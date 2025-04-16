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Kompleks mieszkalny Dumidran 149-5

Mrcevac, Czarnogóra
od
$183,311
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5
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ID: 38128
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 29
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Tivat Municipality
  • Wioska
    Mrcevac
  • Adres
    Dumidran I

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks mieszkaniowy Dumidran 149-5 to nowoczesny, kameralny projekt w Tivacie, położony w dzielnicy Mrčevac, niedaleko centrum miasta, Porto Montenegro oraz międzynarodowego lotniska w Tivacie. Projekt obejmuje tylko 5 mieszkań, co zapewnia prywatność, komfort i spokojną atmosferę do życia. Kompleks łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz wysokiej jakości rozwiązania budowlane, dostosowane do całorocznego zamieszkania. Infrastruktura kompleksu: WindaMiejsce parkingowe dla każdego mieszkaniaPomieszczenie do przechowywania rowerówPomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych i sprzętu sportowegoSystem monitoringu wizyjnegoInteligentny domofon ze zdalnym dostępemZagospodarowany terenLokalizacja: Plaża — około 600 mLotnisko w Tivacie — około 1 kmCentrum Tivatu — około 2 kmPorto Montenegro — około 2 kmSupermarkety — około 650 mPotencjał inwestycyjny: Wysoki popyt na wynajem mieszkań w TivaciePerspektywiczna dzielnica w pobliżu Porto MontenegroOgraniczona liczba mieszkań w projekcieOdpowiednie do zamieszkania na własny użytek oraz uzyskiwania dochodu z wynajmu

Lokalizacja na mapie

Mrcevac, Czarnogóra
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
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Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
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Kompleks mieszkalny Dumidran 149-5
Mrcevac, Czarnogóra
od
$183,311
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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