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Kawalerki na sprzedaż w Czarnogóra

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Podgorica
18
Budva
34
Tivat
27
Becici
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223 obiekty total found
Kawalerka w Becici, Czarnogóra
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Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Powierzchnia 42 m²
Piętro 9/11
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$152,717
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Kawalerka 1 pokój w 8, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
8, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Morze Widoki. W gotowości. Wysoki potencjał wynajmu. Zapraszamy do tego wyjątkowego 38 m ² s…
$113,298
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Podgorica, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Odkryj doskonałą okazję do posiadania odnowionego i w pełni umeblowanego mieszkania w Gintaš…
$89,850
VAT
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Odkryj doskonałą okazję do posiadania funkcjonalnego mieszkania w samym sercu Ulcinj. Położo…
$51,837
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowoczesne Studio Apartament w Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportunity O…
$472,770
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$130,804
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 252 m²
Na sprzeda?, nowy, umeblowany apartament, 25m2, na 6. pi? trze 9-piętrowego budynku, w Bemak…
$112,963
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$436,152
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w 36 a, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
36 a, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Witamy w przytulnym studio w mieście Tivat! Gorąca oferta!Perła o powierzchni 20 m2 + z mezz…
$95,302
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Kawalerka 1 pokój w Bar, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Bar, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 1/6
Ready- to- run studio apartament na sprzedaż w nowym kompleksie mieszkalnym. All inclusive -…
$95,215
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
📍 Lokalizacja: Blok 9📐 Powierzchnia: 28 m ²💶 Cena: 350 EUR / miesiąc🛋️ W pełni umeblowaneNow…
$408
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Kawalerka w Rafailovici, Czarnogóra
Kawalerka
Rafailovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż studio apartament w linii frontowej w Rafailovici.Powierzchnia mieszkania 28m2 i…
$195,888
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Agencja
A+RealEstate Montenegro
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English
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Kawalerka w Becici, Czarnogóra
Kawalerka
Becici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Piętro 3
🏡 Studio z balkonem w Casa di Sofia, BecchiID- 602📍 Bechichi, Czarnogoria📐 Kwadrat: 21 m2🏢 🛗…
$97,236
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Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
VAT
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio do wynajęcia, 35m2, City Kvart, Podgorica
$467
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Kawalerka 2 pokoi w Mrcevac, Czarnogóra
Kawalerka 2 pokoi
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 2/4
Nie przegap! To 22sqm studio z 10sqm mezzanine rzadko wraca na rynek!115.000 EUR - Podział c…
$130,960
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Agencja
Mini Condos
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English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 302 m²
Nowoczesne i wygodne studio w dzielnicy City Kej. W pełni wyposażone: internet, telewizja ka…
$699
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Stan: w pełni zatwierdzony / zalegalizowany • Stan: Używany raz (jak nowy) • Dodatki: Widok …
$151,773
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 252 m²
W pełni umeblowane studio apartament o powierzchni 25m2 jest dostępny do wynajęcia. Mieszkan…
$409
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Kawalerka w Budva, Czarnogóra
Kawalerka
Budva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5
Ten przestronny i komfortowy apartament znajduje się w dzielnicy Rozino w Budva, zaledwie 7 …
$104,636
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Kawalerka 1 pokój w Becici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Becici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1
☀️ СтВID- 618📐 📍 🏖 ❗️ Tłumaczenie:
$96,589
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Kawalerka 1 pokój w 7, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
7, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Przemieszczam się gotowy studio na 7. piętrze (10) w jakości nowy budynek w miejski Kej kwar…
$98,494
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
For sale: A brand-new, unused studio apartment in the prestigious Luštica Bay development, T…
$359,212
VAT
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Kawalerka w Sveti Stefan, Czarnogóra
Kawalerka
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$390,954
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 1 pokój w Podgorica, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Podgorica, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Nowy, nigdy nie zajmowany luksusowy apartament studyjny o powierzchni 19 m ² jest dostępny d…
$86,906
VAT
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Kawalerka w Kotor, Czarnogóra
Kawalerka
Kotor, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 4
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$142,464
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
LOKACJATen apartament znajduje się na Montenegro 's Lustica Półwysep w Boka Bay, w luksusowy…
$452,867
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Kawalerka 1 pokój w 11 Vrtic Sunce, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
11 Vrtic Sunce, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 21 m²
Na sprzedaż: W pełni umeblowane, wysokiej wydajności studio apartament w jednej z najbardzie…
$87,215
VAT
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Kawalerka w Czarnogóra
Kawalerka
Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 252 m²
W pełni umeblowane studio apartament o powierzchni 25m2 jest dostępny do wynajęcia. Mieszkan…
$408
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Parametry nieruchomości w Czarnogóra

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z Taras
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z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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