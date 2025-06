Risan, Czarnogóra

MÖVENPICK REZYDENCJE TEUTA KOTOR BAY to niepowtarzalna okazja do posiadania nie tylko luksusowej nieruchomości, ale także części legendarnej marki hotelu Mövenpick, która jest częścią światowej sławy grupy Accor.Dostaniesz dostęp do niezrównanego poziomu usług, światowej klasy udogodnień i w…