności, bezpieczeństwa i stylu życia marina, ta nieruchomość jest idealnym miejscem zamieszkania lub inwestycji.

Dlaczego Czarnogóra?
Czarnogóra łączy Śródziemnomorski urok ze stabilnością polityczną, bezpieczeństwem, niskimi podatkami i latami naturalnym pięknem. Korzystanie z euro zapewnia stabilność finansową, a bliskość wód Adriatyku, ośrodków narciarskich i pól golfowych oferuje niezrównane możliwości rekreacji i stylu życia.

Ten dwupoziomowy apartament stanowi rzadką okazję do posiadania luksusowej, w pełni wyposażonej nieruchomości w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Adriatyku.

Herceg Novi, Czarnogóra

