Kompleks mieszkalny Dumidran 149-5

Kompleks mieszkaniowy Dumidran 149-5 to nowoczesny, kameralny projekt w Tivacie, położony w dzielnicy Mrčevac, niedaleko centrum miasta, Porto Montenegro oraz międzynarodowego lotniska w Tivacie. Projekt obejmuje tylko 5 mieszkań, co zapewnia prywatność, komfort i spokojną atmosferę do życia. Kompleks łączy nowoczesną architekturę, funkcjonalne układy pomieszczeń oraz wysokiej jakości rozwiązania budowlane, dostosowane do całorocznego zamieszkania. Infrastruktura kompleksu: WindaMiejsce parkingowe dla każdego mieszkaniaPomieszczenie do przechowywania rowerówPomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych i sprzętu sportowegoSystem monitoringu wizyjnegoInteligentny domofon ze zdalnym dostępemZagospodarowany terenLokalizacja: Plaża — około 600 mLotnisko w Tivacie — około 1 kmCentrum Tivatu — około 2 kmPorto Montenegro — około 2 kmSupermarkety — około 650 mPotencjał inwestycyjny: Wysoki popyt na wynajem mieszkań w TivaciePerspektywiczna dzielnica w pobliżu Porto MontenegroOgraniczona liczba mieszkań w projekcieOdpowiednie do zamieszkania na własny użytek oraz uzyskiwania dochodu z wynajmu