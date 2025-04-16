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Kompleks mieszkalny Adria Montenegro

Health trail, Czarnogóra
od
$131,934
;
7
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ID: 38109
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Adres
    Health trail

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2021

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Adriamontenegro kompleks mieszkalny znajduje się w Herceg Novi, w zielonej i spokojnej części wybrzeża, w pobliżu rzeki i w pobliżu morza. Lokalizacja ta stanowi szczególną atmosferę prywatności i komfortu, łącząc środowisko naturalne z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej i nabrzeża. Kompleks jest budynkiem o niskim wzniesieniu, wykonanym w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim. Architektura projektu koncentruje się na komfortowym życiu: apartamenty mają dobrą bezczelność, a terytorium kompleksu jest przeznaczony dla wygody mieszkańców i codziennego życia. Dla mieszkańców zapewniony jest teren z terenów rekreacyjnych, basenów i krajobrazu. Przestrzeń kompleksu jest zorganizowana w taki sposób, aby stworzyć komfortowe środowisko zarówno dla stałego pobytu, jak i sezonowej rekreacji, w tym obszary dla wypoczynku na świeżym powietrzu i rozrywki rodzinnej. Adriamontenegro nadaje się zarówno do życia, jak i inwestycji ze względu na połączenie lokalizacji, infrastruktury i formatu kompleksu. Popyt na nieruchomości w takich projektach jest stabilny, co sprawia, że zakup mieszkania tutaj obiecujące rozwiązanie w zakresie zachowania kapitału i uzyskania dochodów z wynajmu.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 43.0 – 53.0
Cena za m², USD 2,576 – 3,975
Cena mieszkania, USD 136,523 – 170,940

Lokalizacja na mapie

Health trail, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Adria Montenegro
Health trail, Czarnogóra
od
$131,934
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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