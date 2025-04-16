  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny High-end villa community in the best location of the Kotor Bay

Dobrota, Czarnogóra
od
$1,90M
;
18
ID: 27492
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2488
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Kotor Municipality
  • Miasteczko
    Dobrota

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

W Zatoce Kotor budowana jest wysokiej klasy społeczność willi, składająca się z 6 willi z panoramicznym widokiem na Zatokę.

Każda willa oferuje mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradycyjnej architektury Czarnogóry, ustawione na tle Adriatyku i gór, z zapierającym dech w piersiach widokiem na wspaniałą Zatokę Kotor i otaczające piękno naturalne.

Wszystkie wille wyposażone są w:

· ekspansywne przestrzenie mieszkalne zaprojektowane z nowoczesną estetyką przy zachowaniu elementów tradycyjnej architektury Czarnogóry.

· wykończenia high-end z najwyższej klasy materiałami

· Włoskie kuchnie projektowe z urządzeniami premium

· elektryczne ogrzewanie podłogowe

· garaże / przykryte parkingi

· duże baseny nieskończoności i patio

· dodatkowe pokoje (sala fitness / winiarnia / pralnia / przechowalnia)

Deweloper oferuje elastyczne, bezinteresowne opcje odroczenia płatności do 4 lat, z potrąceniem zaledwie 20%.

Projekt zapewnia ekskluzywne doświadczenie stylu życia, które harmonijnie integruje nowoczesny luksus z bogatym dziedzictwem kulturowym i naturalnym pięknem Czarnogóry.

W pobliżu uroczego Starego Miasta Kotor mieszkańcy społeczności mają możliwość zanurzenia się w tętniącej życiem historii i kulturze Czarnogóry.

Posiadanie willi w to nie tylko wybór stylu życia, ale także satysfakcjonująca inwestycja, dzięki popularności Kotor Bay i potencjałowi obszaru do wysokich dochodów z wynajmu i aprecjacji nieruchomości.

Przeżyj styl życia, który harmonijnie łączy dziedzictwo kulturowe Czarnogóry i piękno naturalne z nowoczesnym luksusowym życiem!

Lokalizacja na mapie

Dobrota, Czarnogóra

