Kompleks mieszkalny Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel

Sprzedaż mieszkań zarządzanych przez InterContinental ® Hotele i Resorty 5 * Apart- hotel na pierwszym Adriatyku

Wprowadzenie wspaniałego nowego projektu na pierwszej linii w Čanj zarządzanej przez luksusowy InterContinental ® Hotele i Resorty 5 * hotel.

Kompleksowa konstrukcja z ośmioma budynkami mieszkalnymi, z których sześć to sześć pięter, a dwa to trzy piętra.

Znajduje się na malowniczej nadmorskiej wsi na atrakcyjnym wybrzeżu Czarnogóry, ten ośrodek oferuje spokojne położenie wśród szczytów górskich, wzgórza i ciepłe Adriatyku.

Kompleks składa się z 244 apartamentów, każdy z otwartym widokiem na morze. Projekt obejmuje następujące rodzaje i rozmiary apartamentów:

• Studio: 42 - 67 m2

• Dwupokojowe apartamenty: 60,5 - 69 m2

• Apartamenty z trzema sypialniami: 80 - 102 m2

• Apartamenty z czterema sypialniami: 118 - 178 m2

Kompleksowy projekt obejmuje również trzy baseny, otwarty kort tenisowy, boisko do koszykówki, restauracje, plac zabaw dla dzieci, podziemie i garaż z dużą ilością miejsc parkingowych. Dodatkowo, aby zapewnić łatwy i szybki dostęp do restauracji i barów nad morzem, kompleks mieszkalny posiada zintegrowane windy i schody łączące go z linią brzegową.

Ponadto ośrodek wyróżnia się bliskością dwóch lotnisk w Czarnogórze, Tivat i Podgorica, a także głównych ośrodków wybrzeża Czarnogóry, Budva i Bar.

Budowa projektu zostanie zakończona w 2024 r.