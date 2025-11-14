  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Becici
  Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!

Becici, Czarnogóra
od
$124,655
od
$3,196/m²
5.12.2025
$124,655
5.12.2025
$12,466
;
8
ID: 33032
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Budva Municipality
  • Wioska
    Becici

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty w nowym kompleksie zaledwie 350 metrów od wybrzeża Azure Bečići, w pobliżu najlepszych plaż, restauracji i prestiżowych hoteli, takich jak Splendid i Iberostar 4 *. Tutaj atmosfera kurortu doskonale łączy się z komfortem życia miasta - idealnym rozwiązaniem dla inwestycji lub stałego pobytu.

Rozmiar apartamentu: od 27 m ² do 135 m ².

PLAN INSTALMENTU W ODNIESIENIU DO 1.5 ROKU
Pierwsza płatność - tylko 50%!
(Na przykład, dla studia na raty, pierwsza płatność jest tylko €40,500!)

Wzrost kapitału: + 25- 30% w ciągu 18 miesięcy.

Twój dom nad morzem czeka na ciebie - zrób krok w kierunku swojego marzenia dzisiaj!
Dostępne elastyczne opcje płatności!

Lokalizacja na mapie

Becici, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Apartments for Sale by the Sea in Bečići — Only 350 Meters from the Promenade!
Becici, Czarnogóra
od
$124,655
