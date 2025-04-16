Kompleks mieszkalny High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

W Zatoce Kotor budowana jest wysokiej klasy społeczność willi, składająca się z 6 willi z panoramicznym widokiem na Zatokę.
Każda willa oferuje mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradycyjnej architektury Czarnogóry, ustawione na tle Adriatyku i gór, z zapierającym dech w piersiach widokiem na wspaniałą Zatokę Kotor i otaczające piękno naturalne.
Wszystkie wille wyposażone są w:
· ekspansywne przestrzenie mieszkalne zaprojektowane z nowoczesną estetyką przy zachowaniu elementów tradycyjnej architektury Czarnogóry.
· wykończenia high-end z najwyższej klasy materiałami
· Włoskie kuchnie projektowe z urządzeniami premium
· elektryczne ogrzewanie podłogowe
· garaże / przykryte parkingi
· duże baseny nieskończoności i patio
· dodatkowe pokoje (sala fitness / winiarnia / pralnia / przechowalnia)
Deweloper oferuje elastyczne, bezinteresowne opcje odroczenia płatności do 4 lat, z potrąceniem zaledwie 20%.
Projekt zapewnia ekskluzywne doświadczenie stylu życia, które harmonijnie integruje nowoczesny luksus z bogatym dziedzictwem kulturowym i naturalnym pięknem Czarnogóry.
W pobliżu uroczego Starego Miasta Kotor mieszkańcy społeczności mają możliwość zanurzenia się w tętniącej życiem historii i kulturze Czarnogóry.
Posiadanie willi w to nie tylko wybór stylu życia, ale także satysfakcjonująca inwestycja, dzięki popularności Kotor Bay i potencjałowi obszaru do wysokich dochodów z wynajmu i aprecjacji nieruchomości.
Przeżyj styl życia, który harmonijnie łączy dziedzictwo kulturowe Czarnogóry i piękno naturalne z nowoczesnym luksusowym życiem!