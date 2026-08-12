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Wille na sprzedaż w Czarnogóra

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1 446 obiektów total found
Willa w Lustica, Czarnogóra
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Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 184 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,53M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Dobrota, Czarnogóra
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Willa
Dobrota, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 819 m²
Powierzchnia całkowita: 819 m2Powierzchnia gruntów: 534 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7 + 1Garaże: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Śnisz o domu nad morzem w Czarnogórze? Te stylowe domy są idealnym rozwiązaniem dla komforto…
$296,014
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LDV InvestLDV Invest
Willa w , Czarnogóra
Willa
, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajdują się nowoczesne wille w dobrze utrzymanym kompleksie mieszkalnym w Danil…
$772,601
VAT
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Prywatny sprzedawca
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$4,85M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$5,86M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Powierzchnia 185 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$3,05M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 1 pokój w R 23, Czarnogóra
Willa 1 pokój
R 23, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Doskonała okazja, aby kupić przestronny i w pełni wyposażony dom rodzinny w Velje Brdo / Vra…
$403,924
VAT
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Nowoczesna Elegancja. Bez szwu. Niedobór uroku wybrzeża. Położony w ekskluzywnej enklawie Lu…
$3,06M
VAT
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Willa w Zabljak, Czarnogóra
Willa
Zabljak, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Na sprzedaż znajduje się przytulny dom wiejski o powierzchni 58 m2 z dużą działką o powierzc…
$219,379
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Agencja
Monteonline
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż jest zarejestrowany dwupiętrowy dom o powierzchni 100 m2, położony na działce 23…
$138,231
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Agencja
Monteonline
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Willa w Tivat, Czarnogóra
Willa
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż przestronny dom z dużą żyzną działką w starej części wsi Radovichy, na malownicz…
$967,616
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Agencja
Monteonline
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Willa w Dobra Woda, Czarnogóra
Willa
Dobra Woda, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
124; 400 m2 124; działka 3,465 m2 124; 5 sypialni 124; 2 kuchnie 124; 2 łazienki 124; garaż …
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Willa w Bar, Czarnogóra
Willa
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 183 m²
Na sprzedaż przestronny dom rodzinny 183 m2 na działce 204 m2, położony w cichej i zielonej …
$456,662
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Agencja
Monteonline
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Willa w Lustica, Czarnogóra
Willa
Lustica, Czarnogóra
Sypialnie 3
Na jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na wybrzeżu Czarnogóry, na Półwyspie Luštica, w…
$5,54M
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Willa 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Elegancja architektoniczna. Absolutna Dyskrecja. Prime Golf & Sea Widoki. Zapraszamy do najb…
$4,22M
VAT
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Willa 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Odkryj wyjątkowe możliwości inwestycyjne w Kalimanj, Tivat, jednej z najbardziej pożądanych …
$1
VAT
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Willa 6 pokojów w Dobrota, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Dobrota, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę w zamkniętym kompleksie Morena Kotor Bay, znajduje się w Sveti S…
$2,83M
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Willa 1 pokój w Stoliv, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Stoliv, Czarnogóra
Pokoje 1
Powierzchnia 4 614 m²
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w Donji Stoliv, Kotor, oferująca rzadkie połączenie znacznej p…
$1
VAT
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Willa w Katun Rezevici, Czarnogóra
Willa
Katun Rezevici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Przedstawienie arcydzieła projektowania i rzemiosła - architektonicznie eleganckiej nierucho…
$7,86M
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Willa 6 pokojów w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa 6 pokojów
Herceg Novi, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Powierzchnia: 250 m2Powierzchnia: 819 m2Sypialnie: 4Kąpiele: 2Autentyczna willa na drugiej l…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Kamenovo, Czarnogóra
Willa
Kamenovo, Czarnogóra
Sypialnie 3
Luksusowa willa na sprzedaż w Kamenovo - Doskonała mieszanka elegancji, jakości i prywatnośc…
$1,50M
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Willa w Herceg Novi, Czarnogóra
Willa
Herceg Novi, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Na sprzedaż znajduje się oryginalny kamienny dom o powierzchni 107 m2, położony na działce 3…
$208,035
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Monteonline
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Willa w Kunje, Czarnogóra
Willa
Kunje, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2
Ta piękna luksusowa willa, położona w spokojnej miejscowości Pečurice, Bar, jest idealnym wy…
$279,030
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Willa 5 pokojów w Tivat, Czarnogóra
Willa 5 pokojów
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/1
Dom z ogrodem w Tivat - Dumidran Area.Nowoczesny dom jednopiętrowy z garażem i prywatnym ogr…
$464,484
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VALUE.ONE
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Willa w Budva, Czarnogóra
Willa
Budva, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 632 m²
Luksusowa klasa jest całkowicie z wykończeniem na zewnątrz i wewnątrz, na brzegu Morza Adria…
$2,07M
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Agencja
Monteonline
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Willa 1 pokój w Danilovgrad, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Danilovgrad, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Uroczy odnowiony dom jednopokojowy jest dostępny na sprzedaż w Danilovgrad, oferując spokojn…
$234,460
VAT
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Willa w Czarnogóra
Willa
Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Willa z dwoma sypialniami o powierzchni 264,46 m2 dostępna jest w nowej ofercie Lustica Bay …
$2,92M
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Willa 12 pokojów w Mrcevac, Czarnogóra
Willa 12 pokojów
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
Całkowita powierzchnia willi: 750 m2Powierzchnia mieszkalna willi: 509 m2Powierzchnia gruntó…
$4,43M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Czarnogóra
Willa
Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Dom do wynajęcia, 240m2
$1,751
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Parametry nieruchomości w Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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