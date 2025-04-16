Kompleks mieszkalny Dumidran 149-5

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Kompleks mieszkaniowy Dumidran 149-5 to nowoczesny, kameralny projekt w Tivacie, położony w dzielnicy Mrčevac, niedaleko centrum miasta, Porto Montenegro oraz międzynarodowego lotniska w Tivacie.
Projekt obejmuje tylko 5 mieszkań, co zapewnia prywatność, komfort i spokojną atmosferę do życia. Kompleks łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz wysokiej jakości rozwiązania budowlane, dostosowane do całorocznego zamieszkania.
Infrastruktura kompleksu:
WindaMiejsce parkingowe dla każdego mieszkaniaPomieszczenie do przechowywania rowerówPomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych i sprzętu sportowegoSystem monitoringu wizyjnegoInteligentny domofon ze zdalnym dostępemZagospodarowany terenLokalizacja:
Plaża — około 600 mLotnisko w Tivacie — około 1 kmCentrum Tivatu — około 2 kmPorto Montenegro — około 2 kmSupermarkety — około 650 mPotencjał inwestycyjny:
Wysoki popyt na wynajem mieszkań w TivaciePerspektywiczna dzielnica w pobliżu Porto MontenegroOgraniczona liczba mieszkań w projekcieOdpowiednie do zamieszkania na własny użytek oraz uzyskiwania dochodu z wynajmu
Lokalizacja na mapie
Mrcevac, Czarnogóra
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